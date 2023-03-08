الخميس, مارس 9, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناهبة عبوك.. أول صورة لها بعد فضيحة الاغتصاب..هكذا ظهرت وأكدت شائعات الطلاق!...
حياتنا

هبة عبوك.. أول صورة لها بعد فضيحة الاغتصاب..هكذا ظهرت وأكدت شائعات الطلاق! (شاهد)

هبة عبوك ظهرت بوجه جاد مرتدية نظارة شمسية والتزمت الصمت ولم ترغب في الإدلاء بأقوال حول الجريمة المزعومة!

كتب سالم حنفي
هبة عبوك watanserb.com
هبة عبوك
- Advertisement -

وطن- في 27 فبراير/شباط الفائت ، ذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية على صفحاتها أن امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا ظهرت في مركز للشرطة في العاصمة الفرنسية للإبلاغ عن اغتصاب أشرف حكيمي المزعوم، على الرغم من أنها أرادت فقط الإبلاغ عن الواقعة ، قررت الشرطة الفرنسية تقديم شكوى حتى يظل الاعتداء الجنسي المزعوم في أيدي العدالة.

ومنذ ذلك الحين ، لم تظهر هبة عبوك إلا من خلال مشاركتها عائلتها في رحلة إلى دبي، ونشرت صورا لها ولأبنائها فقط دون زوجها.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

ووفقا لموقع ” okdiario” الإسباني، عادت نجمة الإسبانية-التونسية الأصل للظهور أمام الكاميرات بصورة تقول كل شيء في خضم واحدة من أكثر اللحظات اضطرابا في حياتها.

وبحسب الموقع، أنهت الممثلة إجازتها وعادت للظهور في مطار مدريد، موضحا أنه لا يُفهم سبب عدم عودتها إلى محل إقامتها في باريس ، حيث عاشت منذ أن وقع زوجها في باريس سان جيرمان.

وظهرت هبة عبوك بوجه جاد وارتداء نظارة شمسية، حيث التزمت هبة الصمت ولم ترغب في الإدلاء بأقوال حول الجريمة المزعومة المرتبطة بشريكها.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Lecturas (@revistalecturas)

- Advertisement -

سبب عودة هبة عبوك إلى إسبانيا

ونقل الموقع الإسباني عن صحيفة Lecturas ، إن هبة عبوك لجأت إلى العاصمة الإسبانية بدفء أطفالها، في محاولة لأن يعيشوا حياة طبيعية قدر الإمكان حتى لا يؤثر عليهم الوضع. إضافة إلى ذلك ، فقد رفعت سلسلة من الحركات صوت الشائعات التي تشير إلى الطلاق.

وبصرف النظر عن عدم مرافقتها لحكيمي لجوائز The Best ، لم تعلق الممثلة إقامتها في دبي عندما اندلعت الفضيحة ، ولم تذهب إلى أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية ، والذي أصبحت وجهًا عاديًا له بالفعل ، ومع ذلك ، استمرا في متابعة بعضهم البعض على الشبكات الاجتماعية ، حيث لم ينشر أي منهم منشورات جديدة منذ تفجر الفضيحة.

هبة عبوك و أشرف حكيمي
هبة عبوك و أشرف حكيمي

محامية أشرف حكيمي تؤكد تعرضه لمحاولة ابتزاز

بينما يستمر التحقيق لتوضيح الحقائق ، تواصل فاني كولين، محامية لاعب كرة القدم أشرف حكيمي، الدفاع عن براءته، مؤكدة أنه “كان هدفًا لمحاولة ابتزاز “، إلا أن محامية صاحبة الشكوى ، راشيل فلور باردو ، قالت أن: “الشكوى تظهر أن قاضي التحقيق قد اعتبر أن هناك دلائل جدية ومتوافقة على ارتكاب جريمة اغتصاب كان موكلي ضحيتها”.

