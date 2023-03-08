الأربعاء, مارس 8, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدرفقة معارض شهير.. ظهور جديد لعماد المبيض يكشف مكان تواجده (شاهد)
الهدهد

رفقة معارض شهير.. ظهور جديد لعماد المبيض يكشف مكان تواجده (شاهد)

وصول الشيخ السعودي عماد المبيض إلى لندن بعد نصيحته إلى النظام السعودي وتراجعه عنها واختفائه الغامض بعدها ما أثار جدلا واسعا في السعودية

كتب فهمي الورغمي
الشيخ عماد المبيض watanserb.com
الشيخ عماد المبيض
- Advertisement -

وطن- بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته حول دعوته النظام السعودي إلى الإصلاح، ووسط المخاوف المتعلقة بسلامته الجسدية، أعلن الشيخ “عماد المبيض”، الثلاثاء، وصوله إلى “بلد آمن” قبل أن تؤكد مصادر متطابقة، الأربعاء، بلوغه العاصمة البريطانية لندن.

الشيخ عماد المبيض ينجو من بطش النظام السعودي

وكان الداعية السعودي الشيخ “عماد المبيض“، قد طمئن متابعيه على سلامته الجسدية، في تغريدة شاركها عبر حسابه على توتير، أعلن خلالها مغادرته السعودية ونجاحه في الخروج منها والوصول لدولة آمنة، على حد وصفه.

وبينما لم يؤكد الشيخ عماد المبيض، أي دولة توجه لها، فيما رأى البعض أنه إجراء احترازي أمني منه، أكد حساب “معتقلي الرأي” المعني بمتابعة شؤون المساجين والمعتقلين في السعودية، وصول الداعية السعودي بأمان إلى العاصمة البريطانية لندن.

تأكد وصول الشيخ عماد المبيض إلى العاصمة البريطانية لندن بسلام
تأكد وصول الشيخ عماد المبيض إلى العاصمة البريطانية لندن بسلام

وهو أيضا ما أكده الحساب الرسمي للناشط السعودي المعارض “سعيد بن ناصر الغامدي” في تغريدة قال فيها: “بفضل الله ومنّه خرج البطل الشيخ عماد وهو آمن..فلا نامت أعين الجبناء”

- Advertisement -

الداعية عماد المبيض ينصح القيادة السعودية ثم يتراجع

ويأتي بحث الداعية السعودي عماد المبيض عن “بلد آمن” بعد أيام قليلة من نشره مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً وتسبّب له بأزمة وانتقادات واسعة، وجّه خلاله النُصح للقيادة السعودية متمثّلةً في الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، كما خاطب أيضا تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه.

وقال “المبيض” في نصيحته التي شاركها بتاريخ الأول من الشهر الجاري “اتقوا الله في أمر البلاد، وأصلحوا ما يحدث فيها من طمس لعقيدة الإسلام، وتبديل هوية الإسلام بهويات أخرى مغايرة”.

وأضاف “هذه البلاد قامت على أساس العقيدة، وقامت على أساس دين الله وتطبيقه، وإن ما يحدث اليوم هو مخالفا لما قامت على أساسه الدولة”.

كما وجّه عماد المبيض رسالة لتركي آل الشيخ، وخاطبه بالقول: “اتقي الله فيما ولاك الله أمره، اتقي الله في شبابنا وبناتنا، اتقي الله في هذا الجيل”.

اللافت أنه في اليوم التالي لنشر مقطع ‘النصيحة”، عاد المبيض لنشر مقطع فيديو آخر قال إنه “لتوضيح ما فهمه البعض بشكل خاطئ من الفيديو الأول”، حيث وثق المقطع المبيض وهو جالس وراء طاولة كبيرة بملامح بدا عليها الخوف، وكانت أمامه ورقة مكتوبة يقرأ منها.”

وقال: “ربما فهم البعض فهما خاطئا ما ذكرته في المقطع السابق، وأحب أن أوضح وأكد أن بلادنا وقيادتها وشعبها تنعم بخير عظيم وأمن وأمان ورخاء ونماء”.

تضامن واسع مع المبيض

تمكن الداعية السعودي عماد المبيض من الوصول إلى لندن، أثار موجة تضامن واسعة معه بين النشطاء المعارضين للنظام السعودي.

