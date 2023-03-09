“رامز نيفر إند”.. رامز جلال على ظهر ثور ومقلبه الجديد في رمضان مفاجأة

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وطن – وسط ترقب جماهيري كبير، أعلن الفنان المصري رامز جلال المشهور ببرامج المقالب، عن برنامجه الجديد لرمضان 2023 بعنوان “رامز نيفر إند” بدعم من الهيئة العامة للترفية وسيتم بثه عبر “إم بي سي MBC مصر”.

رامز جلال رمضان 2023

وقال رامز جلال في منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام معلنا عن برنامجه الجديد للموسم الرمضاني: “بسم الله توكلنا علي الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين”.

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وتابع: “بعون الله رامز نيفر اند .. في رمضان 2023 على MBC مصر والله المستعان”.

رامز جلال على ظهر ثور

يظهر رامز جلال في الإعلان الترويجي وهو يمتطي ثورا بدا وكأنه يجري في الصحراء، بينما كان يحمل في يده فانوس رمضان الشهير مرتديا بدلة مطلية باللون الذهبي.

بسم الله توكلنا علي الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين ❤🤍 بعون الله #رامز_نيفر_إند 💪🔥 .. في رمضان 2023 على MBC مصر والله المستعان pic.twitter.com/REdrnQscU7 — Ramez Galal (@ramezgalal) March 9, 2023

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وكانت مصادر مقربة من الفنان المصري قد أكدت لوسائل إعلام مصرية أن رامز على وشك الانتهاء من تصوير حلقات البرنامج استعداد لعرضه في شهر رمضان، كما أنه حرص على اختيار الضيوف بشكل متنوع حتى يجذب أكبر عدد من المشاهدين.

برنامج مقالب رامز جلال، هو من أهم البرامج المذاعة في المواسم الرمضانية في السنوات الأخيرة، وفيه يظهر رامز في كل حلقة مع مشهور مصري أو عربي سواء من عالم الفن أو الرياضة أو السوشيال ميديا.

ويشتهر رامز جلال برغبته الكبيرة في تنويع ضيوفه وإضافة الإثارة والتشويق في كل حلقة، عبر استدعاء شخصيات عالمية، مثل حضور النجم الهندي “شاروخان” في رمضان 2017، والنجم الأمريكي “فان دام” خلال رمضان الفائت.

بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين ❤🤍 بعون الله #رامز_نيفر_إند 💪🔥 .. في رمضان 2023 على MBC مصر والله المستعان pic.twitter.com/S5dpwkB2lF — Ramez Galal (@ramezgalal) March 9, 2023

“رامز نيفر إند”.. أحد ضيوف رامز 2023 تكشف مفاجأة

أعلنت الفنانة نسرين أمين إصابتها أثناء تصويرها مقلبا مع رامز جلال، الذي يعرض برنامجه في رمضان 2023، مشيرة إلى أن المقلب هذا العام “جامد جدًا”.

وصرحت نسرين أمين خلال حضورها في برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدمه إنجي علي عبر إذاعة “نجوم FM” بقولها “السنة دي اتبهدلت بهدلة كبيرة في مقلب رامز واتصابت في إيدي، والمقلب جامد ومش سهل ومش أي حد يتحمله”.

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وتابعت “أنا معملتش في رامز اللي أنا عايزاه أوي عشان الكاميرات، وقولت اللي ينفع يتقال قدام الكاميرا”.

ويشار إلى أن الهيئة العامة للترفيه في السعودية، هي الداعم الحصري لبرنامج المقالب الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال.