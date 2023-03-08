مفقودة العمارية.. لحظة العثور على الطفلة السعودية أمجاد ومطالب بمعاقبة والديها

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وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق لحظة العثور على الطفلة السعودية أمجاد الشراري التي كانت قد فُقِدت في قرية العمارية التابعة لمحافظة الدرعية بمنطقة الرياض.

وكانت الطفلة أمجاد قد أثارت قلق السعوديين على مدار نحو 48 ساعة وذلك بعد فقدانها وهي في رحلة برية مع عائلتها في قرية العمارية.

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، نداء استغاثة لمساعدة عائلة الشراري في العثور على طفلتهم أمجاد البالغة من العمر 3 سنوات التي تم فقدان أثرها يوم الاثنين.

تحرك الآن عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن طفلة مفقودة مترجلة بالقرب من #العمارية التابعة لمنطقة #الجوف نسأل الله لها السلامة، وأن يحفظ الإخوة المشاركين.#مفقودة_العمارية#فريق_انجاد للبحث والإنقاذ

(خدمة البحث عن المفقودين)

9200-18-911 pic.twitter.com/PwGFHXR4DR — فريق إنجاد للبحث والإنقاذ (@enjad911) March 6, 2023

وفي أعقاب فقدانها، انطلق مئات الأشخاص في أرجاء العمارية للبحث عن الطفلة أمجاد ووثقوا عمليات البحث عبر مقاطع فيديو جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي وقت لاحق، أعلنت عائلة الشراري أن شابًا من أهل الجوف نجح في العثور على الطفلة أمجاد وتواصل معهم من أجل إعادتها للمنزل.

كفو ينطح كفو #بني_خالد_أهل_الحيزا 😍😍

كفو #محمد_الخالدي وكفو #زيد_الخالدي

جعلها الله في موازين حسناتكم أنتم وكل من ساهم في البحث عن الطفلة المفقودة #أمجاد وكل الذين تعاطفوا ودعوا لها ولأهلها بالخير شكرا من القلب للجميع 💚

ويستاهلون التكريم @AljoufSA

#مفقودة_العمارية… https://t.co/vTH13nlMVl pic.twitter.com/JR5Cs7pv71 — نايف ختام الشراري (@Nayif_Sharari) March 7, 2023

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وقال الشاب إنه عثر على الطفلة أمجاد نائمة بالقرب من حجر بالبرية عقب فقدانها عن أسرتها خلال قيامهم بالرحلة البرية ولم تتمكن من العودة إليهم.

ووثق مقطع فيديو متداول، فرحة كبيرة انتابت أهالي العمارية بعد العثور على الطفلة أمجاد، فيما انطلقت مئات السيارات في أرجاء العمارية للاحتفال بعودة الطفلة.

امجاد الشراري :

فُقدت الطفلة امس المغرب خلال رحلة برية مع ذويها ، و بفزعة شباب واهل الجوف

عثرو عليها بعد الساعة 12 منتصف الليل بالقرب من حجر تغط في نوم عميق pic.twitter.com/h1jE9s9WvB — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) March 7, 2023

احتفاء كبير ومطالب بمعاقبة والديها

وعلى موقع تويتر، أثيرت حالة من الاحتفاء بعد العثور على الطفلة وسط إشادة كبيرة بالجهود التي بُذلت من أجل العثور عليها.

وقال الناشط والأخصائي الاجتماعي عايد مرضي العنزي عبر “تويتر“: “حيها والله من فزعة.. كل الشكر والتقدير لجميع المتطوعين المشاركين بالبحث عن مفقودة العمارية من شباب منطقة الجوف وشباب منطقة الحدود الشمالية.. الفزعة اللي ما تيجي وقت اللزومّ أقسم برب البيت ما ودي بها”.

حيها والله من فزعة كل الشكر والتقدير لجميع المتطوعين المشاركين بالبحث عن #مفقودة_العمارية من شباب منطقة #الجوف وشباب منطقة #الحدود_الشمالية الفزعة اللي ماتجي وقت اللزومّ

أقسم برب البيت ماودي بـهاا pic.twitter.com/s7wUPu4xQP — عايد مرضي العنزي (@abufahad0208) March 7, 2023

وكتب الناشط نايف المجلاد: “هناك بمجتمعنا قيم إجتماعية متأصلة ومنها نجدة الملهوف ومساعدة المحتاج أيا كان وهي مابجب إبرازها وإظهارها إعلاميا.. هناك صور رائعة الجمال لشباب وطننا وهي ماتمثلنا وتدعو للفخر وتبين أن شواذ المجتمع من مشاهير التواصل هي حالات شاذة!”.

هناك بمجتمعنا قيم إجتماعية متأصلة ومنها نجدة الملهوف ومساعدة المحتاج أيا كان وهي مابجب إبرازها وإظهارها إعلاميا.

هناك صور رائعة الجمال لشباب وطننا وهي ماتمثلنا وتدعو للفخر وتبين أن شواذ المجتمع من مشاهير التواصل هي حالات شاذة! 🌹#مفقودة_العمارية#جمعية_نخبة_الشمال_للانقاذ pic.twitter.com/wGHpZZZ0sD — نايف المجلاد (@n949f) March 7, 2023

وغرد ناشط: “الحمدلله تم العثور على الطفلة أمجاد الشراري مفقودة العمارية من قبل الشاب مقبل الفيهقي الله يجزاه خير الجزاء على جهوده وجهود كل من بحث وبادر في البحث”.

ودعا صالح لمعاقبة والدي الطفلة قائلا: “بعد ما تم العثور على الطفلة الحمد لله اتمنى معاقبة ذويها اذا كان ما تم نقله صحيح ( كل واحد يحسبها بالسياره الثانيه) إلى هذا الحد وصل الاستهتار ؟!. العقوبه درس وتعويض للضرر النفسي اللي عاشته الطفله في الظلام”.

بعد ما تم العثور على الطفلة الحمد لله اتمنى معاقبة ذويها اذا كان ما تم نقله صحيح ( كل واحد يحسبها بالسياره الثانيه)

الى هذا الحد وصل الاستهتار ؟!

. العقوبه درس وتعويض للضرر النفسي اللي عاشته الطفله في الظلام ..!#مفقوده_العماريه#سكاكا_الجوف — صالح الخالدي (@alkhaldi202) March 6, 2023

وذكرت ناشطة: “الحمدلله على سلامتها وجزاء كل من شارك بالبحث عنها ومن وجدها خير الجزاء وجعله في موازين حسناتهم”.