فكتب الناشط “تركي الشلهوب” عبر تويتر قائلا: “عماد المبيض رجلٌ هزم جحافل الوطنجية والذباب، وجعل اجهزة نظام ابن سلمان تتخبط وتناقض نفسها.. ألف تحيةٍ له”.

حساب “رجل دولة” الشهير عبر تويتر تفاعل هو الآخر مع هروب المبيض وقال: “كانوا يستطيعون احتواء موضوع عماد المبيض بسهولة ودون شوشرة وضجة.”

وتابع:”ولكن بدائية التعامل والتوحش في تكميم الأفواه جعل منه نجماً، إدارة شؤون الدولة بالذباب لا تصح وتوقعها بمشاكل عديدة. وقيسوا على ذلك طريقة التعامل مع بقية الملفات”.

وفي سياق، القمع الموجود في السعودية، شدد “عبد الحكيم بن عبدالعزيز الدخيل” على أن سياسة الترهيب المتبعة من النظام السعودي لقمع الأصوات الحرة الغيرة على وطنها ودينها، لن تنجح في تكريس الاستبداد والظلم وسيبقى شعب بلاد الحرمين يدافع عن هويته ودينه مهما بلغ القمع مداه.

من جانبه، كتب علي حسن أن “الاعتداء على الشيخ عماد هو اعتداء عليك بطريقة مباشرة واعتداء على حقك في التعبير وإنسانيتك وحتى على الجيل القادم”، مؤكدا أن ما وصلت إليه المملكة نتيجة سكوت الأجيال السابقة.”

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مفقودة العمارية.. لحظة العثور على الطفلة السعودية أمجاد ومطالب بمعاقبة والديها

تقارير

وزير الخارجية السعودي يؤكد توتر العلاقات مع الإمارات.. هكذا وصف الأمر من لندن!

تقارير

الشيخ عماد المبيض فَرَّ من السعودية إلى “دولة آمنة”.. ظهور مفاجئ بعد اختفاء غامض

اقتصاد

ابن سلمان يدعم فوز “أردوغان”.. CNBC تكشف كواليس الوديعة السعودية بـ5 مليارات دولار!

الهدهد

ضابط سعودي كبير يفضح جرائم محمد بن سلمان ويشكك في سلامته العقلية (شاهد)

الهدهد

دار الإفتاء المصرية تهاجم أتباع “الوهابية” السعودية وتصفهم بالخوارج!

الهدهد

خليفة سعود القحطاني.. ماذا وراء تعيين حمود المريخي مستشارا بالديوان؟

الهدهد

إعدام قاتل بندر القرهدي ورد فعل مؤثر لوالد المغدور بعد سماع الحكم (فيديو)

اقتصاد

السعودية تعلن إيداع وديعة ضخمة في البنك المركزي التركي!

الهدهد

طالب الملك سلمان بأن يتقي الله.. اعتقال إمام مسجد الملك عبدالعزيز بعد هذا الفيديو! (شاهد)

الهدهد

هديل عليان بأفخاذ عارية مع حنان الفتلاوي.. لقاء فجر غضب السعوديين

الهدهد

أوامر ملكية.. ما لا تعرفه عن سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي الجديد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حظر حساب العالم الهولندي على “فيسبوك” فجأة.. ماذا حدث؟

مفاجأة غير متوقعة بشأن “كلب أميرة شنب”.. هذا ما فعله معه مدرب خاص (فيديو)

أغرب من الخيال.. عثرت على زوجها “جثة محنطة” بمنزلهما بعد أشهر من اختفائه

براءة أشرف حكيمي من تهمة الاغتصاب.. منشورات رائجة وهذه حقيقتها

الدكتورة خلود في إطلالة غريبة وتواجه متابعيها بحقيقة ملامحها (شاهد)

لماذا فتح باب الطائرة وهي تُحلق في السماء أمر مستحيل.. الخبراء يجيبون!

مداعبة ساخنة وقبلات مثيرة.. قضيب “كايل واكر” يجره لفضيحة جنسية داخل حانة بمانشستر .. ما القصة؟

مشهور كويتي يكشف حقيقة ري المحاصيل في مصر بمياه الصرف الصحي (فيديو)

من غرفة النوم بصدر مكشوف.. ابنة شيرين عبدالوهاب المراهقة وإطلالة فاضحة

وافد أم مواطن؟.. شخص يعتدي على مُسن عماني بوحشية ويفجر موجة غضب (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC