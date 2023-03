البايرن يُطيح بباريس وتأهل تاريخي للميلان على حساب توتنهام في دوري أبطال أوروبا (شاهد)

- Advertisement -

وطن- أطاح العملاق الألماني بايرن ميونخ بنظيره باريس سان جيرمان خارج البطولة الأوروبية القارية، إلى جانب تأهّل ميلان الإيطالي التاريخي على حساب توتنهام الإنجليزي إلى منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وحقّق فريق بايرن ميونخ (البافاري)، الفوز النظيف على منافسه باريس سان جيرمان (البي أس جي)، الأربعاء، بهدفين دون رد، في منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وسجّل بايرن ميونخ أول أهداف المباراة داخل شباك مرمى باريس سان جيرمان، في الدقيقة الـ61، عن طريق اللاعب إريك ماكسيم تشومبو موتينغ.

كما عزّز البافاري الألماني التقدم في النتيجة، بهدفٍ ثانٍ، جاء في الدقيقة الـ89، كان من توقيع اللاعب سيرج غنابري.

وتأهل فريق بايرن ميونخ، على حساب باريس سان جيرمان إلى دور منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بنتيجة 3-0 في مجموعة مباراتي الذهاب والإياب من منافسات دور الـ16.

ونجح فريق ميلان من العبور إلى دور ربع نهائي من منافسات البطولة القارية الأوروبية، متفوّقاً بذلك في نتيجة مباراة الذهاب على توتنهام، بهدف نظيف دون رد.

كما خيّم التعادل السلبي بدون أهداف بين ميلان وتوتنهام، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

كما شهدت المباراة طرد نجم توتنهام (السيبرز)، كريستيان روميرو في الدقيقة الـ78، بالبطاقة الحمراء، بعد إشهارها من قبل حكم المباراة، ليخرج اللاعب على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

