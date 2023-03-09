الخميس, مارس 9, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنابعد إطلالات فاضحة وجريئة.. نجلاء التونسية بالحجاب أمام الكعبة (شاهد)
حياتنا

بعد إطلالات فاضحة وجريئة.. نجلاء التونسية بالحجاب أمام الكعبة (شاهد)

نجلاء التونسية راقصة وممثلة اشتهرت بتصريحاتها وأدوارها السينمائية الجريئة في فرنسا ومصر وتونس

كتب فهمي الورغمي
نجلاء التونسية تؤدي العمرة watanserb.com
الراقصة والفنانة "نجلاء التونسية"
- Advertisement -

وطن – نشرت الراقصة والفنانة “نجلاء التونسية” صورا من العمرة التي قامت بها مؤخرا، وظهرت بإطلالة محتشمة بالقرب من الكعبة الشريفة، في مشهد لم يتعود الجمهور على رؤيتها فيه وهو ما أثار ردود فعل واسعة.

نجلاء التونسية تؤدي العمرة

وأطلت الفنانة الإستعراضية “نجلاء التونسية” بصور ظهرت خلاها وهي تطوف حول الكعبة الشريفة، داخل الحرم المكي وهي ترتدي حجابا وعباءة.

ونشرت الممثلة التونسية عشرات الصور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام تُوثق عمرتها، وعبرت عن سعادتها لوجودها هناك.

كما شاركت نجلاء التونسية صورا لها وهي تتجول في السعودية خلال تواجدها لأداء العمرة، حيث أطلت بفستان باللون الأبيض، وإكليل من الورود فوق رأسها.

- Advertisement -

نجلاء التونسية تثير الجدل بصورها في العمرة

تأدية الراقصة نجلاء التونسية للعمرة، أثار ردود فعل واسعة بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في أوساط متابعيها.

وهكذا كانت بعض التعليقات:

“ربي يهداها وان شاء الله عمرتها مقبولة”

“ياسر خرج عليك شوف ربي زادك نور على نور ربي يتقبل منك ومنا صالح الاعمال وان شاء الله عمرة مقبولة وربي يطعم كل حد مشتاق لبيت ربي الكعبة المشرفة ورؤية مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويصلي في الروضة الشريفة يا رب”.

نجلاء التونسية تؤدي العمرة
نجلاء التونسية بالحجاب

“راهو اختي تعملو عمرة صحيح انشاء الله ربي يتقبل اما راو ميجيش ترجع الفن وسهريات فاها شرب وعراء”.

“معناها عمرة بتزين يابنتي تشوف الكعب وجهك بالمكياج كمل نحي دبشك والبس روب حزم حزامك بفلارة وأعمل فيها شطحا فالحرم ربي يهدي مخلق فم حاج راهي أسمها مناسك العمر”.

من هي نجلاء التونسية؟

ونجلاء التونسية هي راقصة ومغنية تونسية، بدأت مسيرتها الفنية بالرقص في ملاهى باريس، ثم إتجهت إلى مصر في بداية الألفينات لتعمل في ملاهى شارع الهرم، قبل أن تتجه للتمثيل من خلال قيامها بدور الراقصة بفيلم (اللمبي) عام 2002، ثم فيلم (الواد لا لا)، من أبرز أغنياتها (أنا هطلب، بح).

شاركت أيضا في أعمال درامية تونسية في السنوات الأخيرة، خاصة في مسلسل “علي شورب” الذي أنتجته قناة “التاسعة” بطولة “لطفي العبدلي” و”فريال يوسف” عام 2018.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

معتز الخواجا أطلق النار من المسافة صفر ولحظة استشهاده (فيديو)

بحجم برج بيزا..”كويكب مدمر” قد يصطدم بالأرض في عيد الحب وناسا تحذر

لحوم الحمير تُغرق أسواق الجزائر قبل رمضان.. ما علاقة الراحل بوتفليقة؟

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وثق مشهدا ساحرا من الفضاء (فيديو)

فيديو عملية ديزنغوف بتل أبيب وصور المنفذ.. أمطر المستوطنين بالرصاص

“رامز نيفر إند”.. رامز جلال على ظهر ثور ومقلبه الجديد في رمضان مفاجأة

“الجيش جاهز”.. الرجل الثالث في الجزائر يُحذر المغرب ورسالة تهديد شديدة اللهجة

السيسي يحذر المصريين من الثورة عليه:”اوعوا تخربوا مصر تاني” (فيديو)

الحلقة 117 من المؤسس عثمان.. أشرس معركة خاضها ومفاجأة بالحلقة 118 (شاهد)

صادمة لمصر.. صور حديثة لسد النهضة التقطتها الأقمار الصناعية (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC