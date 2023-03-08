الأربعاء, مارس 8, 2023
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عائلة عُمانية تكافئ عاملة منزلية بشيء غير متوقع.. فيديو أشعل تويتر وأفرح المغردين (شاهد)

العائلة العمانية أحضرت ابن العاملة المنزلية للسلطنة وجمعته بوالدته التي لم تراه منذ سنوات

كتب فهمي الورغمي
عائلة عمانية تكافئ عاملة منزلية watanserb.com
عائلة عمانية تكافئ عاملتها المنزلية وتحضر ابنها لها في سلطنة عمان
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لما قامت به عائلة عمانية مع العاملة التي تعمل لديها.

ووفقا للفيديو، فقد كافأت العائلة العمانية العاملة المنزلية لديها بأن أحضرت لها ابنها الشاب الذي لم تره منذ سنوات إلى سلطنة عمان.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن“، فبينما كانت العاملة المنزلية جالسة في صالة منزل العائلة، تفاجأت بدخول ابنها عليها، لتسارع بكل قوة لاحتضانه، غير مصدقة ما تراه.

كما ظهرت العاملة المنزلية وهي تقدم الشكر لصاحب المنزل على ما قدمه لها.

ردود أفعال قوية

الفيديو أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أبدى المئات من المغردين عن إعجابهم بما قامت به العائلة العمانية مع العاملة المنزلية، مشيدين بكرم وأخلاق وطيبة الكفيل للعاملة، داعين الله تعالى أن يبارك فيه.

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وفي هذا السياق، قال المغرد علي بن سعيد الحجري عبر “تويتر“: “والنعم بهذه العائلة الكريمة ، وجزاهم الله خير واسعدهم مثل ما اسعدوا هذه الأم الكريمة.”

وأشادت مغردة أخرى بما فعله كفيل العاملة المنزلية قائلة:” جعل والدينا في الجنه والله يجزي كفيلها الخير والسعاده مثل ما اسعد قلبها”.

من جانبه، قل المغرد طه خوجة:” ربي يسعدهم مثلما فرحوها واشكرك يا صاحب الحساب على نشر مشاعر البهجة في النفوس”.

وعبرت مغردة اخرى عن إعجابها بالفيديو، قائلة:”يا الله يا الله ي الله ضربت الارض اول ما شافته ..الله يوفققققه ويوفق عمااان كلها ناس طينتهم طيييبة”.

أما المغرد عبدالرحمن اليامي فقال:” ياخي مدري وش اقول ..؟ تخيلت الموقف؟ حدتهم الغربة على ترك ابناءهم للبحث عن لقمة العيش بكد وتعب!! وباقي هناك اللي يعاملهم بقسوة ! اللهم لك الحمد والشكر على نعمك علينا التي لاتعد ولاتحصى. الله يحفظ لها ولدها ويحفظها له”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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