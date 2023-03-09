الخميس, مارس 9, 2023
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رياضة

فضيحة كايل ووكر الجنسية تُهدده بعقوبة السجن لعامين (فيديو)

المدافع الإنجليزي كايل ووكر قضى 90 دقيقة وهو يتناول المشروبات الكحولية داخل الحانة

كتب فارس أبو شيحة
فضيحة كايل ووكر الجنسية watanserb.com
فضيحة كايل ووكر الجنسية
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وطن- يُواجه النجم الإنجليزي كايل ووكر 32 عاماً، مدافع نادي مانشستر سيتي، عقوبة السجن بعد فضيحة التحرش الجنسي بفتاة داخل أحد الملاهي الليلية في مدينة مانشستر البريطانية.

ونشرت صحيفة (ذا صن) البريطانية، مقطع فيديو ملتقط من قبل عدسات المراقبة (الكاميرا)، قيام النجم الإنجليزي ووكر بالتحرش جنسياً بفتاة داخل أحد الملاهي الليلية (الحانات) بمدينة مانشستر البريطانية.

فضيحة كايل ووكر الجنسية

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة (ذا صن)، قيام مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر، بتقبيل فتاة والتحرش بها جنسياً، خلال تواجده داخل حانة برفقة أصدقائه في غياب زوجته.

وأشارت الصحيفة البريطانية، ” اللاعب كايل ووكر أمضى نحو 90 دقيقة وهو يتناول المشروبات الكحولية داخل الحانة، وهو ما جعله ينتهي تلك الليلة في حالة شديدة السكر. ليقوم بهذا التصرف الخادش للحياء مع فتاة داخل الحانة”.

نجم المنتخب الإنجليزي ووكر
نجم المنتخب الإنجليزي ووكر

عقوبة كايل ووكر

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن التحقيق يمكن فتحه لعرض نفسه على الملأ وهو في حالة سكر، خلال تحرشه الجنسي مع فتاة داخل الحانة في مدينة مانشستر البريطانية.

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كما ومن المحتمل توجيه تهمة إلى المدافع الإنجليزي ووكر، التعرض الغير اللائق (التحرش الجنسي)، وهو عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عامين. وفق ما ذكرته صحيفة (ذا صن) البريطانية.

وأشار موقع جوول الرياضي العالمي، بأن قانون الجرائم الجنسية البريطاني في عام 2003. ينص بأن التعرض الغير اللائق، وهو عندما يكشف الشخص عن عمد أعضائه التناسلية أمام العامة.

كما وانضم المدافع كايل ووكر إلى صفوف نادي مانشستر سيتي، في صيف عام 2017، قادماً من نادي توتنهام الإنجليزي. حيث ينتهي عقده مع الفريق في صيف عام 2024.

كايل ووكر
كايل ووكر

ويحتل فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 58 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 63 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + ذا صن + ديلي ميل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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