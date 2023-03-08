الدكتورة خلود في إطلالة غريبة وتواجه متابعيها بحقيقة ملامحها (شاهد)

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وطن- لفتت الفاشينستا الكويتية “خلود وليد الزهر” المشهورة باسم الدكتورة خلود، الأنظار في آخر إطلالة لها رفقة زوجها “أمين الغباشي” ـ بدون فلتر ـ لتغيير شكل الوجه، كما اعتادت الظهور، شأن أغلب مشاهير السوشيال ميديا.

الدكتورة خلود تطل بدون فلتر

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على بعض الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير، مقطع فيديو للدكتورة خلود وزوجها، بينما كانت فقط تضع عدسات عادية. وقد ارتدت بدلة رياضية شتوية زرقاء وبيضاء اللون.

وخضعت الدكتورة خلود لعملية جراحة تجميلية خلال الفترة الماضية، وقد ظهر ذلك على ملامحها، وهو بالفعل ما لاحظه متابعيها الذين عبروا عن دهشتهم بإطلالتها الجديدة.

هذا وتفاعل الجمهور مع إطلالة الدكتورة خلود “العفوية بدون فلاتر”، مؤكدين أنه ظهور نادر يستدعي تصدر الترند.

بينما أكد متابعوها في منشورات كثيرة، أنها اعتادت الظهور بدون أي تعديلات ودافعوا عنها.

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وقال البعض في تعليقاتهم إن الدكتورة خلود تحمل ملامح جميلة في الحالتين، وعاتبوا الصفحات التي تنشر ظهورها بدون فلتر وكأنه شيء غريب. متهمين بعض الحسابات بتصيد صور المشاهير بدون فلتر.

وكانت الدكتورة خلود قد شاركت متابعيها عبر يوتيوب مقطع فيديو، كشفت فيه أمراً كانت تخفيه كثيراً إذ أكدت معاناتها لسنوات من عضو في جسدها استحت منه لفترة طويلة وهو شكل أذنيها.

وأشارت في المقطع إلى أنها تستحي من شكل أذنيها الأشبه بالوطواط، وكانت تحاول دائماً أن تخفيهما بجعل شعرها مسدولاً حتى في يوم زفافها، على حد تعبيرها.

كما أوضحت في معرض حديثها، أن كل من كان يرى أذنيها كان يطلق عليها لقب “الأذن الوطواطية”.

وحظيت الدكتورة خلود بشهرة واسعة، عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي على مر السنوات السابقة، وتقوم بنشر تلك الصور، ومقاطع الفيديو المرئية عن حياتها الزوجية، وتهتم بشكل كبير جداً في مجال الموضة والأزياء.

الدكتورة خلود مع بناتها

وتحرص الدكتورة خلود دائما على تنسيق إطلالات متطابقة مع بناتها، وفي واحدة من هذه الإطلالات اختارت الفاشنيستا الكويتية لهن نفس تصميم الفستان الذي يعتمد على الخطوط الطولية الزرقاء،الذي يطابق تصميم فستانها إلا أنها ارتدت عليه جاكت جينز تماشى مع تفاصيل الفستان وتصميمه. ونسقته مع حقيبة يد صفراء اللون.

وكانت الدكتورة خلود قد تعرضت لهجوم حاد من عدد من متابعيها بعد أن انتشر لها مقطع فيديو أواخر عام 2021، احتفلت فيه بالهالوين بإطلالة زفاف جديدة مع زوجها، لتتعرض بعدها الفاشنيستا الكويتية لانتقادات حادة.

وظهرت الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود بمكياج مرعب، وفستان زفاف أبيض، كما ظهر زوجها أمين الغباشي مرتدياً بدلة عريس، وقام الثنائي بالتحرك بطريقة محددة للاحتفال بالهالوين عرضتهم للانتقادات.