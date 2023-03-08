عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري تشعل المواقع بإطلالة مثيرة (صور)

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وطن – أطلّت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري، على جمهورها في انستغرام، بصور جريئة ومثيرة، في أحدث ظهور لها.

وظهرت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستاناً أسود اللون، قصير يكشف فخذيها وصدرها.

وأرفقت ماهلاغا جابري الصور التي نشرتها على حسابها، بتعليق: “كل امرأة تحتاج إلى فستان أسود مثير”.

وتحظى عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري بمتابعة اكثر من أربعة ملايين متابع على انستغرام.

ماهلاغا جابري تهاجم النظام الإيراني

وسبق أن هاجمت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري، النظام الإيراني بعد وفاة الشابة مهسا أميني عقب القبض عليها من قبل شرطة الأخلاق.

ونشرت ماهلاغا جابري سلسلة صور وفيديوهات عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، منها مقطع مجمع لإيرانيات يرقصن بحرية.

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وكتبت ماهلاغا في تعليقها: “هؤلاء نساء إيران الجميلات الشجاعات، في طليعة الاحتجاجات، يناضلن من أجل الحرية”.

View this post on Instagram A post shared by MAHLAGHA ☽ (@mahlaghajaberi)

وتابعت: “لقد حان الوقت لأن يقف العالم متضامنا مع رجال ونساء وأطفال إيران وضد هؤلاء الإرهابيين. إنهم بحاجة إلى مساعدتك أكثر من أي وقت مضى. كن صوتهم”.

وختمت التعليق: “آمل أن نرى إيران حرة تتمتع بفرص متكافئة لنمو وتطور جميع الفتيات والنساء الإيرانيات”.

كما نشرت عارضة الأزياء الإيرانية، صورة عبر خاصية الستوري، للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي أثناء تواجده في المستشفى لإجراء عملية انسداد معوي.

وعقبت ماهلاغا بكل جرأة: “خامنئي في وضع سيئ، والجمهورية الإسلامية في وضع سيئ أيضًا. أتمنى أن تحترق في جهنم”.

من هي ماهلاغا جابري!؟

وولدت ماهلاغا جابري في إيران عام 1989، ونشأت فيها حتى إتمام الدراسة الثانوية في الرياضيات والفيزياء.

اهتمت ماهلاغا بالفن والرسم في مراهقتها، وبدعم من أختها راحِلة جابري اتجهت لعرض الأزياء.

هاجرت ماهلاغا من إيران إلى الولايات المتحدة في 2009، وسكنت سان ديغو في كاليفورنيا.

وأصبحت عارضة أزياء مشهورة عالميًا.

تم اختيارها ضمن قائمة 100 أجمل امرأة في العالم لعام 2016 من قبل مجلة “مجلة مود لايف ستايل”.