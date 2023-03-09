الخميس, مارس 9, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنا"رامز نيفر إند".. رامز جلال على ظهر ثور ومقلبه الجديد في رمضان...
حياتنا

“رامز نيفر إند”.. رامز جلال على ظهر ثور ومقلبه الجديد في رمضان مفاجأة

برنامج مقالب رامز جلال 2023 "رامز نيفر إنذ" سيكون أكثر جرأة وتشويقا من الأجزاء المواسم السابقة

كتب فهمي الورغمي
رامز جلال رمضان 2023 watanserb.com
"رامز نيفر إند" برنامج رامز جلال الجديد في شهر رمضان 2023
- Advertisement -

وطن – وسط ترقب جماهيري كبير، أعلن الفنان المصري رامز جلال المشهور ببرامج المقالب، عن برنامجه الجديد لرمضان 2023 بعنوان “رامز نيفر إند” بدعم من الهيئة العامة للترفية وسيتم بثه عبر “إم بي سي MBC مصر”.

رامز جلال رمضان 2023

وقال رامز جلال في منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام معلنا عن برنامجه الجديد للموسم الرمضاني: “بسم الله توكلنا علي الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ramez Galal (@ramezgalalac)

وتابع: “بعون الله رامز نيفر اند .. في رمضان 2023 على MBC مصر والله المستعان”.

رامز جلال على ظهر ثور

يظهر رامز جلال في الإعلان الترويجي وهو يمتطي ثورا بدا وكأنه يجري في الصحراء، بينما كان يحمل في يده فانوس رمضان الشهير مرتديا بدلة مطلية باللون الذهبي.

- Advertisement -

وكانت مصادر مقربة من الفنان المصري قد أكدت لوسائل إعلام مصرية أن رامز على وشك الانتهاء من تصوير حلقات البرنامج استعداد لعرضه في شهر رمضان، كما أنه حرص على اختيار الضيوف بشكل متنوع حتى يجذب أكبر عدد من المشاهدين.

برنامج مقالب رامز جلال، هو من أهم البرامج المذاعة في المواسم الرمضانية في السنوات الأخيرة، وفيه يظهر رامز في كل حلقة مع مشهور مصري أو عربي سواء من عالم الفن أو الرياضة أو السوشيال ميديا.

ويشتهر رامز جلال برغبته الكبيرة في تنويع ضيوفه وإضافة الإثارة والتشويق في كل حلقة، عبر استدعاء شخصيات عالمية، مثل حضور النجم الهندي “شاروخان” في رمضان 2017، والنجم الأمريكي “فان دام” خلال رمضان الفائت.

“رامز نيفر إند”.. أحد ضيوف رامز 2023 تكشف مفاجأة

أعلنت الفنانة نسرين أمين إصابتها أثناء تصويرها مقلبا مع رامز جلال، الذي يعرض برنامجه في رمضان 2023، مشيرة إلى أن المقلب هذا العام “جامد جدًا”.

وصرحت نسرين أمين خلال حضورها في برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدمه إنجي علي عبر إذاعة “نجوم FM” بقولها “السنة دي اتبهدلت بهدلة كبيرة في مقلب رامز واتصابت في إيدي، والمقلب جامد ومش سهل ومش أي حد يتحمله”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NogoumFM (@nogoumfm)

وتابعت “أنا معملتش في رامز اللي أنا عايزاه أوي عشان الكاميرات، وقولت اللي ينفع يتقال قدام الكاميرا”.

ويشار إلى أن الهيئة العامة للترفيه في السعودية، هي الداعم الحصري لبرنامج المقالب الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال.

المصدرانستغرام + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
حياتنا

رامز جلال في ظهور مُريب بعد أنباء إصابته بالعمى.. هل فقد بصره حقاً؟! (شاهد)

حياتنا

رامز جلال يصاب بالعمى ومقالبه انتهت.. ما حقيقة الأمر؟

حياتنا

بيج رامي يعكس الآية تماما في “رامز موفي ستار” ويُحرج رامز جلال (فيديو)

رياضة

ردة فعل صادمة لنجم الهلال السعودي سالم الدوسري بعد وقوعه ضحية مقلب رامز جلال (شاهد)

حياتنا

ثعبان رامز جلال كاد يقتل سليمان عيد رعبا ورد فعل غير متوقع (فيديو)

حياتنا

سينتيا خليفة .. رامز تحرّش بها لفظياً وانهارت وضربته! (فيديو)

حياتنا

تارا عماد ملكة جمال إفريقيا .. ما فعله فاندام معها دفع رامز للتدخل (فيديو)

رياضة

محمد شريف يفقد أعصابه بعد وقوعه ضحية مقلب رامز جلال (شاهد)

حياتنا

مدير أعمال فاندام يُفجر مفاجأة جديدة حول حذف صور النجم العالمي مع رامز جلال وقصة لقاء السيسي!

حياتنا

رامز جلال ومايان السيد .. تحرش متعمد بالضيوف النساء وألفاظ وإيحاءات جنسية (فيديو)

حياتنا

فاندام يثير جنون تركي آل الشيخ ويصدم رامز جلال.. فشل ذريع لـ”رامز موفي ستار”

حياتنا

نجلاء بدر ملكة الفساتين الفاضحة .. شاهد ماذا فعل بها رامز جلال في المقلب! (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“الجيش جاهز”.. الرجل الثالث في الجزائر يُحذر المغرب ورسالة تهديد شديدة اللهجة

السيسي يحذر المصريين من الثورة عليه:”اوعوا تخربوا مصر تاني” (فيديو)

الحلقة 117 من المؤسس عثمان.. أشرس معركة خاضها ومفاجأة بالحلقة 118 (شاهد)

صادمة لمصر.. صور حديثة لسد النهضة التقطتها الأقمار الصناعية (شاهد)

أحمد بخيت ممثلا للمرأة السودانية في اجتماع أممي نسوي وسخرية (شاهد)

تصريح الزيارة الإلكتروني.. بريطانيا تخشى خطرا محتملا من الخليج وتشديد أمني

حياة الفهد لا تسمح بالإغراء واستثارة الغرائز.. أسرار وكواليس “قرة عينك”(فيديو)

التجسس على سكان قطر.. تحقيق استقصائي صادم.. ما علاقة الإمارات؟

بمناسبة اليوم العالمي للكلى..إليك كيف تحافظ على صحتها

8 حيوانات يمكنها العيش بدون طعام لفترة طويلة..تعرف عليها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC