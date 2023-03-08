يوتيوبر كويتي يكشف حقيقة لجوء مصر لمياه الصرف الصحي لري الغراسات (فيديو)

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وطن- كشف صانع المحتوى الكويتي على الطريقة الغريبة التي تقوم بها السلطات المصرية بري الغراسات في مدينة “وادي النطرون” في محافظة البحيرة، حيث تعتمد على مياه الصرف الصحي، لري عشرات الهكتارات من العنب الذي ينتهي لاحقا في أسواق الدول الخليجية وخاصة السعودية.

مصر تستعمل مياه الصرف الصحي في ري الغراسات والزراعات

وشارك اليوتيوبر “محمد الظفيري” عبر تويتر مقاطع فيديو من داخل أحد المزارع في مدينة وادي النطرون الواقعة على الأطراف الشمالية الشرقية للصحراء الغربية المصرية، أظهر خلالها كيف أن السلطات المصرية تعتمد على مياه الصرف الصحي في عمليات الري الموجهة لمزارع الفواكه مثل العنب والفراولة والمانغا.

مصر تصدر الفاكهة للخليج والعالم. شوف طريقة الري 🇪🇬🇰🇼 pic.twitter.com/0yZQ2JEyR1 — محمد الظفيري (@Maldhufairi) March 7, 2023

كما أكد الظفيري في معرض حديثه عما عاينه خلال زيارته للمدينة، أن الكثير من تلك المنتوجات التي يقع ريها بمياه الصحي تُصدر إلى العالم ومنه دول الخليج.

سافرت من الكويت الي القاهرة وثاني يوم الي وادي النطرون بالسيارة وقعدت اكثر من 3 ساعات علي ماوصلت الي المزرعة واثبت لكم طريقة الري ويطلع واحد عمره ماراح مصر يتكلم عن طريقة الري عرفت الفرق بين القائد والتابع؟ pic.twitter.com/2sI2pZhElh — محمد الظفيري (@Maldhufairi) March 7, 2023

تُعتبر مياه الصرف الصحي في مصر مصدرا هاما للمياه المستخدمة في الري، حيث يتم استخدامها في الزراعة والري بشكل واسع. ويعتمد الكثير من المزارعين في مصر على استخدام هذه المياه في الري، نظرا لندرة المياه العذبة وارتفاع تكاليف الري باستخدام مياه الآبار والمياه الجوفية.

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ومع ذلك، فإن استخدام مياه الصرف الصحي في الري يشكل تحديات كبيرة للصحة العامة والبيئة، حيث تحتوي هذه المياه على مواد عضوية ومعادن وبكتيريا قد تكون ضارة للصحة العامة. ولتقليل هذه المخاطر، يتم تنقية مياه الصرف الصحي قبل استخدامها في الري، ويتم التحكم بالكميات المستخدمة من المياه والمواد الكيميائية المستخدمة في معالجتها.

وتزعم السلطات المصرية سعيها المتواصل لتحسين جودة مياه الصرف الصحي وتعزيز إجراءات التحكم والمراقبة، وتشجيع الزراعة العضوية التي تعتمد على مصادر المياه النظيفة والمستدامة. كما تعمل الحكومة أيضا على تعزيز الوعي بأهمية حفظ المياه وتحسين إدارة الموارد المائية في البلاد، إلا أن واقع الحال يُثبت العكس.

حملة في الكويت لمقاطعة تلك المنتجات

في الكويت على سبيل المثال، انتشر منذ سنوات وسمي “نبي خضرتنا” و “لأجل الكويت نزرع”، كحملة شعبية هدفها الرئيسي الإشارة إلى السلطات الكويتية بعدم استيراد المنتجات المصرية خاصة الخضروات والغلال التي يقع ريها عادة بمياه الصرف الصحي.

وتحت ذلك الوسم شارك كثيرون مقطع فيديو تحدثت خلاله إحدى المواطنات الكويتيات حول ما وجدته في كيس البصل الذي قامت بشرائه، و قالت “انا اليوم رحت اشتريت خيشة البصل هذه، ولما فتشت الخيشة المشكلة مو مكتوب عليها أو شيء، بس لما فتحت الخيشة طلّعت البصل منها “تالف”، داخل الخيشة”.

التاجر يفرض نفسة بجمعيات الكويت ويورد منتجات الصرف الصحي .. بعض المستهلكين كبار سن لا يدققون على بلد المنشأ فلا تجبرونهم عالشراء#نبي_خضرتنا #لأجل_الكويت_نزرع pic.twitter.com/zaimIsSfr4 — وفرة الخير (@QrQr2019) May 26, 2020

وتابعت بأن رائحة فظيعة تخرج من البصل التالف، وحين بحثت حول مصدر المنتج، تبين بأنه صناعة مصرية، ومستورد من جمهورية مصر العربية، بحسب الورقة التي تم إيجادها حول معلومات المنتج، داخل الكيس، والتي بيّنت بأن البصل إنتاج مصري، من محافظة طنطا المصرية.

مقطع فيديو آخر يظهر خلاله مواطن كويتي يشتكي حول ما وجده داخل البرتقال الذي قام بشرائه، قائلا “شوفوا يا جماعة برتقال مصري اشتريته من إحدى الجمعيات، الحمد لله رب العالمين لا أعرف ما الذي دفعني لقص البرتقالة نصفين شوفوا يا جماعة الدود داخل الثمرة”.

وحذر مواطنيه من المنتجات المصرية بقوله ”ديروا بالكم يا جماعة من البرتقال المصري”.

مواطن كويتي إشترى برتقال مصري من إحدى الجمعيات التعاونية وعثر بداخله على دود نكرر للمرة الألف :

نصيحة إبتعدوا عن المنتجات المصرية حفاظاً على سلامتكم pic.twitter.com/qEInvqznyJ — مبارك البغيلي (@M__albugaly) June 20, 2020

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الزراعة والفلاحة في مصر-كباقي الأنشطة- يقع تحت سيطرة القوات العسكرية. حيث أطلق الجيش على مدار عقود، وبشكل خاص في السنوات الأخيرة عددا من المشروعات الزراعية الكبرى، مثل مشروع “المليون ونصف فدان” ومشروع “تحيا مصر” ومشروع “بناء الأرض”.