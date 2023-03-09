الاتحاد يخطف الصدارة من النصر.. ترتيب الدوري السعودي روشن 2023

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وطن- اعتلى فريق اتحاد جدة بشكل مؤقت صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2023، بعد فوزه على منافسه النصر بهدف نظيف دون مقابل، في قمة الكلاسيكو السعودي من حساب الجولة ال20.

وحقق فريق الاتحاد الفوز النظيف على النصر(العالمي)، بهدف نظيف، في منافسات الجولة ال20 من الدوري السعودي روشن، كان من توقيع النجم البرازيلي رومارينيو في الدقيقة ال80.

فوز الاتحاد على النصر في الكلاسيكو السعودي

كما وتعد الخسارة الثانية التي يتلقاها فريق النصر السعودي هذا الموسم، أمام اتحاد جدة، عقب إقصائه في المواجهة الما ضية من كأس السوبر السعودي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، الذي توج بها العميد.

مـن جـمـيـع الـزوايـا 🎥 استمتعوا بهدف وفرحة التاريخي روما 😍⚽️ pic.twitter.com/14cZiVAWqJ — دوري روشن السعودي (@SPL) March 9, 2023

وسيلتقي فريق الاتحاد (العميد) بعد الفوز في قمة الكلاسيكو السعودي، أمام الفيحاء، الاثنين، في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2023.

كما وسيواجه فريق النصر السعودي، الثلاثاء المقبل، أمام نظيره أبها في ربع نهائي كأس الملك السعودي.

ترتيب الدوري السعودي روشن 2023

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ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2023، بعد فوز الاتحاد على النصر في قمة الكلاسيكو من منافسات الجولة ال20، كما يلي:

اتحاد جدة 47 نقطة.

النصر 46 نقطة.

الشباب 43 نقطة.

التعاون 34 نقطة.

الهلال 33 نقطة.

الفتح 31 نقطة.

الطائي 25 نقطة.

الدوري يشتعل 🔥

القمة اتحاديّة 🔝 pic.twitter.com/hM3TvtKRhH — دوري روشن السعودي (@SPL) March 9, 2023

الاتفاق 23 نقطة.

الفيحاء 23 نقطة.

ضمك 22 نقطة.

أبها 22 نقطة.

الرائد 21 نقطة.

الوحدة 21 نقطة.

الخليج 16 نقطة.

العدالة 16 نقطة.

الباطن 9 نقاط.

كما وستختتم منافسات الدوري السعودي روشن 2022-2023 من حساب الجولة ال20، السبت، بمواجهة العدالة والرائد.