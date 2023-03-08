الأربعاء, مارس 8, 2023
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حياتنا

المشهورة الفنزويلية تتحدى جورجينا وترد عليها.. رونالدو مارس معي الجنس وهذا دليلي! (شاهد)

جوجيلايا أبدت استعدادها للكشف عن بعض الرسائل التي حصلت عليها من كريستيانو رونالدو على هاتفها المحمول

كتب سالم حنفي
كريستيانو رونالدو والفنزويلية جورجيلايا watanserb.com
كريستيانو رونالدو والمشهورة الفنزويلية جورجيلايا التي تدعي أنه مارس الجنس معها
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وطن – قبل أيام قليلة، زعمت عارضة الأزياء والمؤثرة الفنزويلية على مواقع التواصل الاجتماعي جورجيلايا أنها مارست الجنس مع لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو ، وهو أمر نفته البيئة القريبة من اللاعب البرتغالي وزوجته جورجينا رودريغيز.

الآن ، ذهبت المؤثرة الفنزويلية إلى أبعد من ذلك وتحدثت بوضوح عما حدث على شاشة التلفزيون ، وتحديداً في برنامج Socialité ، حيث وصفت بالتفصيل ما كان عليه لقاؤها المزعوم مع لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووفقًا لجورجيلايا ، كان كريستيانو رونالدو مقيما مع منتخب البرتغال في أحد الفنادق منذ حوالي عام، حيث كانت تقيم في نفس الفندق مع زوجها.

وقالت في اللقاء التلفزيوني الذي نقل تفاصيله موقع ” okdiario” الإسباني: “قابلناه في بهو الفندق والتقطت معه صورة ، أخبرته أنني أريد قميصًا موقعًا منه لابني اسمه كريستيانو لأننا بالتحديد من معجبيه ، تبادلنا أرقام الهواتف (…) في اليوم التالي اتصل بي كريستيانو وسألني إذا كنت في الفندق ، فقلت نعم ، إنني كنت في بهو الفندق وطلب مني الاجتماع في غرفتي”.

مارس معها الجنس ووقع على قميصها ومنحها تذاكر مجانية

وزعمت المشهورة الفنزويلية إنها ذهبت إلى غرفتها ، وتركت زوجها في بهو الفندق، مضيفة: “اعتقد زوجي أنني سأصعد فقط لأوقع على قميصي ، وفي الواقع كنت سأفعل ذلك ، لكن ما حدث حدث”.

وأكدت “جورجيلايا” أنه بعد ثلاث دقائق من المحادثة ، أقاما علاقة جنسية، قائلة:”لقد مارسنا الجنس، ووقع قميصي وأعطاني ثلاث تذاكر لحضور مباراة”.

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وبحسب روايتها، قررت جورجيلايا أن تخبر زوجها بما حدث لأنها شعرت بالسوء لأنها لم تكن مخلصة له مع كريستيانو رونالدو، قائلة: “إنه شيء لم يحدث لي أبدًا ، لم أكن مخلصة له أبدًا ، لذا تخيل عندما أخبره أنني كنت مع كريستيانو “.

العارضة الفنزويلية تتحدى رونالدو

واعترفت المشهورة الفنزويلية بأن زوجها انتهى به الأمر إلى مسامحتها وهو على استعداد لمساعدتها إذا اتخذ كريستيانو رونالدو إجراء قانونيًا، لافتة إلى أنها على استعداد للكشف عن بعض الرسائل التي حصلت عليها من كريستيانو رونالدو على هاتفها المحمول.

وكانت مصادر مقربة من عائلة كريستيانو رونالدو، قد كشفت عن ردّ فعل لاعب مانشستر يونايتد السابق وشريكته جورجينا من ادعاءات المشهورة الفنزويلية “جورجيلايا”، بأن رونالدو أقام معها علاقة جنسية في أحد فنادق البرتغال العام الماضي.

ونفت المصادر حسبما نقل موقع “okdiario” الإسباني، هذه المزاعم، مؤكّدةً أن رونالدو سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المشهورة الفنزويلية إذا استمرت في نشر مثل هذه المزاعم.

وقالت المصادر، إن كريستيانو رونالدو وعائلته سئموا -بما في ذلك جورجينا رودريغيز– من هذا النوع من الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من شهرتهم ليكونوا معروفين على الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام.
عارضة أزياء تشيلية تزعم علاقة غرامية مع رونالدو

يشار إلى أن مزاعم المشهورة الفنزويلية جاءت بعد أيام فقط من زعم عارضة الأزياء التشيلية دانييلا شافيز، بأنها كانت على علاقة غرامية مع لاعب النصر الحالي.

حتى أن الشابة أكدت على مواقع التواصل الاجتماعي، أن لديها حتى فيديو يجمعها مع رونالدو وهما عاريان.

المصدرokdiario + انستغرام - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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