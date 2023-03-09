الخميس, مارس 9, 2023
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رياضة

توماس مولر يستفز ميسي بهذا التعليق بعد الفوز عليه في دوري الأبطال (صور)

توماس مولر: "الأمور دائماً تسير على ما يرام أمام ميسي على عكس كريستيانو رونالدو"

كتب فارس أبو شيحة
توماس مولر يستفز ميسي watanserb.com
توماس مولر يستفز ميسي
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وطن- استفزّ النجم الألماني المخضرم توماس مولر (33 عاماً)، لاعب بايرن ميونخ، البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد الفوز عليه في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال الألماني توماس مولر، قائد الفريق البافاري، عقب خروج ميسي من دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة فريقه الباريسي أمام بايرن ميونخ: “إن الأمور تسير دائماً بشكل جيد. أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي، على عكس البرتغالي كريستيانو رونالدو”.

توماس مولر يستفز ميسي

وأضاف لاعب بايرن ميونخ مولر، خلال تصريح صحفي مع صحيفة “كيكر” الألمانية، “أمام ميسي تكون الأمور دائماً على ما يرام على جميع المستويات، وكذلك من حيث النتائج..”.

كما أردف مولر: “كان كريستيانو رونالدو دائماً مشكلتنا خلال تواجده في ريال مدريد، وكثيراً ما تألق أمام بايرن ميونخ”.

ميسي وتوماس مولر
ميسي وتوماس مولر

واستكمل: “رونالدو سجّل 9 أهداف وصنع هدفاً وحيداً خلال 8 مباريات. كما فاز في 5 مباريات وخسر في مباراتين وتعادل في واحدة، على عكس ميسي الذي واجه الفريق في 8 مباريات بقميصي برشلونة وباريس، سجّل فيها 4 أهداف وصنع هدفين..”.

لاعب بايرن ميونخ مولر
لاعب بايرن ميونخ مولر

وختم توماس مولر حديثه: “لديّ احترام كبير لأداء ليونيل ميسي في مونديال كأس العالم 2022”.

فوز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان

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ونجح فريق بايرن ميونخ في إقصاء منافسه باريس سان جيرمان، من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من منافسات دور الـ16.

وكان فريق بايرن ميونخ (البافاري)، قد حقّق الفوز على باريس سان جيرمان، في مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بهدف نظيف، ليكرّر بعدها السيناريو بالفوز عليه في مباراة الإياب بهدفين نظيفين.

توماس مولر
توماس مولر

كما حجز بايرن ميونخ بطاقة العبور إلى منافسات دور الربع النهائي من منافسات البطولة الأوروبية القارية، برفقة الثلاثي تشيلسي وميلان وبنفيكا حتى الآن.

توماس مولر يستفز ميسي
توماس مولر يستفز ميسي

وستختتم منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بمواجهة حامل اللقب ريال مدريد، أمام ليفربول في منتصف شهر مارس/آذار الجاري، على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

المصدروطن + كيكر الألمانية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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