الصورة الجديدة تدعم شائعات الطلاق

ووفقا للموقع فإن نشر هذه الصورة الأخيرة للممثلة زادت من شائعات الطلاق المستمرة منذ انفجار القنبلة.

وانتشرت شائعات في يناير/كانون الثاني الماضي الماضي لأول مرة عن بعد المسافة المحتملة بين الزوجين ، حث أثار عدم وجود صور معًا منذ أشهر كل الإنذارات ، وتكهن أنهم قد يمرون بأزمة عاطفية.

وبدأت الشائعات منطقية عندما شاركت الممثلة مقطع فيديو لأفضل لحظاتها في عام 2022 لم يظهر فيه زوجها، و الآن أفادت وسائل إعلامية بأن هبة أبوك وأشرف حكيمي قرروا البدء بإجراءات الإنفصال، وهو قرار دافعه الانتهاك المزعوم للاعب كرة القدم.

هبة عبوك
هبة عبوك
المصدرانستجرام، صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، موقع " okdiario" الإسباني، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
رياضة

البايرن يُطيح بباريس وتأهل تاريخي للميلان على حساب توتنهام في دوري أبطال أوروبا (شاهد)

الهدهد

براءة أشرف حكيمي من تهمة الاغتصاب.. منشورات رائجة وهذه حقيقتها

حياتنا

مداعبة ساخنة وقبلات مثيرة.. قضيب “كايل واكر” يجره لفضيحة جنسية داخل حانة بمانشستر .. ما القصة؟

حياتنا

هبة عبوك وأشرف حكيمي.. هل عادت الأمور إلى مجاريها بعد هذه الحركة المفاجئة؟

حياتنا

فيديو لـ هبة عبوك تهاجم فيه أشرف حكيمي وتصفه بالخائن يشعل مواقع التواصل!

حياتنا

هبة عبوك شبه عارية وهذا ما كانت تفعله بليلة اغتصاب حكيمي لمتهمته (شاهد)

حياتنا

يفوق حكم سعد لمجرد بكثير.. الحكم الذي يواجهه أشرف حكيمي حال إدانته!

حياتنا

كيليان مبابي يهدد القضاء الفرنسي إذا تمت محاكمة أشرف حكيمي.. ما حقيقة هذا الخبر؟!

رياضة

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ 2023 في دوري أبطال أوروبا

رياضة

نهاية موسم نيمار مع باريس سان جيرمان بعد إصابته القوية

حياتنا

هبة عبوك ستحتفظ بهذه السيارة بعد الانفصال عن أشرف حكيمي.. مواصفات وسعر خيالي!

حياتنا

أشرف حكيمي.. رسائل غامضة بين ضحية الاغتصاب وصديقها تثير شكوك المحققين!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فضيحة كايل ووكر الجنسية تُهدده بعقوبة السجن لعامين (فيديو)

ممثلة إباحية تشيد بحكمة قيس سعيد الذي يمثل أملاً للشباب.. خبر يغزو صفحات مؤيدة للديكاتور!

رونالدو على رأس القائمة.. تشكيلة النصر والاتحاد في الكلاسيكو السعودي

جنين تنزف من جديد..قوات خاصة “مستعربة” تعدم 3 شبان فلسطينيين داخل مركبتهم في بلدة جبع!

البايرن يُطيح بباريس وتأهل تاريخي للميلان على حساب توتنهام في دوري أبطال أوروبا (شاهد)

رفقة معارض شهير.. ظهور جديد لعماد المبيض يكشف مكان تواجده (شاهد)

حظر حساب العالم الهولندي على “فيسبوك” فجأة.. ماذا حدث؟

مفاجأة غير متوقعة بشأن “كلب أميرة شنب”.. هذا ما فعله معه مدرب خاص (فيديو)

أغرب من الخيال.. عثرت على زوجها “جثة محنطة” بمنزلهما بعد أشهر من اختفائه

براءة أشرف حكيمي من تهمة الاغتصاب.. منشورات رائجة وهذه حقيقتها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC