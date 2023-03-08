صورة تلخص نضال الأبطال.. مقاوم فلسطيني يواجه الاحتلال من النافذة وزميله يمسك به

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وطن – من بين عديد المشاهد واللقطات التي وثقت مجزرة جنين التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المخيم أمس الثلاثاء، انتشرت – كالنار في الهشيم – صورة التقطتها المصورة الصحفية رنين صوافطة، وثقت استئسادا وإلهاما من قبل مقاوم فلسطيني في مجابهة العدو.

الصورة أظهرت مقاوما فلسطينيا، وهو يشتبك مع جنود الاحتلال، في مدينة جنين، وهو يطل من نافذة في طابق علوي.

وشوهد المقاوم البطل وهو يجلس على النافذة وإحدى قدميه بالخارج، في كان أحد زملائه المقاومين يُمسك به من داخل البناية حتى لا يسقط من هذا الارتفاع.

وانتشر مقطع فيديو، يوثق هذا المشهد الملهم حيث شوهد البطل المقاوِم وهو يشتبك مع جنود الاحتلال من تلك الوضعية، حيث كان يطلق النار على قوات الاحتلال، ثم سحبه زملاؤه للداخل.

الفيديو pic.twitter.com/f5VFx1O64Q — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) March 7, 2023

تفاعل واسع مع صورة المقاوم

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جابت هذه الصورة موقع تويتر بشكل مكثف، وتداولها النشطاء من منطلق الاحتفاء بدلالتها الكبيرة في العمل المقاوِم في مواجهة الاحتلال.

فقال الإعلامي القطري جابر الحرمي: “ليست لوحة بريشة فنان.. بل مشهد حقيقي لمقاوم من جنين خلال تصديه لقوات الاحتلال.. أبطال يظهرون للعدو من كل مكان”.

ليست ..

لوحة بريشة فنان ..

بل ..

مشهد حقيقي لمقاوم من #جنين خلال تصديه لقوات الاحتلال ..

أبطال ..

يظهرون للعدو من كل مكان ..#فلسطين_قضية_الشرفاء #وعد_الآخرة #مجزرة_جنين pic.twitter.com/AqsbWv0CCL — جابر الحرمي (@jaberalharmi) March 7, 2023

ونشر حساب “عمانيون ضد التطبيع” رسم كاريكاتير معبرا عن الصورة، وقال: “جنين العظيمة”.

وقالت ناشطة فلسطينية تدعى رغد: “أطلق نيرانكَ لا ترحم فرصاصُكَ بالساحِ تكلّم وعدوكَ جاءنا يتوهم سيموتُ بأرضنا أو يُهزم”.

أطلق نيرانكَ لا ترحم فرصاصُكَ بالساحِ تكلّم

وعدوكَ جاءنا يتوهم سيموتُ بأرضنا أو يُهزم. 'جِنين ، ٧ آذار ٢٠٢٣ pic.twitter.com/7U63hRQIcM — Raghad🇵🇸 (@raghadm48) March 7, 2023

وغردت الناشطة إسراء درويش: “شفتوا البطل شفتوا .. شفتوا الي مش خايف.. مقاوم فلسطيني يطلق النار من نافذة منزل تجاه قوات الاحتلال الصهيوني التي توغلت لمخيم جنين القسام”.

شفتوا البطل شفتوا .. شفتوا الي مش خايف ..

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مقاوم فلسطيني يطلق النار من نافذة منزل تجاه قوات الاحتلال الصهيوني التي توغلت لمخيم جنين القسام . pic.twitter.com/h1xQ0kGJ6s — إسراء درويش🤍 (@isra_darwish) March 7, 2023

مجزرة جنين

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد ارتكبت أمس الثلاثاء، مجزرة جديدة في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 6 وإصابة 26 آخرين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن 6 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال، فيما أصيب 26 آخرون خلال اقتحام مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية.

وشيّعت جماهير غفيرة اليوم الأربعاء، جثامين خمسة شهداء في جنين ومخيمها وبلدة برقين، الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عدوان يوم أمس.

تشييع جثامين الشبان الـ6 الذين استشهـ.ـهدوا جرّاء عدوان جيش الاحـ.ـتلال الإسرائيلي على مخيم #جنين مساء اليوم. pic.twitter.com/tEMeabC0Y8 — الخليج الجديد – ميديا (@NewKhalij) March 7, 2023

وانطلقت مسيرة حاشدة للشهداء: محمد وائل غزاوي (26 عاما) من مخيم جنين، و‏‎طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاما) من مدينة جنين، و‏‎زياد أمين الزرعيني (29 عاما) من مدينة جنين، ومعتصم ناصر صباغ (22 عاما) من مخيم جنين، ومحمد أحمد سليم خلوف (22 عاما) من بلدة برقين بمحافظة جنين، من أمام مستشفى جنين الحكومي بعد أن ألقيت نظرة الوداع الأخيرة من قبل ذويهم وأحبائهم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

تشييع جثامين 6 شهداء فلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في #جنين، خلال عملية عسكرية أمس الثلاثاء pic.twitter.com/aK1gtrz0wv — عربي بوست (@arabic_post) March 8, 2023

ورُفعت جثامين الشهداء على الأكتاف، وردد المشاركون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، كما طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر وعمليات تصفية وإعدام ومجازر.