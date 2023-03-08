الخميس, مارس 9, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدممثلة إباحية تشيد بحكمة قيس سعيد الذي يمثل أملاً للشباب.. خبر يغزو...
الهدهد

ممثلة إباحية تشيد بحكمة قيس سعيد الذي يمثل أملاً للشباب.. خبر يغزو صفحات مؤيدة للديكاتور!

الخبر زعم نقل عن أليكسا تكساس قولها أنه ليس للمعارضة التونسية أي وزن في الشارع ومعظم التونسيين يحتشدون حول الرئيس قيس سعيد"

كتب سالم حنفي
ممثلة إباحية تشيد بحكمة قيس سعيد watanserb.com
ممثلة إباحية تشيد بحكمة قيس سعيد
- Advertisement -

وطن- ضجت مواقع التوصل الاجتماعي والصفحات المؤيدة للرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اليومين الماضيين بتداول منشور يفيد بإشادة” مستشار الأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الكسيس تكساس”، بالرئيس وسياساته.

ونشرت الصفحات التونسية المؤيدة لقيس سعيد-بحسب ما رصدته وطن- نقلا عن ” مستشار الأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الكسيس تكساس” المزعومة، قولها بأن قولها بأن “رئيس الجمهورية قيس سعيد يمثل أملا للشباب التونسي من أجل مستقبل أفضل لتونس“.

ممثلة إباحية تشيد بحكمة قيس سعيد
ممثلة إباحية تشيد بحكمة قيس سعيد

واستشهدت الصفحات التي تناولت الخبر المزعوم بقناة “روسيا اليوم” كمصدر للخبر، الذي زعم انتقاد مستشار الأمم المتحدة المزعوم للمعارضة التونسية أيضًا.

ونقل عنها قولها: ” ليس للمعارضة التونسية أي وزن في الشارع ومعظم التونسيين يحتشدون حول الرئيس قيس سعيد “.

ممثلة إباحية تشيد بحكمة قيس سعيد
ممثلة إباحية تشيد بحكمة قيس سعيد

مصدر الخبر

الخبر المزعوم تم نشره تم نشر لأول مرة على صفحة “تونس الجديدة 25“، وحصل على تفاعل واسع تجاوز أكثر من 300 تعليق و400 مشاركة، قبل ان تلتقطه صفحات أخرى مؤيدة لقيس سعيد على فيسبوك.

فضيحة

- Advertisement -

وفيما يمكن اعتباره بالفضيحة، اتضح أن مستشارة الأمم المتحدة المزعومة الكسيس تكساس ليست سوى نجمة إباحية ، كما هو موضح في ملفها الشخصي الرسمي على موقع Pornhub المرجعي

ممثلة إباحية تشيد بحكمة قيس سعيد
ممثلة إباحية تشيد بحكمة قيس سعيد

تجدر الإشارة إلى عدم وجود وظيفة مستشار الأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأنه وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة على الإنترنت فإن هناك مستشارة خاصة لأفريقيا هي سي ريستينا إيزابيل لوبيز دا سيلفا مونتيرو دوارتي والأمانات والمكاتب حسب التخصص .

ويأتي ذلك في الوقت الذي وصفت فيه صحيفة “الغارديان” البريطانية، قيس سعيد بالديكتاتور، واصقة حكمه بأنه يمثل ديكتاتورية الرجل الواحد ف، التي تدمر البلاد.

وذكرت “الغارديان” في مقال افتتاحي لهيئة التحرير ، أن سعيّد تورط في العنصرية ضد المهاجرين الأفارقة، وتحول من رئيس ديمقراطي وصل عبر صناديق الاقتراع، إلى ديكتاتور يريد التفرد بالحكم، والبطش بخصومه.

المصدرفيسبوك، صحيفة "الغارديان" البريطانية، الأمم المتحدة، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

مفاجأة بشأن الوفاة المريبة للسبسي تفجرها محامية تونسية.. معلومات خطيرة وصلتها

الهدهد

تسريبات جنسية لمهدي جمعة تقلب تونس.. زوجته ضبطته وفضحت خيانته (شاهد)

تقارير

تبناها قيس سعيد لإخفاء فشله.. ما هي نظرية “الاستبدال العظيم” المتطرفة؟

الهدهد

“يا سعيد يا جبان”.. تونس على صفيح ساخن وتظاهرات حاشدة تهدد الرئيس

الهدهد

“أتدري ما أرجوه الآن”.. سبب وفاة الشاعرة سامية ساسي وآخر كلماتها تحبس الأنفاس

الهدهد

محمد أمين “بائع التيراميسو”.. دموع شاب تونسي تشعل المواقع وحملة تضامن

الهدهد

تحركات عاجلة داخل سفارة دولة إفريقية بتونس بعد تصريحات خطيرة لقيس سعيد

الهدهد

فيديوهات صادمة.. تونسيون يعذبون مهاجرين أفارقة بعد تصريحات قيس سعيد العنصرية (شاهد)

الهدهد

بتهمة الإرهاب.. “برنارد هنري ليفي” مطلوب للعدالة في تونس.. حقيقة وثيقة مُسربة (شاهد)

الهدهد

“عمر بن الخطاب مُجرم ..” تصريحات مستفزة من إعلامي تونسي .. ما علاقة قيس سعيد؟

الهدهد

قيس سعيد يثير جدلا بمزاعم عن “مؤامرة” ضد تونس.. ما علاقة المهاجرين الأفارقة؟

حياتنا

نجلاء بن عبد الله: “الرجل التونسي ضعيف جنسيا ولا يمكنه تلبية رغبات أكثر من امرأة” (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فضيحة كايل ووكر الجنسية تُهدده بعقوبة السجن لعامين (فيديو)

هبة عبوك.. أول صورة لها بعد فضيحة الاغتصاب..هكذا ظهرت وأكدت شائعات الطلاق! (شاهد)

رونالدو على رأس القائمة.. تشكيلة النصر والاتحاد في الكلاسيكو السعودي

جنين تنزف من جديد..قوات خاصة “مستعربة” تعدم 3 شبان فلسطينيين داخل مركبتهم في بلدة جبع!

البايرن يُطيح بباريس وتأهل تاريخي للميلان على حساب توتنهام في دوري أبطال أوروبا (شاهد)

رفقة معارض شهير.. ظهور جديد لعماد المبيض يكشف مكان تواجده (شاهد)

حظر حساب العالم الهولندي على “فيسبوك” فجأة.. ماذا حدث؟

مفاجأة غير متوقعة بشأن “كلب أميرة شنب”.. هذا ما فعله معه مدرب خاص (فيديو)

أغرب من الخيال.. عثرت على زوجها “جثة محنطة” بمنزلهما بعد أشهر من اختفائه

براءة أشرف حكيمي من تهمة الاغتصاب.. منشورات رائجة وهذه حقيقتها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC