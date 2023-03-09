رجل يعيش على أكل جوز الهند طيلة 28 عامًا..ستنصدم من السبب

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وطن– يدعي بالاكريشنان بالاي، وهو رجل هندي من منطقة كاساراجود، ولاية كيرلا، الهند، أنه لم يأكل شيئًا سوى جوز الهند على مدار الـ 28 عامًا الماضية، وذلك بسبب المرض الذي يعاني منه وهو الارتجاع المَعديّ المريئي.

الارتجاع المعدي المريئي

بعد أن تم تشخيصه بمرض الارتجاع المعدي المريئي، وهي حالة تسببت في فقدانه كل قوته لدرجة أنه لا يستطيع الحركة، بدأ بالاي بتناول جوز الهند، وشعر بتحسن كبير لدرجة أنه سرعان ما قرر أنه الشيء الوحيد الذي سيأكله طوال عمره.

يحتوي جوز الهند على معادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم. وقد ساعده ذلك على استعادة قوته وهو الآن يتمتع بلياقة بدنية جيدة، حسب ما قاله مدون الفيديو والمؤثر شناز خلال مقابلة أجراها معه.

كما أضاف كذلك شناز أن بالاي يتبع نظامًا غذائيًا صارمًا يقتصر على جوز الهند فقط.



في فترة شبابه، كان بالاي لاعب كرة قدم في النادي المحلي. وفي سن الخامسة والثلاثين، شخّص الأطباء حالته بأنه مصاب بمرض الجزر المعدي المريئي. ففي كل مرة يأكل فيها الطعام، يتقيأ.

جوز الهند.. الشيء الوحيد الذي سيأكله لباقي حياته



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جرب أنظمة غذائية مختلفة، ولكن جوز الهند كان الشيء الوحيد الذي جعله يشعر بالتحسن، لذلك قرر أنه الشيء الوحيد الذي سيأكله لباقي حياته.

قائلا:”أنا آكل جوز الهند كل يوم. لقد عشت هكذا على مدار الـ 24 عامًا الماضية.”

في سن 64، يتمتع بالاكريشنان بحياة أكثر صحة من معظم الناس في سنه. يعمل في مزرعة عائلته، يسبح ويمارس الرياضة كل يوم، ولا يعاني من مشاكل صحية خطيرة، وفقا لما أورده موقع “odditycentral“.

