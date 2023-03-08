الأربعاء, مارس 8, 2023
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يوتيوبر كويتي يكشف حقيقة لجوء مصر لمياه الصرف الصحي لري الغراسات (فيديو)

صانع محتوى مصري قرر زيارة أحد مزارع الخضروات والغلال بوادي النطرون في مصر للتأكد من صحة الادعاءات التي تتهم مصر باستعمال مياة الصرف الصحي لري الغراسات

كتب فهمي الورغمي
لجوء مصر لمياه الصرف الصحي watanserb.com
لجوء مصر لمياه الصرف الصحي
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وطن- كشف صانع المحتوى الكويتي على الطريقة الغريبة التي تقوم بها السلطات المصرية بري الغراسات في مدينة “وادي النطرون” في محافظة البحيرة، حيث تعتمد على مياه الصرف الصحي، لري عشرات الهكتارات من العنب الذي ينتهي لاحقا في أسواق الدول الخليجية وخاصة السعودية.

مصر تستعمل مياه الصرف الصحي في ري الغراسات والزراعات

وشارك اليوتيوبر “محمد الظفيري” عبر تويتر مقاطع فيديو من داخل أحد المزارع في مدينة وادي النطرون الواقعة على الأطراف الشمالية الشرقية للصحراء الغربية المصرية، أظهر خلالها كيف أن السلطات المصرية تعتمد على مياه الصرف الصحي في عمليات الري الموجهة لمزارع الفواكه مثل العنب والفراولة والمانغا.

كما أكد الظفيري في معرض حديثه عما عاينه خلال زيارته للمدينة، أن الكثير من تلك المنتوجات التي يقع ريها بمياه الصحي تُصدر إلى العالم ومنه دول الخليج.

تُعتبر مياه الصرف الصحي في مصر مصدرا هاما للمياه المستخدمة في الري، حيث يتم استخدامها في الزراعة والري بشكل واسع. ويعتمد الكثير من المزارعين في مصر على استخدام هذه المياه في الري، نظرا لندرة المياه العذبة وارتفاع تكاليف الري باستخدام مياه الآبار والمياه الجوفية.

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ومع ذلك، فإن استخدام مياه الصرف الصحي في الري يشكل تحديات كبيرة للصحة العامة والبيئة، حيث تحتوي هذه المياه على مواد عضوية ومعادن وبكتيريا قد تكون ضارة للصحة العامة. ولتقليل هذه المخاطر، يتم تنقية مياه الصرف الصحي قبل استخدامها في الري، ويتم التحكم بالكميات المستخدمة من المياه والمواد الكيميائية المستخدمة في معالجتها.

وتزعم السلطات المصرية سعيها المتواصل لتحسين جودة مياه الصرف الصحي وتعزيز إجراءات التحكم والمراقبة، وتشجيع الزراعة العضوية التي تعتمد على مصادر المياه النظيفة والمستدامة. كما تعمل الحكومة أيضا على تعزيز الوعي بأهمية حفظ المياه وتحسين إدارة الموارد المائية في البلاد، إلا أن واقع الحال يُثبت العكس.

مصريون يتبركون بمياه الصرف الصحي ويشربونها أملا في الشفاء من الأمراض
مصريون يتبركون بمياه الصرف الصحي ويشربونها أملا في الشفاء من الأمراض

حملة في الكويت لمقاطعة تلك المنتجات

في الكويت على سبيل المثال، انتشر منذ سنوات وسمي “نبي خضرتنا” و “لأجل الكويت نزرع”، كحملة شعبية هدفها الرئيسي الإشارة إلى السلطات الكويتية بعدم استيراد المنتجات المصرية خاصة الخضروات والغلال التي يقع ريها عادة بمياه الصرف الصحي.

وتحت ذلك الوسم شارك كثيرون مقطع فيديو تحدثت خلاله إحدى المواطنات الكويتيات حول ما وجدته في كيس البصل الذي قامت بشرائه، و قالت “انا اليوم رحت اشتريت خيشة البصل هذه، ولما فتشت الخيشة المشكلة مو مكتوب عليها أو شيء، بس لما فتحت الخيشة طلّعت البصل منها “تالف”، داخل الخيشة”.

وتابعت بأن رائحة فظيعة تخرج من البصل التالف، وحين بحثت حول مصدر المنتج، تبين بأنه صناعة مصرية، ومستورد من جمهورية مصر العربية، بحسب الورقة التي تم إيجادها حول معلومات المنتج، داخل الكيس، والتي بيّنت بأن البصل إنتاج مصري، من محافظة طنطا المصرية.

مقطع فيديو آخر يظهر خلاله مواطن كويتي يشتكي حول ما وجده داخل البرتقال الذي قام بشرائه، قائلا “شوفوا يا جماعة برتقال مصري اشتريته من إحدى الجمعيات، الحمد لله رب العالمين لا أعرف ما الذي دفعني لقص البرتقالة نصفين شوفوا يا جماعة الدود داخل الثمرة”.

وحذر مواطنيه من المنتجات المصرية بقوله ”ديروا بالكم يا جماعة من البرتقال المصري”.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الزراعة والفلاحة في مصر-كباقي الأنشطة- يقع تحت سيطرة القوات العسكرية. حيث أطلق الجيش على مدار عقود، وبشكل خاص في السنوات الأخيرة عددا من المشروعات الزراعية الكبرى، مثل مشروع “المليون ونصف فدان” ومشروع “تحيا مصر” ومشروع “بناء الأرض”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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