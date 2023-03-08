سقوط جثمان منفذ عملية حوارة بعد قمع أمن السلطة لموكب تشييعه (شاهد)

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وطن – بثت وسائل إعلام فلسطينية، لقطات تُظهر قمع قوات أمن السلطة جنازة منفذ عملية حوارة الشهـيد عبد الفتاح خروشة الذي استشهد في المجزرة التي شنّتها قوات الاحتلال في اقتحام مخيم جنين أمس.

وأظهرت لقطات، تم تصويرها من ارتفاع شاهق، إطلاق قنابل الصوت والغاز على مشيعي جثمان الشهيد ما أثار حالة من الهرج والمرج في محافظة نابلس.

تغطية صحفية: "مصادر محلية: قوات أمن السلطة تقمع جنازة منفذ عملية حوارة الشهــ.ــيد عبد الفتاح خروشة بقنابل الصوت والغاز". pic.twitter.com/utjiARCy7X — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 8, 2023

كما انتشرت صورةٌ تُظهر لحظة سقوط جثمان الشهيد خروشة على الأرض، من جراء حالة الفوضى التي عمت المنطقة.

تغطية صحفية: سقوط جثمان منفذ عملية حوارة عبدالفتاح خروشة جراء قمع الأجهزة الأمنية لجنازته في نابلس. pic.twitter.com/UES1Ph6aB1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 8, 2023

قمع أجهزة السلطة لجنازة الشهيد عبدالفتاح خروشة أثار حالة من الغضب، وسط اتهامات لها بـ”العمالة”.

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ونشر “إيناس” لقطات قمع الجنازة وقالت: “لا عشتو رجال ولا خليتم لرجال تعيش.. مفيش كلمة أو عبارة ممكن توصف أفعالكم يا جواسيس يا سلطة العار”.

قمع جنازة الشهيد عبدالفتاح خروشة بقنابل الغاز!! لا عشتو رجال ولا خليتم لرجال تعيش💔 فش كلمة أو عبارة ممكن توصف أفعالكم يا جواسيس يا سلطة العار… pic.twitter.com/vKCEILkDn4 — 𓂆🕊Enas (@enas9993) March 8, 2023

فيما وصف ناشط قمع الأجهزة الأمنية جنازة الشهيد عبدالفتاح خروشة في نابلس بأنه مشهد معيب.

في مشهد معيب،، الأجهزة الأمنية تقمع جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة في نابلس. pic.twitter.com/wQqW14G2xY — شجاعية (@shejae3a) March 8, 2023

فيما انفعل أنس: “امبارح كانو متخبين زي الفيران .. اليوم طلعوا عشان يقمعو جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة!! سلطة جواسيس من الجندي للرئيس”.

امبارح كانو متخبين زي الفيران

اليوم طلعو عشان يقمعو جنازة الwهيد عبد الفتاح خروشة!! سلطة جواسيس وتعاريص من الجندي للرئيس#سلطة_العار #فريق_مجاهدون — أنس أبو عواد #غزة (@Anas__Awad) March 8, 2023

وكتبت حنين: “الأجهزة الأمنية تقتحم جنازة الشهيد عبد الفتاح خرّوشة منفذ عملية حوارة وتقمع الجنازة بقنابل الصوت والغاز وسقوط الجثمان على الأرض في نابلس… لا حول ولا قوة إلا بالله سلطة عميلة بنت كـ…”.

الأجهزة الأمنية تقتحم جنازة الشهيد عبد الفتاح خرّوشة منفذ عملية حوارة وتقمع الجنازة بقنابل الصوت والغاز وسقوط الجثمان على الأرض في نابلس.

لا حول ولا قوة إلا بالله سلطة عميلة بنت كلب. pic.twitter.com/7P4am9XbD6 — حَنين𓂆 (@HalabiiHaneen) March 8, 2023

ومع كل مجزرة تشنها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، يُشن هجوم شعبي على السلطة وتتم مطالبتها بضرورة سحب التنسيق الأمني مع الاحتلال.

مجزرة جنين

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد ارتكبت أمس الثلاثاء، مجزرة جديدة في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 6 وإصابة 26 آخرين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن 6 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال، فيما أصيب 26 آخرون خلال اقتحام مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية.

تعليق الرئاسة الفلسطينية على مجزرة جنين

وكانت الرئاسة الفلسطينية، قد أدانت المجزرة الإسرائيلية، حيث وقالت في بيان، إن “عمليات القتل اليومية التي تنفذها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وآخرها بمدينة جنين، حرب شاملة وتدمير لكل شيء”.

وحمّل الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد، محذراً من أن “هذا التصعيد الخطير ينذر بتفجر الأوضاع وتدمير كل الجهود الرامية لإعادة الاستقرار”.

وطالب الإدارة الأمريكية بـ”التحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل”.

وقال إن “الأحداث الجارية أثبتت أن حل القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه بالحرية والاستقلال، هو المفتاح الحقيقي لحل أزمات المنطقة”.

غضب الفصائل بعد مجزرة جنين

في حين أصدرت “فتح”، بيانا قالت فيه: “المجزرة الإسرائيلية في جنين لن تزيدنا إلا تمسكاً بثوابتنا الوطنية وإصراراً على إنهاء الاحتلال”.

وأضافت أن العدوان يعبر عن النهج الدموي لحكومة الاحتلال المأزومة، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لكبح إرهاب الاحتلال.

أما حركة “الجهاد الإسلامي”، فقالت: “ما يجري في مخيم جنين هو إجرام جديد يمارسه الاحتلال ضد المخيم وأبناء شعبنا الصامد”.

وأضافت: “سيبقى الاحتلال يفشل أمام صمود مقاومي شعبنا وسيدفع ثمن جرائمه واعتداءاته التي يمارسها كل يوم والتي ستنقلب عليه ناراً وجحيماً”.

بدورها، ذكرت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، أن “جنين ستبقى وقوداً لإشعال الانتفاضة الشاملة”، فيما شددت الجبهة على أن “البطولة التي يجسّدها شعبنا في الضفة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين المجرمين هي الوجه الناصع والمشرق لمقاومة شعبنا”.