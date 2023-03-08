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رياضة

البايرن يُطيح بباريس وتأهل تاريخي للميلان على حساب توتنهام في دوري أبطال أوروبا (شاهد)

منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
هدف بايرن ميونخ في شباك باريس سان جيرمان watanserb.com
بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان
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وطن- أطاح العملاق الألماني بايرن ميونخ بنظيره باريس سان جيرمان خارج البطولة الأوروبية القارية، إلى جانب تأهّل ميلان الإيطالي التاريخي على حساب توتنهام الإنجليزي إلى منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وحقّق فريق بايرن ميونخ (البافاري)، الفوز النظيف على منافسه باريس سان جيرمان (البي أس جي)، الأربعاء، بهدفين دون رد، في منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

وسجّل بايرن ميونخ أول أهداف المباراة داخل شباك مرمى باريس سان جيرمان، في الدقيقة الـ61، عن طريق اللاعب إريك ماكسيم تشومبو موتينغ.

كما عزّز البافاري الألماني التقدم في النتيجة، بهدفٍ ثانٍ، جاء في الدقيقة الـ89، كان من توقيع اللاعب سيرج غنابري.

بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان
بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

وتأهل فريق بايرن ميونخ، على حساب باريس سان جيرمان إلى دور منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بنتيجة 3-0 في مجموعة مباراتي الذهاب والإياب من منافسات دور الـ16.

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تأهّل ميلان التاريخي على حساب توتنهام

ونجح فريق ميلان من العبور إلى دور ربع نهائي من منافسات البطولة القارية الأوروبية، متفوّقاً بذلك في نتيجة مباراة الذهاب على توتنهام، بهدف نظيف دون رد.

كما خيّم التعادل السلبي بدون أهداف بين ميلان وتوتنهام، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ميلان وتوتنهام
ميلان وتوتنهام

كما شهدت المباراة طرد نجم توتنهام (السيبرز)، كريستيان روميرو في الدقيقة الـ78، بالبطاقة الحمراء، بعد إشهارها من قبل حكم المباراة، ليخرج اللاعب على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

وينضمّ فريقا بايرن ميونخ وميلان إلى بنفيكا وتشيلسي المتأهلين إلى منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

كما ستُختتم منافسات إياب دور الـ16 (الثمن النهائي) من منافسات دوري أبطال أوروبا، بمواجهة حامل اللقب ريال مدريد أمام الوصيف ليفربول، في منتصف شهر مارس/آذار الجاري.

أوليفيه جيرو لاعب الميلان
أوليفيه جيرو لاعب الميلان
المصدروطن + دوري أبطال أوروبا + نادي بايرن ميونخ + نادي ميلان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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