الخميس, مارس 9, 2023
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احتفالات صاخبة تهز مدينة جنين بعد عملية تل أبيب الفدائية ورسالة لمحمد الضيف (شاهد)

عملية تل ابيب أسفرت عن إصابة 5 إسرائيليين ووصفها نتنياهو بالصعبة

كتب خالد السعدي
watanserb.com
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وطن – وثّقت العديد من اللقطات، حالة من البهجة والاحتفاء التي عمّت في مدينة جنين، في أعقاب عملية تل أبيب التي وقعت مساء أمس الخميس، وأسفرت عن إصابة خمسة إسرائيليين.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام فلسطينية، مسيرات ضخمة شارك فيها أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين خرجوا احتفالا بالعملية التي وقعت في شارع ديزنغوف المكتظ.

كما بينت اللقطات، مسيرة بالسيارات وسط أجواء من الاحتفال والاحتفاء بعد العملية الفدائية التي وقعت في تل أبيب.

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وأظهرت لقطات هتافات لقائد أركان المقاومة محمد الضيف خلال مسيرة في جنين ابتهاجا بعملية إطلاق النار في تل أبيب.

عملية تل أبيب

وأصيب خمسة إسرائيليين بينهم اثنان في حالة حرجة، في عملية إطلاق نار نفّذها الشاب معتز بالله الخواجا البالغ 23 سنة، والذي استشهد في أعقاب العملية.

وعلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ما جرى بالقول إنها عملية صعبة الليلة في تل أبيب، مضيفا من روما حيث يُجري زيارة: “عملية صعبة وإرهابية الليلة، لكنها لن تضعف عزمنا”، على حد زعمه.

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو قرر الاستمرار في زيارته لإيطاليا، وأمر بتعزيز القوات الأمنية في الميدان.

في سياق متصل، علق قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد: “مساء صعب في تل أبيب، هجوم في قلب منطقة ترفيهية، يجب التعامل مع الإرهاب بقسوة ودون تردد”.

عملية عسكرية في قرية نعلين

وفي أعقاب العملية، أعلن جيش الاحتلال عن عملية عسكرية في قرية نعلين غربي رام الله تستهدف منزل منفذ عملية تل أبيب، كما قررت وزارة الدفاع بهدم منزل منفذ الهجوم.

حماس تتبنى العملية

من جانبها، تبنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العملية الفدائية التي هزت تل أبيب، ووصفتها بأنها بطولية.

وقالت الحركة “نزفّ الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا، ونبارك عمليته البطولية، ونتوعد الاحتلال المجرم بالمزيد، والعملية تأتي ردا على جرائم الاحتلال اليوم (الخميس) في بلدة جبع وجنين، ونتوعد بمزيد من الضربات الموجعة”.

مجزرة إسرائيلية في جنين

وكانت قوات الاحتلال قد قتلت 3 شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جبع، فيما بلغ عن إصابة مباشرة في الرأس في بلدة اليامون قضاء جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أحمد محمد أحمد ذيب فشافشة (22 عاما)، ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عاما)، وسفيان عدنان فاخوري (30 عاما)، برصاص قوات الاحتلال بعد أن أطلقت النار عليهم داخل مركبتهم، عند مدخل بلدة جبع.


وتسللت قوات الاحتلال إلى البلدة، وأطلقت النار على سيارة في منطقة الفوارة في جبع وبداخلها 3 شبان، واحتجزوا المركبة ومنعوا الطواقم الطبية من الوصول لها، ما أدى إلى استشهادهم.

وزعمت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان” بأن الشبان الثلاثة أطلقوا النار تجاه قوة إسرائيلية وتم تصفيتهم، حيث “عثر على مسدسات وبنادق وعبوات ناسفة كانت في المركبة”، على حد زعم جيش الاحتلال.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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