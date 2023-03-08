من غرفة النوم بصدر مكشوف.. ابنة شيرين عبدالوهاب المراهقة وإطلالة فاضحة

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وطن- خطفت “هنا الفقي” الأضواء من والدتها الفنانة المصرية المشهورة “شيرين عبد الوهاب” ليس بصوتها الطربي، بل بصدر مكشوف أطلت به على متابعيها عبر منصة الفيديوهات “تيك توك”. في مشهد أثار صدمة النشطاء وسط تساؤلات عن أي مسؤولية لوالدتها تجاهها خاصة أنها ما زالت في سن المراهقة.

ابنة شيرين عبد الوهاب بصدر مكشوف على تيك توك

ابنة شيرين عبد الوهاب “هنا الفقي”، تشارك منذ فترة مقاطع فيديو عبر منصة “تيك توك” الرائجة في المنطقة العربية وحول العالم، لكنها مؤخرا، ظهرت بملابس مخلة وفاضحة من داخل غرفة نومها.

وظهرت ابنة الفنانة المصرية الشهيرة شيرين عبدالوهاب، بملابس كشفت مفاتنها، بينما كانت ترقص على أنغام عدد من الأغاني المتنوعة من داخل غرفة نومها.

قبل أن تشارك تلك المقاطع مع متابعيها الذين يقتربون من مليون مشترك.

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هنا الفقي هي الابنة الصغرى لشيرين عبد الوهاب، من زوجها السابق الموزع الموسيقي “محمد مصطفى”، أما أختها الكبرى فاسمها “مريم” وتعيشان برفقة والدتهما.

وبينما لا تنشط “مريم” بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشتهر “هنا” بإطلالاتها المثيرة أو التي يعتبرها كثيرون، غير مناسبة لسنها.

مشاكل شيرين عبد الوهاب العائلية

تزوجت شيرين عبد الوهاب من الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى في عام 2007، ولها ابنتين منه هما «مريم» و«هنا»، غير أنها انفصلت عنه في عام 2012، بعد زواج استمر لمدة 5 سنوات.

بعد ذلك بسنوات، في 7 أبريل 2018 تزوجت من المغني حسام حبيب، ولم يحضر حفل الزفاف سوى أفراد العائلة.

وفي ديسمبر 2021 أعلنت طلاقها من منه قائلة “الآن أصبحت حُرّة وغَير مُستَعبَدَة” قبل أن تعلن عودتها في 12 نوفمبر 2022 والزواج منه مجدداً من خلال اتصال مع الإعلامي عمرو أديب.

تُوصف شيرين بأنها تلقائية وعفوية إلا أن تعليقاتها قوبلت في أكثر من مناسبة بأحكام من الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، فصُدر حكم بحبسها 6 أشهر وتغريمها 6 آلاف جنيه بدعوى «إهانة الدولة المصرية وإذاعة أخبار كاذبة» لما ردت على طلب إحدى المعجبات بأن تغني «مشربتش من نيلها»، لترد شيرين: «هيجيلك بلهارسيا، إشربي مياه إيفيان أحسن».

وفي 22 مارس 2019، قدم المحامي المصري المثير للجدل سمير صبري بلاغًا للنائب العام، متهمًا إياها بـ«التطاول على مصر، ونشر أخبار كاذبة، واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري».

وذلك لأن شيرين عبّرت في حفل لها ضمن فعاليات ربيع الثقافة بالبحرين بعفوية: «أيوه كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن»، فقررت نقابة المهن الموسيقية في مصر وقفها عن العمل وإحالتها إلى التحقيق، واصفًة تعليقاتها بأنها «تضر بالأمن القومي المصري».

وعلق هاني شاكر، نقيب الموسيقيين وقتها، أن «هذه المرة الغلطة كبيرة جدا»، بينما اعتبر المحامي الحقوقي نجاد البرعي اتخاذ التدابير العقابية مخالفًا للمواثيق الدولية، و«تأكيد لمقولة المطربة بدلا من نفيها».

عبر السوشيال ميديا، شيرين عبد الوهاب هي شخصية جدلية لأبعد الحدود، خاصة عبر مواقفها من الحب والزواج وعلاقتها المركبة مع طليقها السابق وزوجها الحالي “حسام حبيب”.