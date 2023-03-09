فضيحة كايل ووكر الجنسية تُهدده بعقوبة السجن لعامين (فيديو)

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وطن- يُواجه النجم الإنجليزي كايل ووكر 32 عاماً، مدافع نادي مانشستر سيتي، عقوبة السجن بعد فضيحة التحرش الجنسي بفتاة داخل أحد الملاهي الليلية في مدينة مانشستر البريطانية.

ونشرت صحيفة (ذا صن) البريطانية، مقطع فيديو ملتقط من قبل عدسات المراقبة (الكاميرا)، قيام النجم الإنجليزي ووكر بالتحرش جنسياً بفتاة داخل أحد الملاهي الليلية (الحانات) بمدينة مانشستر البريطانية.

فضيحة كايل ووكر الجنسية

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة (ذا صن)، قيام مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر، بتقبيل فتاة والتحرش بها جنسياً، خلال تواجده داخل حانة برفقة أصدقائه في غياب زوجته.

وأشارت الصحيفة البريطانية، ” اللاعب كايل ووكر أمضى نحو 90 دقيقة وهو يتناول المشروبات الكحولية داخل الحانة، وهو ما جعله ينتهي تلك الليلة في حالة شديدة السكر. ليقوم بهذا التصرف الخادش للحياء مع فتاة داخل الحانة”.

عقوبة كايل ووكر

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن التحقيق يمكن فتحه لعرض نفسه على الملأ وهو في حالة سكر، خلال تحرشه الجنسي مع فتاة داخل الحانة في مدينة مانشستر البريطانية.

🚨🚨 🚨 سيواجه كايل ووكر تحقيقًا من الشرطة بشأن مقطع فيديو يظهر فيه وهو في حالة سكر وهو يومض في حانة. ويمكن اتهامه بالتعرض غير اللائق ، والتي ، إذا ثبتت ، قد تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة عامين. (الـصـن) pic.twitter.com/JIvJuAndgi — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) March 8, 2023

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كما ومن المحتمل توجيه تهمة إلى المدافع الإنجليزي ووكر، التعرض الغير اللائق (التحرش الجنسي)، وهو عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عامين. وفق ما ذكرته صحيفة (ذا صن) البريطانية.

وأشار موقع جوول الرياضي العالمي، بأن قانون الجرائم الجنسية البريطاني في عام 2003. ينص بأن التعرض الغير اللائق، وهو عندما يكشف الشخص عن عمد أعضائه التناسلية أمام العامة.

🚨 ادارة مانشستر سيتي ألغت مفاوضات تمديد عقد كايل ووكر مع النادي SunSport pic.twitter.com/jEqRAFcGfy — Blue Diamond | 🇵🇹 (@MCixix) March 9, 2023

كما وانضم المدافع كايل ووكر إلى صفوف نادي مانشستر سيتي، في صيف عام 2017، قادماً من نادي توتنهام الإنجليزي. حيث ينتهي عقده مع الفريق في صيف عام 2024.

ويحتل فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 58 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 63 نقطة لهذا الموسم.