الخميس, مارس 9, 2023
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رياضة

رونالدو على رأس القائمة.. تشكيلة النصر والاتحاد في الكلاسيكو السعودي

منافسات الجولة ال20 من الدوري السعودي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة النصر والاتحاد في الكلاسيكو السعودي watanserb.com
تشكيلة النصر والاتحاد في الكلاسيكو السعودي
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وطن- ينتظر عشاق وجماهير الكرة السعودية في كل مكان، مباراة النصر والاتحاد، الخميس، في قمة الكلاسيكو السعودي من حساب الجولة ال20.

وستنطلق مباراة النصر والاتحاد في الكلاسيكو الناري من منافسات دوري روشن السعودي 2022-2023، على ملعب ” الملك عبد الله الدولي”، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت الكلاسيكو السعودي بين النصر والاتحاد

وستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، عند الساعة السابعة والنصف مساءً، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والمغرب والجزائر، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

تدريبات النصر السعودي
تدريبات النصر السعودي

تشكيلة النصر ضد الاتحاد في الكلاسيكو السعودي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الفرنسي رودي غارسيا، مباراة الكلاسيكو السعودي أمام اتحاد جدة السعودي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: نواف العقيدي، أغوستين روسي.

دفاع النصر العالمي: سلطان الغانم، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، غيسلان كونان.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، دياز، سامي النجعي، أيمن يحيى.

مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، تاليسكا.

تشكيلة الاتحاد ضد النصر

وسيلعب المدرب البرتغالي نونو سانتو، المباراة القوية والصعبة أمام النصر السعودي، في منافسات الدوري السعودي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

دفاع التشكيلة: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، شراحيلي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، عبد الرحمن العبود، كورونادو، روماريو.

مركز الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

تدريبات اتحاد جدة
تدريبات اتحاد جدة

معلق مباراة الكلاسيكو السعودي

وسيلعق على أحداث مباراة النصر والاتحاد في قمة الكلاسيكو السعودي، المعلق السعودي فهد العتيبي، على قنوات (SSC) الرياضية السعودية.

ويعتلي فريق النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 46 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن منافسه الوصيف اتحاد جدة في المركز الثاني برصيد 44 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + نادي النصر + نادي الاتحاد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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