بعد إطلالات فاضحة وجريئة.. نجلاء التونسية بالحجاب أمام الكعبة (شاهد)

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وطن – نشرت الراقصة والفنانة “نجلاء التونسية” صورا من العمرة التي قامت بها مؤخرا، وظهرت بإطلالة محتشمة بالقرب من الكعبة الشريفة، في مشهد لم يتعود الجمهور على رؤيتها فيه وهو ما أثار ردود فعل واسعة.

نجلاء التونسية تؤدي العمرة

وأطلت الفنانة الإستعراضية “نجلاء التونسية” بصور ظهرت خلاها وهي تطوف حول الكعبة الشريفة، داخل الحرم المكي وهي ترتدي حجابا وعباءة.

View this post on Instagram A post shared by 𝐍𝐀𝐉𝐋𝐀 𝐄𝐓𝐓𝐎𝐔𝐍𝐒𝐈𝐀 نجلاء التونسية (@officialnajlaettounsia)

ونشرت الممثلة التونسية عشرات الصور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام تُوثق عمرتها، وعبرت عن سعادتها لوجودها هناك.

View this post on Instagram A post shared by 𝐍𝐀𝐉𝐋𝐀 𝐄𝐓𝐓𝐎𝐔𝐍𝐒𝐈𝐀 نجلاء التونسية (@officialnajlaettounsia)

كما شاركت نجلاء التونسية صورا لها وهي تتجول في السعودية خلال تواجدها لأداء العمرة، حيث أطلت بفستان باللون الأبيض، وإكليل من الورود فوق رأسها.

View this post on Instagram A post shared by 𝐍𝐀𝐉𝐋𝐀 𝐄𝐓𝐓𝐎𝐔𝐍𝐒𝐈𝐀 نجلاء التونسية (@officialnajlaettounsia)

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نجلاء التونسية تثير الجدل بصورها في العمرة

تأدية الراقصة نجلاء التونسية للعمرة، أثار ردود فعل واسعة بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في أوساط متابعيها.

وهكذا كانت بعض التعليقات:

“ربي يهداها وان شاء الله عمرتها مقبولة”

“ياسر خرج عليك شوف ربي زادك نور على نور ربي يتقبل منك ومنا صالح الاعمال وان شاء الله عمرة مقبولة وربي يطعم كل حد مشتاق لبيت ربي الكعبة المشرفة ورؤية مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويصلي في الروضة الشريفة يا رب”.

View this post on Instagram A post shared by 𝐍𝐀𝐉𝐋𝐀 𝐄𝐓𝐓𝐎𝐔𝐍𝐒𝐈𝐀 نجلاء التونسية (@officialnajlaettounsia)

“راهو اختي تعملو عمرة صحيح انشاء الله ربي يتقبل اما راو ميجيش ترجع الفن وسهريات فاها شرب وعراء”.

View this post on Instagram A post shared by 𝐍𝐀𝐉𝐋𝐀 𝐄𝐓𝐓𝐎𝐔𝐍𝐒𝐈𝐀 نجلاء التونسية (@officialnajlaettounsia)

“معناها عمرة بتزين يابنتي تشوف الكعب وجهك بالمكياج كمل نحي دبشك والبس روب حزم حزامك بفلارة وأعمل فيها شطحا فالحرم ربي يهدي مخلق فم حاج راهي أسمها مناسك العمر”.

View this post on Instagram A post shared by 𝐍𝐀𝐉𝐋𝐀 𝐄𝐓𝐓𝐎𝐔𝐍𝐒𝐈𝐀 نجلاء التونسية (@officialnajlaettounsia)

من هي نجلاء التونسية؟

ونجلاء التونسية هي راقصة ومغنية تونسية، بدأت مسيرتها الفنية بالرقص في ملاهى باريس، ثم إتجهت إلى مصر في بداية الألفينات لتعمل في ملاهى شارع الهرم، قبل أن تتجه للتمثيل من خلال قيامها بدور الراقصة بفيلم (اللمبي) عام 2002، ثم فيلم (الواد لا لا)، من أبرز أغنياتها (أنا هطلب، بح).

شاركت أيضا في أعمال درامية تونسية في السنوات الأخيرة، خاصة في مسلسل “علي شورب” الذي أنتجته قناة “التاسعة” بطولة “لطفي العبدلي” و”فريال يوسف” عام 2018.