رونالدو على رأس القائمة.. تشكيلة النصر والاتحاد في الكلاسيكو السعودي

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وطن- ينتظر عشاق وجماهير الكرة السعودية في كل مكان، مباراة النصر والاتحاد، الخميس، في قمة الكلاسيكو السعودي من حساب الجولة ال20.

وستنطلق مباراة النصر والاتحاد في الكلاسيكو الناري من منافسات دوري روشن السعودي 2022-2023، على ملعب ” الملك عبد الله الدولي”، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت الكلاسيكو السعودي بين النصر والاتحاد

وستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، عند الساعة السابعة والنصف مساءً، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والمغرب والجزائر، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

#جولة_يوم_العلم 🇸🇦 🆚 | ⁧#النصر_الاتحاد

⏱ | الثامنـة والنصف مساء اليوم

🏟️ | مدينة الملك عبدالله الرياضية

📍 | جــدة والموعد بإذن الله ⁧#نصر⁩ 💛 pic.twitter.com/U8bYlS2A44 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 8, 2023

ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

تشكيلة النصر ضد الاتحاد في الكلاسيكو السعودي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الفرنسي رودي غارسيا، مباراة الكلاسيكو السعودي أمام اتحاد جدة السعودي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: نواف العقيدي، أغوستين روسي.

دفاع النصر العالمي: سلطان الغانم، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، غيسلان كونان.

جوانـب تكتيكيـة ⚽

وتوجيهات فنيـة 🗣️ pic.twitter.com/JXowABCECS — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 7, 2023

خط الوسط: عبد الله الخيبري، دياز، سامي النجعي، أيمن يحيى.

مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، تاليسكا.

تشكيلة الاتحاد ضد النصر

وسيلعب المدرب البرتغالي نونو سانتو، المباراة القوية والصعبة أمام النصر السعودي، في منافسات الدوري السعودي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

دفاع التشكيلة: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، شراحيلي، مهند الشنقيطي.

📸| التحضيرات انتهت 🐅 pic.twitter.com/KLlrEC51Qw — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 8, 2023

خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، عبد الرحمن العبود، كورونادو، روماريو.

مركز الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

معلق مباراة الكلاسيكو السعودي

وسيلعق على أحداث مباراة النصر والاتحاد في قمة الكلاسيكو السعودي، المعلق السعودي فهد العتيبي، على قنوات (SSC) الرياضية السعودية.

ويعتلي فريق النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 46 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن منافسه الوصيف اتحاد جدة في المركز الثاني برصيد 44 نقطة للموسم الجاري.