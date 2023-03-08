الأربعاء, مارس 8, 2023
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حياتنا

عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري تشعل المواقع بإطلالة مثيرة (صور)

أرفقت ماهلاغا جابري الصور التي نشرتها على حسابها، بتعليق: "كل امرأة تحتاج إلى فستان أسود مثير".

كتب أنس السالم
عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري watanserb.com
عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري
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وطن – أطلّت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري، على جمهورها في انستغرام، بصور جريئة ومثيرة، في أحدث ظهور لها.

وظهرت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستاناً أسود اللون، قصير يكشف فخذيها وصدرها.

وأرفقت ماهلاغا جابري الصور التي نشرتها على حسابها، بتعليق: “كل امرأة تحتاج إلى فستان أسود مثير”.

ماهلاغا جابري
ماهلاغا جابري

وتحظى عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري بمتابعة اكثر من أربعة ملايين متابع على انستغرام.

ماهلاغا جابري تهاجم النظام الإيراني 

وسبق أن هاجمت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري، النظام الإيراني بعد وفاة الشابة مهسا أميني عقب القبض عليها من قبل شرطة الأخلاق.

ونشرت ماهلاغا جابري سلسلة صور وفيديوهات عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، منها مقطع مجمع لإيرانيات يرقصن بحرية.

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وكتبت ماهلاغا في تعليقها: “هؤلاء نساء إيران الجميلات الشجاعات، في طليعة الاحتجاجات، يناضلن من أجل الحرية”.

 

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A post shared by MAHLAGHA ☽ (@mahlaghajaberi)

وتابعت: “لقد حان الوقت لأن يقف العالم متضامنا مع رجال ونساء وأطفال إيران وضد هؤلاء الإرهابيين. إنهم بحاجة إلى مساعدتك أكثر من أي وقت مضى. كن صوتهم”.

وختمت التعليق: “آمل أن نرى إيران حرة تتمتع بفرص متكافئة لنمو وتطور جميع الفتيات والنساء الإيرانيات”.

كما نشرت عارضة الأزياء الإيرانية، صورة عبر خاصية الستوري، للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي أثناء تواجده في المستشفى لإجراء عملية انسداد معوي.

وعقبت ماهلاغا بكل جرأة: “خامنئي في وضع سيئ، والجمهورية الإسلامية في وضع سيئ أيضًا. أتمنى أن تحترق في جهنم”.

ماهلاغا جابري تهاجم خامنئي
ماهلاغا جابري تهاجم خامنئي

من هي ماهلاغا جابري!؟

وولدت ماهلاغا جابري في إيران عام 1989، ونشأت فيها حتى إتمام الدراسة الثانوية في الرياضيات والفيزياء.

اهتمت ماهلاغا بالفن والرسم في مراهقتها، وبدعم من أختها راحِلة جابري اتجهت لعرض الأزياء.

عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري اختيرت ضمن قائمة 100 أجمل امرأة في العالم عام 2016
ماهلاغا جابري اختيرت ضمن قائمة 100 أجمل امرأة في العالم عام 2016

هاجرت ماهلاغا من إيران إلى الولايات المتحدة في 2009، وسكنت سان ديغو في كاليفورنيا.

وأصبحت عارضة أزياء مشهورة عالميًا.

تم اختيارها ضمن قائمة 100 أجمل امرأة في العالم لعام 2016 من قبل مجلة “مجلة مود لايف ستايل”.

المصدروطن - رصد انستغرام - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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