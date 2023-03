فضيحة للعالم الهولندي تضعه في حرج.. انفجر غاضبا في وجه باحث أمريكي

- Advertisement -

وطن- يواصل عالم الزلازل الهولندي “فرانك هوغربيتس”، إثارة الجدل عبر تفاعلاته مع متابعيه بتويتر أو التعليق على بعض الأحداث الرائجة في علاقة بحوداث الزلازل حول العالم، ففي آخر ظهور له شارك هوغربيتس تغريدة لباحث أمريكي بوكالة “ناسا” ورد عليه عليه بلهجة شديدة.

وفي تعليقه على منشور شاركه عبر حسابه الرسمي في تويتر، اليوم الأربعاء، رد فرانك هوغربيتس، بطريقة هجومية على مهندس يعمل ضمن وكالة ناسا.

وأجاب مستغرباً من كلام أحد المغردين الذي اتهمه بترويج الشائعات، قائلا:” أين قلت في الفيديو سيكون هناك زلزال هائل؟ قلت الاحتمالية عالية وليست مؤكدة. هل تفهم الفرق يا عالمي العزيز؟!”.

Where in the video did I say that "there WILL be a big earthquake"? High probability is NOT certainty. DO YOU UNDERSTAND THE DIFFERENCE, my dear scientist?

How would you have responded if the M 6.9 on 4 March (largest in 4 weeks) would have hit Turkey again? https://t.co/kAs2q5mGhU

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 8, 2023