حظر حساب العالم الهولندي على “فيسبوك” فجأة.. ماذا حدث؟

- Advertisement -

وطن- فاجأ العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، الذي ذاع صيته بسبب توقعاته للزلازل والتي صادف بعضها الواقع، متابعيه بإعلان غلق وحظر إدارة الفيسبوك لحسابه بموقع التواصل بشكل مفاجئ.

العالم الهولندي يكشف تفاصيل غلق حسابه بفيسبوك

ومنذ تنبؤه بزلزال تركيا وسوريا، يوم 6 فبراير الماضي، قبل حدوثه ومتابعة الملايين لتوقعاته منذ هذا التوقيت، يواصل عالم الزلازل الهولندي “فرانك هوغربيتس”، إثارة الجدل عبر تفاعلاته مع متابعيه بتويتر أو التعليق على بعض الأحداث الرائجة في علاقة بحوداث الزلازل حول العالم.

وأكد “هوغربيتس” في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن)، غلق حسابه بفيسبوك وقال: “كنت على فيسبوك منذ سنوات مع توقعاتنا للزلازل، وفي الواقع ، كان أول توقع تحذيري على المنصة الاجتماعية في 20 أبريل 2015، قبل أيام من زلزال نيبال، حتى تم التحقق منها”.

We've been on Facebook for years with our earthquake forecasts. Actually, my first forecast/warning was on FB on 20 April 2015, days before the Nepal quake. We even got verified. Now, suddenly my FB account has been disabled and the SSGEOS pages cannot be updated. — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 8, 2023

وأضاف العالم الهولندي: “الآن، فجأة تم تعطيل حساب فيسبوك الخاص بي ولا يمكن تحديث صفحات SSGEOS”.

- Advertisement -

وفي تغريدة أخرى استنكر فرانك هذا الأمر ووجه حديثه لمؤسس شركة “ميتا” مارك زوكربيرغ:”إذن لدينا الآن هذا الموقف القبيح.. حيث يمكن لمن ينتحلون صوري على Facebook الاستمرار في خداع وإرباك الجماهير عبر الحسابات المزيفة.. شكرا مارك.”

So now we have this ugly situation that those on Facebook impersonating me can continue to fool and confuse the masses. Thanks Mark. — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 8, 2023

وكان العالم الهولندي قد أثار الجدل بتوقعاته لشهر مارس الحالي، حيث تنبأ بأن يشهد الأسبوع الأول من الشهر الجاري زلازل وهزات أرضية عنيفة، وهو الأمر الذي لم يحدث ووضعه في حرج.

وربما صنف فيسبوك هذه المنشورات بخصوص توقع الزلازل في أول مارس، على أنها محتوى مخالف وتضليل، ما ينشر الخوف والرعب بين الناس عبر الإشاعات، فقام بغلق حسابه.

وكان فرانك هوغربيتس، قد أجاب مستغرباً من كلام أحد المغردين الذي اتهمه بترويج الشائعات، قائلا:” أين قلت في الفيديو سيكون هناك زلزال هائل؟ قلت الاحتمالية عالية وليست مؤكدة. هل تفهم الفرق يا عالمي العزيز؟!”.

Where in the video did I say that "there WILL be a big earthquake"? High probability is NOT certainty. DO YOU UNDERSTAND THE DIFFERENCE, my dear scientist? How would you have responded if the M 6.9 on 4 March (largest in 4 weeks) would have hit Turkey again? https://t.co/kAs2q5mGhU — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 8, 2023

كما أضاف متسائلاً: “كيف كنت سترد لو ضرب زلزال بقوة 6,9 درجة تركيا مرة أخرى في 4 مارس (الأكبر في 4 أسابيع)؟”.

وكان “امري هافازلي” المهندس في مختبر يعمل على الروبوتات الاستكشافية تابع لوكالة ناسا الأمريكية، قد شارك مقطع فيديو لعالم الزلازل الهولندي، تحدث فيه عن احتمال كبير لحدوث زلازل في الأسبوع الأول من مارس الجاري، وعلق فوقه قائلا “أنت تنشر وتروج لإشاعات وأخبار كاذبة”.

وتابع: “من هو هذا الشخص الذي روج لوقوع زلزال هائل؟!”

العالم الهولندي وربط

توقعات الزلازل بحركة الكواكب

واشتهر عالم الزلازل الهولندي على المستوى الشعبي حول العالم منذ السادس من فبراير الماضي، حين رصد متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تنبأ بحدوث الزلازل الذي ضرب مناطق في جنوب تركيا وشمال غربي سوريا في الفترة المذكورة.

حيث توقع فرانك هوغربيتس، في الثالث من نفس الشهر، حدوث زلزال قوي ومدمر في منطقة الأناضول، مشيرا أنه سيشمل دولا مثل لبنان والأردن وفلسطين وحتى اليونان.

جعلت تلك التنبؤات التي لامست أغلبها الواقع، من العالم الهولندي محل بحث وترقب عالمي حول أحدث توقعاته التي يشاركها بشكل دوري عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر.