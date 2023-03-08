هبة عبوك.. أول صورة لها بعد فضيحة الاغتصاب..هكذا ظهرت وأكدت شائعات الطلاق! (شاهد)

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وطن- في 27 فبراير/شباط الفائت ، ذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية على صفحاتها أن امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا ظهرت في مركز للشرطة في العاصمة الفرنسية للإبلاغ عن اغتصاب أشرف حكيمي المزعوم، على الرغم من أنها أرادت فقط الإبلاغ عن الواقعة ، قررت الشرطة الفرنسية تقديم شكوى حتى يظل الاعتداء الجنسي المزعوم في أيدي العدالة.

ومنذ ذلك الحين ، لم تظهر هبة عبوك إلا من خلال مشاركتها عائلتها في رحلة إلى دبي، ونشرت صورا لها ولأبنائها فقط دون زوجها.

View this post on Instagram A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

ووفقا لموقع ” okdiario” الإسباني، عادت نجمة الإسبانية-التونسية الأصل للظهور أمام الكاميرات بصورة تقول كل شيء في خضم واحدة من أكثر اللحظات اضطرابا في حياتها.

وبحسب الموقع، أنهت الممثلة إجازتها وعادت للظهور في مطار مدريد، موضحا أنه لا يُفهم سبب عدم عودتها إلى محل إقامتها في باريس ، حيث عاشت منذ أن وقع زوجها في باريس سان جيرمان.

وظهرت هبة عبوك بوجه جاد وارتداء نظارة شمسية، حيث التزمت هبة الصمت ولم ترغب في الإدلاء بأقوال حول الجريمة المزعومة المرتبطة بشريكها.

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سبب عودة هبة عبوك إلى إسبانيا

ونقل الموقع الإسباني عن صحيفة Lecturas ، إن هبة عبوك لجأت إلى العاصمة الإسبانية بدفء أطفالها، في محاولة لأن يعيشوا حياة طبيعية قدر الإمكان حتى لا يؤثر عليهم الوضع. إضافة إلى ذلك ، فقد رفعت سلسلة من الحركات صوت الشائعات التي تشير إلى الطلاق.

وبصرف النظر عن عدم مرافقتها لحكيمي لجوائز The Best ، لم تعلق الممثلة إقامتها في دبي عندما اندلعت الفضيحة ، ولم تذهب إلى أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية ، والذي أصبحت وجهًا عاديًا له بالفعل ، ومع ذلك ، استمرا في متابعة بعضهم البعض على الشبكات الاجتماعية ، حيث لم ينشر أي منهم منشورات جديدة منذ تفجر الفضيحة.

محامية أشرف حكيمي تؤكد تعرضه لمحاولة ابتزاز

بينما يستمر التحقيق لتوضيح الحقائق ، تواصل فاني كولين، محامية لاعب كرة القدم أشرف حكيمي، الدفاع عن براءته، مؤكدة أنه “كان هدفًا لمحاولة ابتزاز “، إلا أن محامية صاحبة الشكوى ، راشيل فلور باردو ، قالت أن: “الشكوى تظهر أن قاضي التحقيق قد اعتبر أن هناك دلائل جدية ومتوافقة على ارتكاب جريمة اغتصاب كان موكلي ضحيتها”.

الصورة الجديدة تدعم شائعات الطلاق

ووفقا للموقع فإن نشر هذه الصورة الأخيرة للممثلة زادت من شائعات الطلاق المستمرة منذ انفجار القنبلة.

وانتشرت شائعات في يناير/كانون الثاني الماضي الماضي لأول مرة عن بعد المسافة المحتملة بين الزوجين ، حث أثار عدم وجود صور معًا منذ أشهر كل الإنذارات ، وتكهن أنهم قد يمرون بأزمة عاطفية.

وبدأت الشائعات منطقية عندما شاركت الممثلة مقطع فيديو لأفضل لحظاتها في عام 2022 لم يظهر فيه زوجها، و الآن أفادت وسائل إعلامية بأن هبة أبوك وأشرف حكيمي قرروا البدء بإجراءات الإنفصال، وهو قرار دافعه الانتهاك المزعوم للاعب كرة القدم.