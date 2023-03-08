الأربعاء, مارس 8, 2023
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مفقودة العمارية.. لحظة العثور على الطفلة السعودية أمجاد ومطالب بمعاقبة والديها

الطفلة أمجاد الشراري كانت في رحلة برية وفقدت لنحو 48 ساعة

كتب خالد السعدي
مفقودة العمارية watanserb.com
الطفلة السعودية أمجاد الشراري الي عثر عليها بعد يومين في البرية
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وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق لحظة العثور على الطفلة السعودية أمجاد الشراري التي كانت قد فُقِدت في قرية العمارية التابعة لمحافظة الدرعية بمنطقة الرياض.

وكانت الطفلة أمجاد قد أثارت قلق السعوديين على مدار نحو 48 ساعة وذلك بعد فقدانها وهي في رحلة برية مع عائلتها في قرية العمارية.

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، نداء استغاثة لمساعدة عائلة الشراري في العثور على طفلتهم أمجاد البالغة من العمر 3 سنوات التي تم فقدان أثرها يوم الاثنين.

وفي أعقاب فقدانها، انطلق مئات الأشخاص في أرجاء العمارية للبحث عن الطفلة أمجاد ووثقوا عمليات البحث عبر مقاطع فيديو جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي وقت لاحق، أعلنت عائلة الشراري أن شابًا من أهل الجوف نجح في العثور على الطفلة أمجاد وتواصل معهم من أجل إعادتها للمنزل.

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وقال الشاب إنه عثر على الطفلة أمجاد نائمة بالقرب من حجر بالبرية عقب فقدانها عن أسرتها خلال قيامهم بالرحلة البرية ولم تتمكن من العودة إليهم.

ووثق مقطع فيديو متداول، فرحة كبيرة انتابت أهالي العمارية بعد العثور على الطفلة أمجاد، فيما انطلقت مئات السيارات في أرجاء العمارية للاحتفال بعودة الطفلة.

احتفاء كبير ومطالب بمعاقبة والديها

وعلى موقع تويتر، أثيرت حالة من الاحتفاء بعد العثور على الطفلة وسط إشادة كبيرة بالجهود التي بُذلت من أجل العثور عليها.

وقال الناشط والأخصائي الاجتماعي عايد مرضي العنزي عبر “تويتر“: “حيها والله من فزعة.. كل الشكر والتقدير لجميع المتطوعين المشاركين بالبحث عن مفقودة العمارية من شباب منطقة الجوف وشباب منطقة الحدود الشمالية.. الفزعة اللي ما تيجي وقت اللزومّ أقسم برب البيت ما ودي بها”.

وكتب الناشط نايف المجلاد: “هناك بمجتمعنا قيم إجتماعية متأصلة ومنها نجدة الملهوف ومساعدة المحتاج أيا كان وهي مابجب إبرازها وإظهارها إعلاميا.. هناك صور رائعة الجمال لشباب وطننا وهي ماتمثلنا وتدعو للفخر وتبين أن شواذ المجتمع من مشاهير التواصل هي حالات شاذة!”.

وغرد ناشط: “الحمدلله تم العثور على الطفلة أمجاد الشراري مفقودة العمارية من قبل الشاب مقبل الفيهقي الله يجزاه خير الجزاء على جهوده وجهود كل من بحث وبادر في البحث”.

ودعا صالح لمعاقبة والدي الطفلة قائلا: “بعد ما تم العثور على الطفلة الحمد لله اتمنى معاقبة ذويها اذا كان ما تم نقله صحيح ( كل واحد يحسبها بالسياره الثانيه) إلى هذا الحد وصل الاستهتار ؟!. العقوبه درس وتعويض للضرر النفسي اللي عاشته الطفله في الظلام”.

وذكرت ناشطة: “الحمدلله على سلامتها وجزاء كل من شارك بالبحث عنها ومن وجدها خير الجزاء وجعله في موازين حسناتهم”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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