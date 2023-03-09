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تقارير

“بغداد فانتوم”.. فيديو مسرب من الجيش الأمريكي يظهر أطباقاً طائرة رصدت في العراق مؤخراً

الفيديو التقطته القوات الجوية الأمريكية من منطقة نزاع نشطة في بغداد باستخدام طائرة بدون طيار

كتب سالم حنفي
أطباقاً طائرة في العراق watanserb.com
أطباقاً طائرة في العراق
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وطن- كشف صحفيون استقصائيون عن لقطات عسكرية أمريكية لرحلة طيران أسطوانية الشكل فوق العراق – والتي يطلق عليها الآن اسم “فانتوم بغداد”.

ووفاقا لما نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، شارك جيريمي كوربل وجورج ناب الصور ، التي التقطتها القوات الجوية الأمريكية من منطقة نزاع نشطة في بغداد باستخدام طائرة بدون طيار من طراز ريبر في مايو 2022 ، في حلقة عبر البودكاست.

يُزعم أن الصور تم تسريبها من قبل أعضاء القوات الجوية الأمريكية المحبطين الذين يعتقدون أن حوادث الأجسام الطائرة المجهولة يتم “دفنها” من قبل الجيش.

وفي المقطع، زعموا أن الجسم النحيف قد تم تحديده رسميًا على أنه UAP (ظواهر شاذة غير معروفة) من قبل القوات الجوية.

الفيديو لم يدخل في تحقيقات وزارة الدفاع الامريكية الحالية عن الظاهرة

ومع ذلك ، فهو ليس جزءًا من تحقيقات UAP النشطة في الولايات المتحدة ، ولكن يبدو أن مكتب AARO التابع لوزارة الدفاع (مكتب حل العيوب في جميع المجالات) على علم بذلك.

وفي البودكاست ، الذي حصل على أكثر من 17000 مشاهدة ، قال جيريمي كوربل: “في الوقت الحالي ، قامت حكومتنا بتسميتها رسميًا UAP لكنها لم تذهب إلى الأماكن الصحيحة”.

الجيش الأمريكي يظهر أطباقاً طائرة رصدت في العراق
الجيش الأمريكي يظهر أطباقاً طائرة رصدت في العراق

شكل الجسم الطائر

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ومضى في شرح الصور ، مضيفًا: “هذا جسم نحيف جدًا مقارنة بطوله. إذا نظرت إلى أعلى اليسار ، فسترى أنه تم تصويره باللون الأبيض الساخن – مما يعني أن الخلفية أكثر سخونة من الصورة.

وقال:”بالمناسبة ، يمكنني أن أؤكد بنسبة 100٪ ، أن هذا الجسم طار تحت طيران محكوم بتحكم ذكي ، عبر الشاشة من اليسار إلى اليمين.”

من جانبه، علق جورج ناب قائلا: “يشبه نوعا ما طوربيد أو صاروخ”.

ومع ذلك ، أصر جيريمي كوربل على أنه “لم يكن طوربيدًا لأنه فوق الأرض” وقال “سترى ما إذا كان هذا صاروخًا أيضًا”.
وادعى “كوربل” أن الفيديو كان ممتعًا لأن الكائن “لا يُظهر التوقيعات التقليدية لما تراه للدفع الرجعي”، على الرغم من أنه قال أن لديها “نظام دفع غير محدد من قبلنا”.

ولكن بينما كان متأكدًا من مزاعمه، لم يستطع أن يقول ما هو مؤكد بالفعل:”لا أعرف ما هذا – إنه جسم غامض”.

الجيش الأمريكي يظهر أطباقاً طائرة رصدت في العراق
الجيش الأمريكي يظهر أطباقاً طائرة رصدت في العراق
المصدرصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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