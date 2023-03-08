فضيحة للعالم الهولندي تضعه في حرج.. انفجر غاضبا في وجه باحث أمريكي

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وطن- يواصل عالم الزلازل الهولندي “فرانك هوغربيتس”، إثارة الجدل عبر تفاعلاته مع متابعيه بتويتر أو التعليق على بعض الأحداث الرائجة في علاقة بحوداث الزلازل حول العالم، ففي آخر ظهور له شارك هوغربيتس تغريدة لباحث أمريكي بوكالة “ناسا” ورد عليه عليه بلهجة شديدة.

عالم الزلازل الهولندي ينفعل في وجه باحث أمريكي

وفي تعليقه على منشور شاركه عبر حسابه الرسمي في تويتر، اليوم الأربعاء، رد فرانك هوغربيتس، بطريقة هجومية على مهندس يعمل ضمن وكالة ناسا.

وأجاب مستغرباً من كلام أحد المغردين الذي اتهمه بترويج الشائعات، قائلا:” أين قلت في الفيديو سيكون هناك زلزال هائل؟ قلت الاحتمالية عالية وليست مؤكدة. هل تفهم الفرق يا عالمي العزيز؟!”.

Where in the video did I say that "there WILL be a big earthquake"? High probability is NOT certainty. DO YOU UNDERSTAND THE DIFFERENCE, my dear scientist? How would you have responded if the M 6.9 on 4 March (largest in 4 weeks) would have hit Turkey again? https://t.co/kAs2q5mGhU — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 8, 2023

كما أضاف متسائلاً: “كيف كنت سترد لو ضرب زلزال بقوة 6,9 درجة تركيا مرة أخرى في 4 مارس (الأكبر في 4 أسابيع)؟”.

وكان “امري هافازلي” المهندس في مختبر يعمل على الروبوتات الاستكشافية تابع لوكالة ناسا الأمريكية، قد شارك مقطع فيديو لعالم الزلازل الهولندي، تحدث فيه عن احتمال كبير لحدوث زلازل في الأسبوع الأول من مارس الجاري، وعلق فوقه قائلا “أنت تنشر وتروج لإشاعات وأخبار كاذبة”.

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وتابع: “من هو هذا الشخص الذي روج لوقوع زلزال هائل؟!”

تصريحات هوغربيتس تلاحقه

اشتهر عالم الزلازل الهولندي على المستوى الشعبي حول العالم منذ السادس من فبراير الماضي، حين رصد متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تنبأ بحدوث الزلازل الذي ضرب مناطق في جنوب تركيا وشمال غربي سوريا في الفترة المذكورة.

حيث توقع فرانك هوغربيتس، في الثالث من نفس الشهر، حدوث زلزال قوي ومدمر في منطقة الأناضول، مشيرا أنه سيشمل دولا مثل لبنان والأردن وفلسطين وحتى اليونان.

جعلت تلك التنبؤات التي لامست في أغلبها الواقع، من العالم الهولندي محل بحث وترقب عالمي حول أحدث توقعاته التي يشاركها بشكل دوري عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر.

كما ويتفاعل العالم الهولندي “فرانك هوغربيتس” دائما مع المنشورات التي تتحدث عن توقعاته، أو في أحيان أخرى يجيب عن بعض التساؤلات التي يطرحها الكثيرون بشكل يومي في ركن التعليقات على منشوراته في تويتر.