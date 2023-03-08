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وفاة أكبر معمرة في العالم عن 128 عاماََ..ما سر عمرها الطويل؟!

قالت جوانا سابقا إن سر حياتها المديدة كان اتباع نظام غذائي صحي من السبانخ البري والحليب الطازج.

كتب ايمان الباجي
وفاة أكبر معمرة في العالم عن 128 عاماََ.. ما سر عمرها الطويل؟! watanserb.com
جوانا مازيبوكو
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وطن– توفيت جوانا مازيبوكو، التي يُعتقد أنها كانت أكبر معمّرة في العالم، عن عمر يناهز 128 عامًا.

وفقا لصحيفة ميترو البريطانية، توفيت جوانا، وهي أم لسبعة أطفال، في منزلها في جوبيرتون، في المقاطعة الشمالية الغربية بالبلاد، في 3 مارس.

وكان من المفترض أن تبلغ 129 عامًا في مايو، حسب تقارير وسائل الإعلام المحلية.

سبب الوفاة

و في حديثها لـ “News24“، أكدت مقدمة الرعاية وزوجة ابنها ثانديوي ويسنيانا بأن جوانا قد توفيت جراء سكتة دماغية.

جوانا مازيبوكو

وقالت:”لقد أحببنا أن نصلي معًا، وأمضينا معظم أيامنا في احتساء الشاي والتحدث. لا أعرف مع من سأستمتع بعد الآن. تحطم قلبي. المجتمع حزين. لقد فقدنا جميعًا أمًا.”

وفقًا لأقاربها، نشأت جوانا في مزرعة في جنوب إفريقيا. لكنها لم تذهب إلى المدرسة أبدًا ولا تستطيع القراءة أو الكتابة.

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على الرغم من أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية لم تأكد أنها كانت أكبر امرأة معمرة في العالم، إلا أن الوثائق التي كانت تحتفظ بها جوانا تشير إلى أنها ولدت في عام 1894 وعاشت ثلاثة قرون وشهدت الاستعمار البريطاني والفصل العنصري وحربين عالميتين.

سر عمرها الطويل

احتفلت جوانا بعيد ميلادها الـ 128 في 11 مايو 2022، وقالت إن سر حياتها المديدة كان اتباع نظام غذائي صحي من السبانخ البري والحليب الطازج.

جوانا في حفل عيد ميلادها الـ 128 في 11 مايو 2022

في حديثها إلى News24 في آخر عيد ميلاد لها، قالت جوانا: “أنا مندهشة كيف مازلت على قيد الحياة بعد سنوات عديدة. فالناس من حولي يموتون.”

مضيفة:”‘متى سأموت؟ ما هو الهدف من البقاء على قيد الحياة؟ لقد أرهقني العالم وأنا أجلس هنا لا أفعل شيئًا.”

جوانا هي جدة لـ 50 طفلاً، وواحدة من 12 شقيقًا، ثلاثة منهم لايزالون على قيد الحياة.

أكبر معمرة في العالم

ماريا برانياس موريرا

وفقًا لموسوعة جينيس، فإن أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم في الوقت الحالي هي ماريا برانياس موريرا المولودة في الولايات المتحدة، والتي تبلغ من العمر 115 عامًا.

المصدرصحيفة "metro" البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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