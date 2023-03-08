الأربعاء, مارس 8, 2023
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حياتنا

بيكيه وكلارا شيا في ورطة بسبب الذكاء الاصطناعي.. شكلهما بعد سنوات صادم! (شاهد)

لا يزال أمام بيكيه وشيا وقت طويل لإفساح المجال للتجاعيد والشيب لكنهما كانا يخططان بالفعل لمستقبلهما معًا

كتب رفيف عبدالله
بيكيه وكلارا شيا في ورطة بسبب الذكاء الاصطناعي.. شكلهما بعد سنوات صادم! (شاهد) watanserb.com
بيكيه وكلارا شيا
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وطن– جيرارد بيكيه وكلارا شيا مارتي هما زوجان العام وعلى هذا النحو ، يجب أن يخضعوا باستمرار للتعليقات،  سواء كانت انتقادية أو مدح ، داخل الشبكات الاجتماعية.

تطبيق يقيس الشيخوخة

ومع ذلك ، فإن شهرة بيكيه وصديقته الجديدة قادتهما أيضًا إلى تمييز الذكاء الاصطناعي ، من خلال تطبيق معروف يقيس الشيخوخة.

وتنبأ بما سيكون عليه كلارا وجيرارد في سنوات عديدة. مع الأخذ في الاعتبار إمكانية استمرارهما معًا.

بدأت الصورة  التي نشرتها صحيفة okdiario في الانتشار مثل أي صورة أخرى، وأصبحت بالفعل على العديد من الهواتف المحمولة لمستخدمي الشبكات الاجتماعية.

هكذا افترض الذكاء الاصطناعي شكل كلارا وبيكيه حين يكبران في السن

والسبب هو التغيير السيء  الذي توقعه تطبيق الشيخوخة تجاه جيرارد بيكيه وكلارا شيا مارتي. وتحويلهما إلى أجداد بضربة قلم وتوقع كيف سيكونان في المستقبل إذا لم تسوء علاقتهما.

الصورة الرسمية الأولى

تم تجريب الذكاء الاصطناعي على الصورة التي ستستمر في أذهان الجميع على مر السنين. وهي التي أعلن بها بيكيه رسمياً علاقته بكلارا.

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ونُقلت الصورة من حساب بيكيه في انستجرام، باعتبارها الوحيدة التي يمتلكانها معاً. وبدقة ووضوح أعلى من الصور التي يلتقطها لهما الصحفيون.

عند الدخول لتحليل الصورة المعنية، بالفعل مع التنقيح الذي تم إجراؤه. يمكننا أن نرى كلارا شيا ولون شعرها لم يمس من الناحية العملية. وبقي أشقر مميز مع وجود بعض الشعر الرمادي.

الصورة الرسمية الأولى التي جمعت أشهر ثنائي في إسبانيا

ولكن قبل كل شيء ما يميز عشيقة بيكيه في الصورة هو تجاعيدها، التي تم وضعها بشكل مصطنع لمحاولة تخمين كيف سيكون عمر الفتاة التي تبلغ من العمر 24 عامًا حاليًا.

شعر مستعار

من جانبه نرى كيف يؤثر الشيب على بنية بيكيه الجسدية وكذلك التجاعيد.

بالإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي غير ملتزم بتساقط الشعر بأي شكل من الأشكال، فإن بيكيه حين يكبر، يمكن أن يرتدي شعرًا مستعاراً ليستمر في الشعور بالجاذبية.

كلارا شيا وبيكيه … زفاف في الأفق؟

لا نعرف كيف سينتهي الأمر بكلارا شيا مارتي وجيرارد بيكيه عندما يكبران. لكن الذكاء الاصطناعي يساعدنا عند محاولة تخمين حالة وجوه اثنين من أكثر الشخصيات طلبًا اليوم فيما يتعلق بالقيل والقال.

لا يزال أمام بيكيه وشيا وقت طويل لإفساح المجال للتجاعيد والشيب ، لكنهما كانا يخططان بالفعل لمستقبلهما معًا.

وكما ذكرت الصحفية مونيكا فيرجارا في برنامج “فيستا”، فكلاهما يفكر في الاستقرار والزواج . وهو أمر لم يفعله جيرارد مع شاكيرا أبدًا على الرغم من طول علاقتهما.

ويمكن ، بعد أقل من عام من الخطوبة ، أن يكون قد قرر بيكيه بالفعل الزواج مع كلارا شيا.

المصدرokdiario - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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