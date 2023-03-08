عائلة عُمانية تكافئ عاملة منزلية بشيء غير متوقع.. فيديو أشعل تويتر وأفرح المغردين (شاهد)

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لما قامت به عائلة عمانية مع العاملة التي تعمل لديها.

ووفقا للفيديو، فقد كافأت العائلة العمانية العاملة المنزلية لديها بأن أحضرت لها ابنها الشاب الذي لم تره منذ سنوات إلى سلطنة عمان.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن“، فبينما كانت العاملة المنزلية جالسة في صالة منزل العائلة، تفاجأت بدخول ابنها عليها، لتسارع بكل قوة لاحتضانه، غير مصدقة ما تراه.

كما ظهرت العاملة المنزلية وهي تقدم الشكر لصاحب المنزل على ما قدمه لها.

من سلطنة عمان :

في مثالًا للعطاء والانسانية عائلة تُكرم عاملة لديهم بإحضار ولدها الذي لم تراه منذ سنين pic.twitter.com/a6GAPZvjpf — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) March 7, 2023

ردود أفعال قوية

الفيديو أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أبدى المئات من المغردين عن إعجابهم بما قامت به العائلة العمانية مع العاملة المنزلية، مشيدين بكرم وأخلاق وطيبة الكفيل للعاملة، داعين الله تعالى أن يبارك فيه.

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وفي هذا السياق، قال المغرد علي بن سعيد الحجري عبر “تويتر“: “والنعم بهذه العائلة الكريمة ، وجزاهم الله خير واسعدهم مثل ما اسعدوا هذه الأم الكريمة.”

والنعم بهذه العائلة الكريمة ، وجزاهم الله خير واسعدهم مثل ما اسعدوا هذه الأم الكريمة. — علي بن سعيد الحجري (@Alialhjri562) March 7, 2023

وأشادت مغردة أخرى بما فعله كفيل العاملة المنزلية قائلة:” جعل والدينا في الجنه والله يجزي كفيلها الخير والسعاده مثل ما اسعد قلبها”.

جعل والدينا في الجنه والله يجزي كفيلها الخير والسعاده مثل ما اسعد قلبها — سبحان الله وبحمده _ الخاص مهمل ❌ (@alwaten_20) March 7, 2023

من جانبه، قل المغرد طه خوجة:” ربي يسعدهم مثلما فرحوها واشكرك يا صاحب الحساب على نشر مشاعر البهجة في النفوس”.

ربي يسعدهم مثلما فرحوها

واشكرك يا صاحب الحساب

على نشر مشاعر البهجة

في النفوس 🙏🏻🤍🕊 — 🔗 طه خوجة 🜂 🜁 (@DrTahaKhojah) March 7, 2023

وعبرت مغردة اخرى عن إعجابها بالفيديو، قائلة:”يا الله يا الله ي الله ضربت الارض اول ما شافته ..الله يوفققققه ويوفق عمااان كلها ناس طينتهم طيييبة”.

يا الله يا الله ي الله ضربت الارض اول ما شافته ❤️‍🩹😔

الله يوفققققه ويوفق عمااان كلها ناس طينتهم طيييبة 🤍🤍🤍 — Let me know (@Letmekn20627323) March 7, 2023

أما المغرد عبدالرحمن اليامي فقال:” ياخي مدري وش اقول ..؟ تخيلت الموقف؟ حدتهم الغربة على ترك ابناءهم للبحث عن لقمة العيش بكد وتعب!! وباقي هناك اللي يعاملهم بقسوة ! اللهم لك الحمد والشكر على نعمك علينا التي لاتعد ولاتحصى. الله يحفظ لها ولدها ويحفظها له”.