إيلون ماسك يسخر ويطرد موظفاً معاقاً في تويتر على الملأ وبلا رحمة!

وطن – اعتذر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بعد سخرية علنية من بعد تشكيكه في أحد موظفي تويتر بشأن ما إذا كان قد تم تسريحه في جولة حديثة من الاستقطاعات والتحدث باستخفاف عن إعاقة الموظف في سلسلة من التغريدات ليلة الاثنين.

وقال “ماسك” في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر“: “أود أن أعتذر لهالي عن سوء فهمي لحالته. لقد استندت إلى أشياء قيل لي إنها غير صحيحة ، أو ، في بعض الحالات ، صحيحة ، لكنها ليست ذات مغزى “.

I would like to apologize to Halli for my misunderstanding of his situation. It was based on things I was told that were untrue or, in some cases, true, but not meaningful. He is considering remaining at Twitter. — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

وفي وقت سابق ، غرد هارالدور ثورليفسون ، أحد كبار مديري تويتر في أيسلندا، موجها حديثه لماسكأخبره من بأن الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص به قد تم قطعه قبل تسعة أيام ، عندما ورد أن تويتر قام بتسريح حوالي 200 موظف. لكن ثورليفسون قال في تغريدته له أن: “رئيس قسم الموارد البشرية لديك غير قادر على تأكيد ما إذا كنت موظفًا أم لا.”

Dear @elonmusk 👋 9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees. However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You've not answered my emails. Maybe if enough people retweet you'll answer me here? — Halli (@iamharaldur) March 6, 2023

ماسك يشكك بما يقوم به الموظف

ورد إيلون ماسك في تغريدة متسائلاً: “ما العمل الذي كنت تقوم به؟”، وعندما قدم ثورليفسون قائمة بمهامه ردًا على ذلك ، بدا أن ماسك ألقى بظلال من الشك على عدة نقاط. وكتب على تويتر ” لم يحدث ذلك”، و في تغريدة منفصلة ، قال الملياردير إن ثورليفسون “لم يقم بعمل فعلي ، مدعياً أنه كان يعاني من إعاقة تمنعه من الكتابة”.

What work have you been doing? — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

The reality is that this guy (who is independently wealthy) did no actual work, claimed as his excuse that he had a disability that prevented him from typing, yet was simultaneously tweeting up a storm. Can’t say I have a lot of respect for that. — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

وأوضح ثورليفسون في تغريدة أنه مصاب بضمور عضلي ، وهو مرض تنكسي يقول إنه وضعه على كرسي متحرك منذ أكثر من 20 عامًا.

ثورليفسون حاز على تكريم الأمم المتحدة ورئيس وزراء أيسلندا

وبحسب “CNN”، فقد تم تكريم ثورليفسون الذي أسس شركة علامات تجارية رقمية استحوذت عليها تويتر في عام 2021 ، من قبل الأمم المتحدة ورئيس وزراء أيسلندا لقيادته جهودًا خيرية لبناء 1000 منحدر للكراسي المتحركة حول ريكيافيك لزيادة إمكانية الوصول إلى المدينة.

وقال: “لا يمكنني القيام بعمل يدوي (والذي يعني في هذه الحالة الكتابة أو استخدام الماوس) لفترات طويلة من الوقت دون أن تبدأ يدي بالتشنج”. “ومع ذلك يمكنني الكتابة لمدة ساعة أو ساعتين في كل مرة. لم تكن هذه مشكلة في عملي في تويتر لأنني كنت مديرًا كبيرًا وكانت وظيفتي في الغالب مساعدة الفرق على المضي قدمًا ، وتقديم المشورة الاستراتيجية والتكتيكية لهم “.

قرار بالفصل

وبعد تبادل الردود مع ماسك ، قال ثورليفسون في تغريدة إن مدير الموارد البشرية في تويتر أكد أنه لم يعد يعمل في الشركة.

وقال: “هذا أمر جيد تمامًا ويحدث طوال الوقت … عادةً ما يخبرون الناس بذلك ولكن يبدو أن هذا هو الجزء الاختياري في تويتر الآن”.

وضاف في تغريدة أخرى:” اسمح لي أن أعرف إذا كنت ستدفع ما تدين لي به؟ أعتقد أنك تستطيع تحمله؟”.

I hope that helps! Let me know if you are going to pay what you owe me? I think you can afford it? — Halli (@iamharaldur) March 7, 2023

السخرية أسلوب يتبعه ماسك

وليست هذه هي المرة الأولى التي يسخر فيها ماسك ، أحد أغنى الرجال في العالم ، علنًا من موظفين في تويتر ، الشركة التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار العام الماضي، حيث قد تنازع على المنصة مع مدراء تنفيذيين سابقين في تويتر ، وطرد الموظفين الذين انتقدوه ، وفي إحدى الحالات دعا علنًا تغريدات موظف سابق عنه قائلاً إنها كانت نتيجة “حالة مأساوية لبداية توريت للبالغين”.

ووفقا لشبكة “CNN“، يسلط المشهد الصادم لمالك شركة يسخر علنًا من أحد الموظفين الضوء على سيرك الشركة الفريد الذي اختبره موظفو تويتر خلال العام الماضي، حيث هدد ماسك بإلغاء الصفقة ، ثم أكمل عملية الاستحواذ فقط للمضي قدمًا في جولات متعددة من التسريح.

ويتخذ المئات من موظفي تويتر السابقين الآن إجراءات قانونية ضد الشركة ، مدعين عدم وعود إنهاء الخدمة ، وفي بعض الحالات ، التمييز ، بما في ذلك ضد الموظفين المعاقين.