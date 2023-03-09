الخميس, مارس 9, 2023
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صحفي شهير يدافع عن أشرف حكيمي ويؤكد أن ما جرى ليس إلا “فيلماً” (شاهد)

الصحفي الشهير أوسكار رينتيريا أكد أن الشابة التي ذهبت إلى شقة "حكيمي" كانت تعرف بالضبط ما سيحدث

كتب سالم حنفي
أشرف حكيمي watanserb.com
أشرف حكيمي
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وطن- أثار الصحفي أوسكار رينتيريا من إذاعة كاراكول جدلاً في كولومبيا بعد تصريحات دقيقة حول رواية امرأة اتهمت لاعب كرة القدم في باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي ، المتهم بالاغتصاب.

وقالت صاحبة الشكوى الشابة قبل أيام إن المدافع المغربي تواصل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منتصف شهر يناير الجاري ثم دعاها إلى مقر إقامته الواقع في ضواحي باريس.

وبحسب صحيفة لو باريزيان ، فإن نجم باريس سان جيرمان ذهب بعيداً معها وبدأ في لمس جميع الأجزاء الحميمة من جسدها ، بما في ذلك أعضائها التناسلية وثدييها، وعندما رأت ذلك ، أبدت المرأة مقاومة و طلبت على الفور من صديقة للمساعدة في الخروج من المكان الذي كانت تتواجد فيه مع لاعب كرة القدم.

وتعليقا على ذلك أدلى أوسكار رينتريا ، الصحفي في راديو كاراكول ، برأيه في برنامج “El Pulso del Fútbol” ، حيث قال “لا ينبغي للمرأة أن تذهب بمفردها إلى شقة لاعب كرة قدم”، وذلك وفقا لموقع “فوتبول ريد”.

لاعب كرة القدم في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي
لاعب كرة القدم في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي

هجوم نسائي على الصحفي

وعلى الفور دخلت مجموعة من السيدات على الخط الإذاعي، واعترضن على تصريحاته ووصفنه بأنه “متحيز جنسياً وغير محترم” وألقيا باللوم على اللاعب أشرف حكيمي وعلى أفعاله السيئة مع تلك المرأة.

وبعد الهجوم عليه من قبل المستمعات، هاجم رينتيرا مرة أخرى ودعم فكرته بأن الشابة التي ذهبت إلى الشقة تعرف بالضبط ما سيحدث وأن هذه المزاعم غير مجدية.

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وقال: ” ما زلت أعتقد أنه إذا ذهبت تلك الفتاة إلى شقة اللاعب بمفردها ، فإنها تعرف ما يمكن أن يحدث.”، ليضيف متسائلا:” لماذا جاءت لتدعي عليه في وقت لاحق ؟”.

وبالمثل ، واصل الصحفي الرياضي الشهير تصريحاته المثيرة للجدل وقال إنه لا يصدق صاحب الشكوى.

الواقعة عبارة عن فيلم

وقال: “لا أصدق فيلمها، ربما يكون صحيحًا ويجب أن أعتذر، لكنني لا أصدق ذلك. هذا هو أفكاري وأنا أحترم بشدة أي شخص يفكر بخلاف ذلك ، لكنني لا أشاركه فيه ” .

المصدريوتيوب، برنامج El Pulso del Fútbol، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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