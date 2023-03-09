توماس مولر يستفز ميسي بهذا التعليق بعد الفوز عليه في دوري الأبطال (صور)

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وطن- استفزّ النجم الألماني المخضرم توماس مولر (33 عاماً)، لاعب بايرن ميونخ، البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد الفوز عليه في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال الألماني توماس مولر، قائد الفريق البافاري، عقب خروج ميسي من دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة فريقه الباريسي أمام بايرن ميونخ: “إن الأمور تسير دائماً بشكل جيد. أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي، على عكس البرتغالي كريستيانو رونالدو”.

توماس مولر يستفز ميسي

وأضاف لاعب بايرن ميونخ مولر، خلال تصريح صحفي مع صحيفة “كيكر” الألمانية، “أمام ميسي تكون الأمور دائماً على ما يرام على جميع المستويات، وكذلك من حيث النتائج..”.

كما أردف مولر: “كان كريستيانو رونالدو دائماً مشكلتنا خلال تواجده في ريال مدريد، وكثيراً ما تألق أمام بايرن ميونخ”.

واستكمل: “رونالدو سجّل 9 أهداف وصنع هدفاً وحيداً خلال 8 مباريات. كما فاز في 5 مباريات وخسر في مباراتين وتعادل في واحدة، على عكس ميسي الذي واجه الفريق في 8 مباريات بقميصي برشلونة وباريس، سجّل فيها 4 أهداف وصنع هدفين..”.

وختم توماس مولر حديثه: “لديّ احترام كبير لأداء ليونيل ميسي في مونديال كأس العالم 2022”.

فوز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان

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ونجح فريق بايرن ميونخ في إقصاء منافسه باريس سان جيرمان، من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من منافسات دور الـ16.

وكان فريق بايرن ميونخ (البافاري)، قد حقّق الفوز على باريس سان جيرمان، في مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بهدف نظيف، ليكرّر بعدها السيناريو بالفوز عليه في مباراة الإياب بهدفين نظيفين.

كما حجز بايرن ميونخ بطاقة العبور إلى منافسات دور الربع النهائي من منافسات البطولة الأوروبية القارية، برفقة الثلاثي تشيلسي وميلان وبنفيكا حتى الآن.

وستختتم منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بمواجهة حامل اللقب ريال مدريد، أمام ليفربول في منتصف شهر مارس/آذار الجاري، على ملعب “سانتياغو برنابيو”.