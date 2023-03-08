الأربعاء, مارس 8, 2023
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رياضة

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس والتوقيت في الدوري الأوروبي 2023

مواجهات ذهاب دور ال16 من منافسات بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس watanserb.com
تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس
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وطن- يستعد فريق مانشستر يونايتد بعد الخسارة المذلة والتاريخية بسباعية نظيفة أمام منافسه ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي، لمواجهة ريال بيتيس، الخميس، في ذهاب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

ويستضيف ملعب (أولد ترافورد)، مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس، في منافسات بطولة الدوري الأوروبي لدور ال16، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس

بينما ستكون المواجهة القوية والمثيرة عند الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت مصر وفلسطين، كما وبتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

تدريبات مانشستر يونايتد
تدريبات مانشستر يونايتد

معلق مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس

وسيعلق على أحداث مباراة مانشستر يونايتد أمام ريال بيتيس، في ذهاب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، المعلق المصري علي محمد علي أو التونسي عصام الشوالي.

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 1)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11013. ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الهولندي إريك تين هاج، المباراة القوية أمام ريال بيتيس، في منافسات بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

دفاع التشكيلة: ديوغو داليوت، رافاييل فاران، لوك شاو (مالاتسيا)، ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: كاسيميرو، فريدريكو سانتوس (إريكسين)، برونو فيرنانديز.

مركز الهجوم: ماركوس راشفورد، سانشو (أنتوني).

وكان فريق مانشستر يونايتد قد نجح في إقصاء نظيره برشلونة من منافسات بطولة الدوري الأوروبي، بعد الفوز عليه بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

جماهير ريال بيتيس
جماهير ريال بيتيس
المصدروطن + نادي مانشستر يونايتد + نادي ريال بيتيس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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