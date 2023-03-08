الأربعاء, مارس 8, 2023
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رياضة

مفاجأة.. لابورتا يكشف تفاصيل حديثه مع والد ميسي

لابورتا: بحثنا مع والد ميسي عن إمكانية تكريمه ولا يمكنني الحديث عن عودته إلى برشلونة

كتب فارس أبو شيحة
حديث لابورتا مع والد ميسي watanserb.com
حديث لابورتا مع والد ميسي
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وطن- كشف رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، تفاصيل اجتماعه الأخير مع والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووكيل أعماله داخل مقر النادي الكتالوني.

وقال رجل الأعمال الإسباني ورئيس برشلونة لابورتا، في تصريحات نشرت عبر وسائل الإعلام الإسبانية المختلة، ” نعم، التقيت بوالد ميسي وبحثنا إمكانية تكريمه، ولا يمكنني الحديث عن عودة اللاعب إلى برشلونة”.

حديث لابورتا مع والد ميسي

وأضاف رئيس النادي الكتالوني لابورتا، ” لا مجال للحديث عن عودة ميسي في الوقت الحالي، لقد تحدثنا مع والده فقط، حول تكريمه. بعد فوزه بلقب كأس العالم 2022 قطر مع بلاده”.

كما وواصل لابورتا حديثه، ” كان علينا اتخاذ قرار رحيل ميسي، من أجل الحفاظ على كيان النادي. وبرشلونة فوق الجميع”.

تجديد عقد تشافي مع برشلونة

وفي سياق آخر، تحدث الإسباني لابورتا بشأن تجديد عقد المدرب تشافي مع الفريق الكتالوني، ” سأجدد عقد مدرب الفريق تشافي. حتى في حال عدم التتويج بلقب الدوري الإسباني“.

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وأوضح رئيس نادي برشلونة، بأن المدرب تشافي  لا يمد ذراعه أكثر من كمه، ولا يتطلب أشياء مجنونة. كما أنه متفهم وضع النادي الكتالوني.

رئيس برشلونة خوان لابورتا
رئيس برشلونة خوان لابورتا

كما وأردف لابورتا، ” في قضية نيغريرا  كان هدفها تنفيذ حملة من أجل السيطرة على النادي، وعدم التوقيع مع CVC، إلى جانب دعمنا لبطولة السوبرليغ لم يساعد..”.

وختم حديثه بشأن تجديد عقد قائد الفريق الكتالوني سيرجيو بوسكيتس، ” نفكر في تجديد عقد اللاعب بوسكيتس”. دون أي يكشف عن تفاصيل أخرى بشأن هذا الأمر.

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

والجدير بالذكر، بأن فريق برشلونة يعتلي تحت قيادة المدرب تشافي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 62 نقطة، بفارق 9 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب في المركز الثاني برصيد 53 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + وسائل الإعلام الإسبانية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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