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الحلقة 117 من المؤسس عثمان.. أشرس معركة خاضها ومفاجأة بالحلقة 118 (شاهد)

بث الحلقة 117 من مسلسل المؤسس عثمان وسط تفاعل كبير من الجمهور معها نظرا لما حوته من أحداث ساخنة، وبرومو الحلقة 118 يشير لمفاجأة غير متوقعة

كتب فهمي الورغمي
المؤسس عثمان الحلقة 117 watanserb.com
مسلسل "المؤسس عثمان"
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وطن – أخيرا، تم عرض الحلقة 117 المنتظرة من مسلسل “المؤسس عثمان” عبر مختلف المنصات في تركيا والعالم العربي، حلقة حماسية شهدت تطورا كبيرا في الأحداث ومعركة نارية وملحمية خاضها جيش “عثمان”.

معركة ملحمية خاضها جيش عثمان

حالة كبيرة من الترقب انتابت المتابعين، قبل بث منصة “نوربلاي”، مساء أمس الأربعاء، الحلقة 117 من مسلسل المؤسس عثمان، حول المعركة الكبيرة والمفصيلة التي تنتظر ابن أرطغرل.

تم طرح الحلقة 117، المنتظرة بشدة، وفيها اشتعلت الخلافات والمعارك الدامية بين أعداء الدولة العثمانية، وهو ما دفع عثمان للسعى وراء قيادة قبيلة الكايي نحو النصر والتقدم على أعدائه.

فتنطلق تدريبات المقاتلين استعداد للمعركة القادمة فيضع أمام عينه قلعة البوصلة التي يستعد لفتحها برفقة محاربيها، حيث أن الأعداء بدأوا بالتربص به للانتقام منه وتوقيف تمديد فتوحاته.

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في الحلقة التي كانت المنتظرة بشدة، والتي بثتها منصة نور بلاي، بالأمس، يبدأ المحاربون بالتجهيز للمعركة المرتقبة، وفي المقابل يزداد اهتمام المؤسس عثمان بالتعرف على الخائن المندس بين الأعداء.

وتشتعل المواجهات خاصا بعد تسميم السيد أروهان والمساومة التي تعرض لها عثمان، لكنه يستعد لمواصلة القتال ويسعى جاهدا لانقاذ اورهان، وتتحالف اسمهان مع أعدائه ساعية للتخلص منه بكل الطرق.

هل هي أشرس معركة خاضها المؤسس عثمان حتى الآن؟

منصة نوربلاي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر تساءلت في تفاعل مع متابعيها حول ماجاء في الحلقة 117 من المؤسس عثمان “هل هي أشرس معركة خاضها المؤسس حتى الآن ؟”.

معركة حامية الوطيس خاضها عثمان، ابن أرطغرل في الحلقة 117 من المسلسل ذائع الصيت في تركيا والدول العربية وحتى الأجنبية، في واحد من أشهر الأعمال الدرامية التركية.

تدور أحداث مسلسل المؤسس عثمان هذا الموسم، حول ثلاثة أحداث رئيسية ومن المفترض الوصول إلى حل هذه الأحداث قبل نهاية هذا الموسم.

ومن أهم هذه الأحداث، مواجهة القبائل التركية مع المغول، الذي يعد أصعب الأعداء الذين يواجهون أي شخص، لكن بسبب تفكك الدولة الإيخانية واستيلاء كيخاتو خان على القيادة، والانشقاقات الداخلية فى الدولة الإيلخانية، فأصبحت المسألة سهلة نوعاً ما.

الحلقة 118 من المؤسس عثمان مترجمة

جدير بالذكر أن الحلقة 116 من المؤسس عثمان قد وقع تأخير بثها بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فيفري شباط الماضي.

اليوم وبعد شهر من تلك الكارثة الأليمة، عاد منتجو المسلسل للنسق العادي من العمل، وقد أعلنت شركة بوزداغ التركية المملوكة للكاتب والمؤلف والمنتج محمد بوزداغ، الإعلان الترويجي للحلقة 118 من المسلسل.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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