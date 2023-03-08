ستتفاجئ.. هذا هو الراتب الذي يتقضاه الطيار شهريًا في أوروبا؟

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وطن-لطالما كانت وظيفة الطيار حلم كثير من الأطفال. ولكن كيف تصبح طيارا وكم يتقاضى هذا الأخير في الشهر؟

في الحقيقة، يجد الطيار الذي يقود طائرة نفسه تحت سيطرة جهاز يمكنه نقل الركاب أو البضائع، وأحيانًا كليهما، مثل قبطان القارب، وهذه مهنة فنية تتطلب استيفاء جميع الشروط لضمان سلامة الأشخاص على متن الطائرة. بالإضافة إلى ذلك، في مواجهة نمو السياحة والحركة الجوية، يبدو أن الطلب على طياري الخطوط الجوية يتزايد باستمرار، بحسب ما نشرته مجلة “سامانتيريس” الفرنسية.

وهذا هو السبب في أن التدريب لتصبح طيارًا يستدعي الكثير من المعايير المهمة بشكل خاص، حيث تبحث شركات الطيران بشكل متزايد عن الملفات الشخصية المؤهلة، التي يمكن لصاحبها أن يقاوم بشدة الإجهاد وأن يكون متفاعلاً بصفة عالية جدًا، كما يجب أن يتمتع الطيار أيضًا بأسلوب حياة جيّد للغاية بالإضافة إلى حالة بدنية ممتازة. كما يحتاج إلى الكثير من الصفات والمهارات التي إذا اجتمعت فيه، تسمح له بكسب رواتب مغرية للغاية.

المعايير المحددة لراتب طيار في شركة طيران

من وجهة نظر رحلة طيران تجارية، إذا كان هناك العديد من شركات الطيران، فهناك العديد من جداول الرواتب، اعتمادًا على الشركة التي توظف الطيار، حيث يختلف الراتب باختلاف الرحلات التي يتم إجراؤها، أي سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة. أخيرًا، تحدد الأقدمية ومستوى الخبرة للطيار أجره. وتجدر الإشارة إلى أن راتب الطيار في بداية حياته المهنية بشكل عام يبلغ حوالي 2600 و 3000 يورو. ثم يتمتع بوضع مساعد الطيار وغالبًا ما يتم إرساله في رحلات وطنية قصيرة المدى.

كم يبلغ راتب طيار؟

وفق ما ترجمته “وطن“، فإن الأجر الذي يتقاضاه طيار الطائرة يعتمد على العديد من المعايير التي تختلف وفقًا لسنه ومستوى خبرته. ومع ذلك، في المتوسط ​​في فرنسا، يكسب الطيار في شركة طيران مع تمتّعه ببضع سنوات من الخبرة ما بين 7000 و 10000 يورو شهريًا. علاوة على ذلك، يمكن للطيار المتمرّس للغاية والمؤهل تأهيلا عاليا وفي نهاية حياته المهنية، أن يكسب راتبًا إجماليًا يتراوح بين 15000 و 30.000 يورو شهريًا.

وبغض النظر عن المسؤولية التي تتطلبها مثل هذه الوظيفة، والرواتب المجزية، فإن هناك عيوب. وفي الواقع، إنها وظيفة تتطلب الكثير من المهارات والوقت، بحيث قد يتم استدعاء الطيارين للسفر في أي يوم من أيام السنة، بما في ذلك أيام العطلات والعطلات الرسمية أبضًا.

ما هو راتب الطيار؟

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إذا كان التدريب مكلفًا للغاية كما أشرنا أعلاه، فذلك لأن الرواتب جذابة للغاية. وفي الواقع، يبلغ متوسط ​​راتب طيار الخطوط الجوية حوالي 100000 يورو سنويًا. أو براتب شهري إجماليه 8000 يورو. هذا الراتب هو المبلغ القياسي، ويمكن إضافة معايير أخرى، على غرار: عدد سنوات الخبرة، والشركة التي توظفك، والطلب على قطاع الطيران، ونوع الطائرات.

كما يمكن لشركة مرموقة توظيف طيار أقل خبرة ودفع ثمن باهظ مقابل ذلك. على العكس من ذلك، يمكن لشركة أقل شهرة توظيف طيار ذو خبرة فائقة براتب منخفض. لذا فإن هيبة شركة الطيران مهمة للغاية.