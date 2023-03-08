رفقة معارض شهير.. ظهور جديد لعماد المبيض يكشف مكان تواجده (شاهد)

- Advertisement -

وطن- بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته حول دعوته النظام السعودي إلى الإصلاح، ووسط المخاوف المتعلقة بسلامته الجسدية، أعلن الشيخ “عماد المبيض”، الثلاثاء، وصوله إلى “بلد آمن” قبل أن تؤكد مصادر متطابقة، الأربعاء، بلوغه العاصمة البريطانية لندن.

الشيخ عماد المبيض ينجو من بطش النظام السعودي

وكان الداعية السعودي الشيخ “عماد المبيض“، قد طمئن متابعيه على سلامته الجسدية، في تغريدة شاركها عبر حسابه على توتير، أعلن خلالها مغادرته السعودية ونجاحه في الخروج منها والوصول لدولة آمنة، على حد وصفه.

بفضل من الله تمكنت الخروج من البلد والوصول إلى دولة آمنة ولله الحمد. — عماد المبيّض (@emadmabyydh) March 7, 2023

وبينما لم يؤكد الشيخ عماد المبيض، أي دولة توجه لها، فيما رأى البعض أنه إجراء احترازي أمني منه، أكد حساب “معتقلي الرأي” المعني بمتابعة شؤون المساجين والمعتقلين في السعودية، وصول الداعية السعودي بأمان إلى العاصمة البريطانية لندن.

🔴 هام

تأكد وصول الشيخ عماد المبيض إلى العاصمة البريطانية لندن بسلام، بعد أن أُثيرت مخاوف على سلامته من جراء ظهوره بمقطع فيديو قدّم فيه رسالة نُصحٍ إلى خادم الحرمين وولي عهده وتركي آل الشيخ. pic.twitter.com/cTaLWnd260 — معتقلي الرأي (@m3takl) March 7, 2023

وهو أيضا ما أكده الحساب الرسمي للناشط السعودي المعارض “سعيد بن ناصر الغامدي” في تغريدة قال فيها: “بفضل الله ومنّه خرج البطل الشيخ عماد وهو آمن..فلا نامت أعين الجبناء”

بفضل الله ومنّه خرج البطل الشيخ عماد وهو آمن..

فلا نامت أعين الجبناء. pic.twitter.com/8vWodD33Pb — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) March 7, 2023

- Advertisement -

الداعية عماد المبيض ينصح القيادة السعودية ثم يتراجع

ويأتي بحث الداعية السعودي عماد المبيض عن “بلد آمن” بعد أيام قليلة من نشره مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً وتسبّب له بأزمة وانتقادات واسعة، وجّه خلاله النُصح للقيادة السعودية متمثّلةً في الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، كما خاطب أيضا تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه.

وقال “المبيض” في نصيحته التي شاركها بتاريخ الأول من الشهر الجاري “اتقوا الله في أمر البلاد، وأصلحوا ما يحدث فيها من طمس لعقيدة الإسلام، وتبديل هوية الإسلام بهويات أخرى مغايرة”.

وأضاف “هذه البلاد قامت على أساس العقيدة، وقامت على أساس دين الله وتطبيقه، وإن ما يحدث اليوم هو مخالفا لما قامت على أساسه الدولة”.

كما وجّه عماد المبيض رسالة لتركي آل الشيخ، وخاطبه بالقول: “اتقي الله فيما ولاك الله أمره، اتقي الله في شبابنا وبناتنا، اتقي الله في هذا الجيل”.

أنا المواطن عماد المبيّض.. أوجه نصيحتي لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والمستشار تركي آل الشيخ، وأسأل الله التوفيق. pic.twitter.com/ZeoV6fsaoU — عماد المبيّض (@emadmabyydh) March 1, 2023

اللافت أنه في اليوم التالي لنشر مقطع ‘النصيحة”، عاد المبيض لنشر مقطع فيديو آخر قال إنه “لتوضيح ما فهمه البعض بشكل خاطئ من الفيديو الأول”، حيث وثق المقطع المبيض وهو جالس وراء طاولة كبيرة بملامح بدا عليها الخوف، وكانت أمامه ورقة مكتوبة يقرأ منها.”

وقال: “ربما فهم البعض فهما خاطئا ما ذكرته في المقطع السابق، وأحب أن أوضح وأكد أن بلادنا وقيادتها وشعبها تنعم بخير عظيم وأمن وأمان ورخاء ونماء”.

توضيح لما فُهم من الفيديو السابق، وحفظ الله بلادنا من كل مكروه. pic.twitter.com/D0621NeUK2 — عماد المبيّض (@emadmabyydh) March 2, 2023

تضامن واسع مع المبيض

تمكن الداعية السعودي عماد المبيض من الوصول إلى لندن، أثار موجة تضامن واسعة معه بين النشطاء المعارضين للنظام السعودي.

فكتب الناشط “تركي الشلهوب” عبر تويتر قائلا: “عماد المبيض رجلٌ هزم جحافل الوطنجية والذباب، وجعل اجهزة نظام ابن سلمان تتخبط وتناقض نفسها.. ألف تحيةٍ له”.

#عماد_المبيض رجلٌ هزم جحافل الوطنجية والذباب، وجعل اجهزة نظام ابن سلمان تتخبط وتناقض نفسها.. ألف تحيةٍ له. pic.twitter.com/xxdG9Wm9cs — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) March 8, 2023

حساب “رجل دولة” الشهير عبر تويتر تفاعل هو الآخر مع هروب المبيض وقال: “كانوا يستطيعون احتواء موضوع عماد المبيض بسهولة ودون شوشرة وضجة.”

وتابع:”ولكن بدائية التعامل والتوحش في تكميم الأفواه جعل منه نجماً، إدارة شؤون الدولة بالذباب لا تصح وتوقعها بمشاكل عديدة. وقيسوا على ذلك طريقة التعامل مع بقية الملفات”.

كانوا يستطيعون احتواء موضوع #عماد_المبيض بسهولة ودون شوشرة وضجة، ولكن بدائية التعامل والتوحش في تكميم الأفواه جعل منه نجماً، إدارة شؤون الدولة بالذباب لا تصح وتوقعها بمشاكل عديدة. وقيسوا على ذلك طريقة التعامل مع بقية الملفات. — رجل دولة (@Stateman_KSA) March 8, 2023

وفي سياق، القمع الموجود في السعودية، شدد “عبد الحكيم بن عبدالعزيز الدخيل” على أن سياسة الترهيب المتبعة من النظام السعودي لقمع الأصوات الحرة الغيرة على وطنها ودينها، لن تنجح في تكريس الاستبداد والظلم وسيبقى شعب بلاد الحرمين يدافع عن هويته ودينه مهما بلغ القمع مداه.

سياسة الترهيب المتبعة من النظام السعودي لقمع الأصوات الحرة الغيرة على وطنها ودينها لن تنجح في تكريس الاستبداد والظلم وسيبقى شعب بلاد الحرمين يدافع عن هويته ودينه مهما بلغ القمع مداه. #أين_عماد_المبيضhttps://t.co/hiHmTCjRDg — عبدالحكيم بن عبدالعزيز الدخيّل AbdulhakimAldukheil (@Abdulhakim_01) March 6, 2023

من جانبه، كتب علي حسن أن “الاعتداء على الشيخ عماد هو اعتداء عليك بطريقة مباشرة واعتداء على حقك في التعبير وإنسانيتك وحتى على الجيل القادم”، مؤكدا أن ما وصلت إليه المملكة نتيجة سكوت الأجيال السابقة.”