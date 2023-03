حظر حساب العالم الهولندي على “فيسبوك” فجأة.. ماذا حدث؟

- Advertisement -

وطن- فاجأ العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، الذي ذاع صيته بسبب توقعاته للزلازل والتي صادف بعضها الواقع، متابعيه بإعلان غلق وحظر إدارة الفيسبوك لحسابه بموقع التواصل بشكل مفاجئ.

ومنذ تنبؤه بزلزال تركيا وسوريا، يوم 6 فبراير الماضي، قبل حدوثه ومتابعة الملايين لتوقعاته منذ هذا التوقيت، يواصل عالم الزلازل الهولندي “فرانك هوغربيتس”، إثارة الجدل عبر تفاعلاته مع متابعيه بتويتر أو التعليق على بعض الأحداث الرائجة في علاقة بحوداث الزلازل حول العالم.

وأكد “هوغربيتس” في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن)، غلق حسابه بفيسبوك وقال: “كنت على فيسبوك منذ سنوات مع توقعاتنا للزلازل، وفي الواقع ، كان أول توقع تحذيري على المنصة الاجتماعية في 20 أبريل 2015، قبل أيام من زلزال نيبال، حتى تم التحقق منها”.

We've been on Facebook for years with our earthquake forecasts. Actually, my first forecast/warning was on FB on 20 April 2015, days before the Nepal quake. We even got verified.

Now, suddenly my FB account has been disabled and the SSGEOS pages cannot be updated.

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 8, 2023