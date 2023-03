عائلة عُمانية تكافئ عاملة منزلية بشيء غير متوقع.. فيديو أشعل تويتر وأفرح المغردين (شاهد)

- Advertisement -

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لما قامت به عائلة عمانية مع العاملة التي تعمل لديها.

ووفقا للفيديو، فقد كافأت العائلة العمانية العاملة المنزلية لديها بأن أحضرت لها ابنها الشاب الذي لم تره منذ سنوات إلى سلطنة عمان.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن“، فبينما كانت العاملة المنزلية جالسة في صالة منزل العائلة، تفاجأت بدخول ابنها عليها، لتسارع بكل قوة لاحتضانه، غير مصدقة ما تراه.

كما ظهرت العاملة المنزلية وهي تقدم الشكر لصاحب المنزل على ما قدمه لها.

الفيديو أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أبدى المئات من المغردين عن إعجابهم بما قامت به العائلة العمانية مع العاملة المنزلية، مشيدين بكرم وأخلاق وطيبة الكفيل للعاملة، داعين الله تعالى أن يبارك فيه.

وفي هذا السياق، قال المغرد علي بن سعيد الحجري عبر “تويتر“: “والنعم بهذه العائلة الكريمة ، وجزاهم الله خير واسعدهم مثل ما اسعدوا هذه الأم الكريمة.”

وأشادت مغردة أخرى بما فعله كفيل العاملة المنزلية قائلة:” جعل والدينا في الجنه والله يجزي كفيلها الخير والسعاده مثل ما اسعد قلبها”.

من جانبه، قل المغرد طه خوجة:” ربي يسعدهم مثلما فرحوها واشكرك يا صاحب الحساب على نشر مشاعر البهجة في النفوس”.

وعبرت مغردة اخرى عن إعجابها بالفيديو، قائلة:”يا الله يا الله ي الله ضربت الارض اول ما شافته ..الله يوفققققه ويوفق عمااان كلها ناس طينتهم طيييبة”.

