ركل زجاجات المياه بعيداً.. غضب رونالدو بعد خسارته فريقه الكلاسيكو السعودي (فيديو)

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وطن- انفعل صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو غضباً، عقب نهاية مباراة النصر واتحاد جدة في قمة الكلاسيكو السعودي، في منافسات دوري روشن السعودي، التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف دون رد.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقطع فيديو، يظهر فيه غضب الدون رونالدو على خسارة فريقه أمام اتحاد جدة في قمة الكلاسيكو السعودي من منافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

غضب رونالدو بعد خسارة الكلاسيكو السعودي

وحاول زملاء رونالدو في فريق النصر السعودي (العالمي) تهدئة صاروخ ماديرا، إلا أنه لم يخفي غضبه من خسارة فريقه خارج ميدانه أمام اتحاد جدة السعودي، بهدف نظيف، حيث قام بركل زجاجات المياه بعيداً، أثناء خروجه من أرضية ملعب المباراة.

كما وتعد الهزيمة الثانية على التوالي التي يتلقاها الدون كريستيانو رونالدو هذا الموسم، عقب الاقصاء. أمام اتحاد جدة في كأس السوبر السعودي الذي توج بها الفريق بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

مباراة النصر والاتحاد في قمة الكلاسيكو السعودي

وحقق فريق اتحاد جدة الفوز النظيف على منافسه النصر. بهدف نظيف دون رد، في منافسات الجولة ال20 من دوري روشن السعودي، على ملعب (الملك عبد الله الدولي) في العاصمة السعودية (الرياض).

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كما وسجل فريق اتحاد جدة (العميد)، هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل شباك مرمى النصر (العالمي)، النجم البرازيلي رومارينيو في الدقيقة ال80.

شكرًا لدعمكم 💛

وبإذن الله القادم أجمل 🙏 pic.twitter.com/nCewADazFf — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 9, 2023

وشهدت مباراة الكلاسيكو السعودي بين النصر والاتحاد، تفوق العميد على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة. حيث وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة والاستحواذ بنسبة 58%.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس النصر العالمي إلى 6 تسديدات فقط، إلى جانب نسبة استحواذ على الكرة بنسبة 42%.

وبهذا الفوز اعتلى فريق اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي. برصيد 47 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الفريق المنافس النصر الوصيف برصيد 46 نقطة لهذا الموسم.