مفاجأة.. لابورتا يكشف تفاصيل حديثه مع والد ميسي

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وطن- كشف رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، تفاصيل اجتماعه الأخير مع والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووكيل أعماله داخل مقر النادي الكتالوني.

وقال رجل الأعمال الإسباني ورئيس برشلونة لابورتا، في تصريحات نشرت عبر وسائل الإعلام الإسبانية المختلة، ” نعم، التقيت بوالد ميسي وبحثنا إمكانية تكريمه، ولا يمكنني الحديث عن عودة اللاعب إلى برشلونة”.

حديث لابورتا مع والد ميسي

وأضاف رئيس النادي الكتالوني لابورتا، ” لا مجال للحديث عن عودة ميسي في الوقت الحالي، لقد تحدثنا مع والده فقط، حول تكريمه. بعد فوزه بلقب كأس العالم 2022 قطر مع بلاده”.

كما وواصل لابورتا حديثه، ” كان علينا اتخاذ قرار رحيل ميسي، من أجل الحفاظ على كيان النادي. وبرشلونة فوق الجميع”.

لابورتا: "نعم، لقد قابلت والد ميسي، وتحدثنا عن تكريم ليو، احتمال العودة؟ لا أريد أن أتحدث احتراماً لميسي وباريس سان جيرمان لكن الأمر لا يتعلق بالمال، نحن نتحدث عن تكريم." pic.twitter.com/79lWEgaeek — Messi Xtra (@M30Xtra) March 7, 2023

تجديد عقد تشافي مع برشلونة

وفي سياق آخر، تحدث الإسباني لابورتا بشأن تجديد عقد المدرب تشافي مع الفريق الكتالوني، ” سأجدد عقد مدرب الفريق تشافي. حتى في حال عدم التتويج بلقب الدوري الإسباني“.

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وأوضح رئيس نادي برشلونة، بأن المدرب تشافي لا يمد ذراعه أكثر من كمه، ولا يتطلب أشياء مجنونة. كما أنه متفهم وضع النادي الكتالوني.

كما وأردف لابورتا، ” في قضية نيغريرا كان هدفها تنفيذ حملة من أجل السيطرة على النادي، وعدم التوقيع مع CVC، إلى جانب دعمنا لبطولة السوبرليغ لم يساعد..”.

وختم حديثه بشأن تجديد عقد قائد الفريق الكتالوني سيرجيو بوسكيتس، ” نفكر في تجديد عقد اللاعب بوسكيتس”. دون أي يكشف عن تفاصيل أخرى بشأن هذا الأمر.

والجدير بالذكر، بأن فريق برشلونة يعتلي تحت قيادة المدرب تشافي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 62 نقطة، بفارق 9 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب في المركز الثاني برصيد 53 نقطة حتى يومنا هذا.