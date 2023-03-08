مسيحي وصفه خصومه بـ نائب يسوع.. رئيس كينيا يوقف خطابه بسبب الأذان (فيديو)

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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بـ”الملهم”، للرئيس الكيني ويليام روتو، كان يلقي خطابا، وتوقف عن الحديث بعدما سمع صوت الأذان.

وكان الرئيس الكيني يلقي خطابا، وعندما نودي للصلاة توقف عند الحديث ما أثار تفاعلا من قِبل الحاضرين في تلك اللحظة.

بعد ذلك، سادت حالة من الصمت احتراما للأذان، وبعد انتهى المؤذن، كان الرئيس الكيني يستعد لاستكمال حديثه، لكن تصفيق الحاضرين أوقفه؛ احتفاء بما فعله.

في لفتة تنم عن الاحترام والتقدير للاسلام فخامة الرئيس ويليم روتو رئيس كينيا يتوقف عن الخطبة حين سمع صوت الاذان 🙏💐👏🏾 pic.twitter.com/ehXRlbUbbJ — Jebren جبرين (@jebren_) March 6, 2023

تفاعل واسع

أثار هذا الفيديو تفاعلا بين النشطاء على موقع تويتر، الذين ثمنوا ما فعله الرئيس الكيني.

فقال أحمد: “هي رسالة إنسانية”.

هي رسالة إنسانية. — Ahmed Algeria (@AhmedAlgeria9) March 6, 2023

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وكتب منذر: “ماشاء الله تبارك الله . الله يحفظ إخوانا بكل مكان”.

ماشاء الله تبارك الله

الله يحفظ إخوانا بكل مكان — منذر (@montther__) March 6, 2023

وغرد نوف: “نفع الله به وبارك الله فيه”.

نفع الله به وبارك الله فيه — Nouf Alzhrani (@NoufAlzhrani8) March 7, 2023

وتفاعل هوساوي: “اهم من الاحترام والتقدير هو الدعاء له بكثافة ان يهدي الله قلبة للإسلام وهذا اقل واجب مع كل من يحترم شعائر الإسلام”.

اهم من الاحترام والتقدير هو الدعاء له بكثافة ان يهدي الله قلبة للإسلام وهذا اقل واجب مع كل من يحترم شعائر الإسلام — عبدالمؤمن هوساوي (@binmakkah2007) March 7, 2023

من هو؟

يُشار إلى أن الرئيس الكيني روتو وُلد في عائلة بروتستانتية، وأصبح بعد ذلك مسيحيا إنجيليا، وانتشرت له صور عديدة عندما كان قسا في شبابه.

ولطالما عقدت زوجته اجتماعات للصلاة، وقد نسب روتو في عدة مناسبات نجاحه السياسي إلى دعمها الروحي وإيمانها الراسخ.

و”روتو” هو أول رئيس مسيحي إنجيلي لدولة كينيا، ولعب الدين لعب دورا رئيسيا في فوزه في الانتخابات العام الماضي، وسبق له أن أبدى تحفظا على قضايا مثل حقوق المثليين والإجهاض.

كما أن “روتو” مغرم باقتباس الكتاب المقدس والصلاة وحتى البكاء في الأماكن العامة، وخلال حملته الانتخابية سخر منه خصومه واصفين إياه بما سموه “نائب يسوع” – وهو شعار سرعان ما تبناه أنصاره.

وعند فوزه في الانتخابات في أغسطس 2022، كان أول ما فعله هو الركوع على ركبتيه والصلاة إلى جانب زوجته ريتشل والقادة الآخرين الذين كانوا في الغرفة.

وقد بنى روتو وزوجته كنيسة صغيرة في المجمع حيث مقر إقامتهما في ضاحية كارين بالعاصمة نيروبي.

وتتميز المجتمعات الدينية المختلفة في كينيا بشكل عام بحالة من التعايش السلمي، ويتمتع الرئيس الجديد أيضا بدعم العديد من المسلمين.