الجمعة, مارس 10, 2023
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رياضة

الاتحاد يخطف الصدارة من النصر.. ترتيب الدوري السعودي روشن 2023

الاتحاد يعتلي صدارة دوري روشن السعودي بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف النصر

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري السعودي روشن watanserb.com
ترتيب الدوري السعودي روشن
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وطن- اعتلى فريق اتحاد جدة بشكل مؤقت صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2023، بعد فوزه على منافسه النصر بهدف نظيف دون مقابل، في قمة الكلاسيكو السعودي من حساب الجولة ال20.

وحقق فريق الاتحاد الفوز النظيف على النصر(العالمي)، بهدف نظيف، في منافسات الجولة ال20 من الدوري السعودي روشن، كان من توقيع النجم البرازيلي رومارينيو في الدقيقة ال80.

فوز الاتحاد على النصر في الكلاسيكو السعودي

كما وتعد الخسارة الثانية التي يتلقاها فريق النصر السعودي هذا الموسم، أمام اتحاد جدة، عقب إقصائه في المواجهة الما   ضية من كأس السوبر السعودي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، الذي توج بها العميد.

وسيلتقي فريق الاتحاد (العميد) بعد الفوز في قمة الكلاسيكو السعودي، أمام الفيحاء، الاثنين، في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2023.

هدف رومارينيو
هدف رومارينيو

كما وسيواجه فريق النصر السعودي، الثلاثاء المقبل، أمام نظيره أبها في ربع نهائي كأس الملك السعودي.

ترتيب الدوري السعودي روشن 2023

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ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2023، بعد فوز الاتحاد على النصر في قمة الكلاسيكو من منافسات الجولة ال20، كما يلي:

اتحاد جدة 47 نقطة.

النصر 46 نقطة.

الشباب 43 نقطة.

التعاون 34 نقطة.

الهلال 33 نقطة.

الفتح 31 نقطة.

الطائي 25 نقطة.

الاتفاق 23 نقطة.

الفيحاء 23 نقطة.

ضمك 22 نقطة.

أبها 22 نقطة.

الرائد 21 نقطة.

الوحدة 21 نقطة.

رونالدو
رونالدو

الخليج 16 نقطة.

العدالة 16 نقطة.

الباطن 9 نقاط.

كما وستختتم منافسات الدوري السعودي روشن 2022-2023 من حساب الجولة ال20، السبت، بمواجهة العدالة والرائد.

المصدروطن + الدوري السعودي روشن + نادي الاتحاد + نادي النصر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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