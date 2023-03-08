الأربعاء, مارس 8, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناإيلون ماسك يسخر ويطرد موظفاً معاقاً في تويتر على الملأ وبلا رحمة!
حياتنا

إيلون ماسك يسخر ويطرد موظفاً معاقاً في تويتر على الملأ وبلا رحمة!

إيلون ماسك شكك في إعاقته وأجرى معه اتصال عبر الفيديو قبل أن  يبلغه مدير الموارد البشرية بفصله

كتب سالم حنفي
إيلون ماسك يسخر من موظف في تويتر watanserb.com
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
- Advertisement -

وطن – اعتذر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بعد سخرية علنية من بعد تشكيكه في أحد موظفي تويتر بشأن ما إذا كان قد تم تسريحه في جولة حديثة من الاستقطاعات والتحدث باستخفاف عن إعاقة الموظف في سلسلة من التغريدات ليلة الاثنين.

وقال “ماسك” في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر“: “أود أن أعتذر لهالي عن سوء فهمي لحالته. لقد استندت إلى أشياء قيل لي إنها غير صحيحة ، أو ، في بعض الحالات ، صحيحة ، لكنها ليست ذات مغزى “.

وفي وقت سابق ، غرد هارالدور ثورليفسون ، أحد كبار مديري  تويتر في أيسلندا، موجها حديثه لماسكأخبره من بأن الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص به قد تم قطعه قبل تسعة أيام ، عندما ورد أن تويتر قام بتسريح حوالي 200 موظف. لكن ثورليفسون قال في تغريدته له أن: “رئيس قسم الموارد البشرية لديك غير قادر على تأكيد ما إذا كنت موظفًا أم لا.”

ماسك يشكك بما يقوم به الموظف

ورد إيلون ماسك في تغريدة متسائلاً: “ما العمل الذي كنت تقوم به؟”، وعندما قدم ثورليفسون قائمة بمهامه ردًا على ذلك ، بدا أن ماسك ألقى بظلال من الشك على عدة نقاط. وكتب على تويتر ” لم يحدث ذلك”، و في تغريدة منفصلة ، قال الملياردير إن ثورليفسون “لم يقم بعمل فعلي ، مدعياً أنه كان يعاني من إعاقة تمنعه من الكتابة”.

- Advertisement -

وأوضح ثورليفسون في تغريدة أنه مصاب بضمور عضلي ، وهو مرض تنكسي يقول إنه وضعه على كرسي متحرك منذ أكثر من 20 عامًا.

ثورليفسون حاز على تكريم الأمم المتحدة ورئيس وزراء أيسلندا

وبحسب “CNN”، فقد تم تكريم ثورليفسون الذي أسس شركة علامات تجارية رقمية استحوذت عليها تويتر في عام 2021 ، من قبل الأمم المتحدة ورئيس وزراء أيسلندا لقيادته جهودًا خيرية لبناء 1000 منحدر للكراسي المتحركة حول ريكيافيك لزيادة إمكانية الوصول إلى المدينة.

وقال: “لا يمكنني القيام بعمل يدوي (والذي يعني في هذه الحالة الكتابة أو استخدام الماوس) لفترات طويلة من الوقت دون أن تبدأ يدي بالتشنج”. “ومع ذلك يمكنني الكتابة لمدة ساعة أو ساعتين في كل مرة. لم تكن هذه مشكلة في  عملي في تويتر لأنني كنت مديرًا كبيرًا وكانت وظيفتي في الغالب مساعدة الفرق على المضي قدمًا ، وتقديم المشورة الاستراتيجية والتكتيكية لهم “.

 

قرار بالفصل

وبعد تبادل الردود مع ماسك ، قال ثورليفسون في تغريدة إن مدير الموارد البشرية في تويتر أكد أنه لم يعد يعمل في الشركة.

وقال: “هذا أمر جيد تمامًا ويحدث طوال الوقت … عادةً ما يخبرون الناس بذلك ولكن يبدو أن هذا هو الجزء الاختياري في تويتر الآن”.

وضاف في تغريدة أخرى:” اسمح لي أن أعرف إذا كنت ستدفع ما تدين لي به؟ أعتقد أنك تستطيع تحمله؟”.

السخرية أسلوب يتبعه ماسك

وليست هذه هي المرة الأولى التي يسخر فيها ماسك ، أحد أغنى الرجال في العالم ، علنًا من موظفين في تويتر ، الشركة التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار العام الماضي، حيث قد تنازع على المنصة مع مدراء تنفيذيين سابقين في تويتر ، وطرد الموظفين الذين انتقدوه ، وفي إحدى الحالات دعا علنًا تغريدات موظف سابق عنه قائلاً إنها كانت نتيجة “حالة مأساوية لبداية توريت للبالغين”.

ووفقا لشبكة “CNN“، يسلط المشهد الصادم لمالك شركة يسخر علنًا من أحد الموظفين الضوء على سيرك الشركة الفريد الذي اختبره موظفو تويتر خلال العام الماضي، حيث هدد ماسك بإلغاء الصفقة ، ثم أكمل عملية الاستحواذ فقط للمضي قدمًا في جولات متعددة من التسريح.

ويتخذ المئات من موظفي تويتر السابقين الآن إجراءات قانونية ضد الشركة ، مدعين عدم وعود إنهاء الخدمة ، وفي بعض الحالات ، التمييز ، بما في ذلك ضد الموظفين المعاقين.

المصدرCNN + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

إيلون ماسك يخشى الاغتيال ولا يثق بأحد.. هذا ما يفعله حتى أثناء ذهابه للحمام

حياتنا

أقرب أصدقاء إيلون ماسك يكشف أسراراً صادمة ستغير نظرتك عنه!

حياتنا

إيلون ماسك يعود ليتربع على عرش أغنى إنسان على وجه الأرض بهذا الرقم من المليارات!

حياتنا

كلب في منصب قيادي بتويتر.. إيلون ماسك يثير الجدل مجددا “شاهد”

الهدهد

إيلون ماسك يثير الجدل بمشهد إباحي.. حصد ملايين المشاهدات بدقائق (شاهد)

تقارير

إيلون ماسك ينافس قطر.. قدم عرضا مغريا لشراء مانشستر يونايتد

حياتنا

بسبب تراجع شعبيه على تويتر..هكذا تصرف إيلون ماسك مع أحد موظفيه

الهدهد

إيلون ماسك يغرّد عن “إنقاذ تويتر من الإفلاس” والوليد بن طلال يردّ عليه .. ماذا قال!؟

حياتنا

والد إيلون ماسك:”لهذا السبب إبني من أشد المعجبين بالجنرال الفرنسي نابليون بونابرت”

الهدهد

إيلون ماسك يحذر من انقراض مواطني هذه الدولة ويثير الذعر!

الهدهد

قطر تعلن تأييدها التام لسياسة إيلون ماسك في إدارة “تويتر” وتعلق على كثرة تغريداته

حياتنا

توقعات الخبراء في 2023..تويتر في خطر وتطبيق مشهور سيحتل الصدارة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بيكيه وكلارا شيا في ورطة بسبب الذكاء الاصطناعي.. شكلهما بعد سنوات صادم! (شاهد)

سقوط جثمان منفذ عملية حوارة بعد قمع أمن السلطة لموكب تشييعه (شاهد)

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس والتوقيت في الدوري الأوروبي 2023

عائلة عُمانية تكافئ عاملة منزلية بشيء غير متوقع.. فيديو أشعل تويتر وأفرح المغردين (شاهد)

الأميرة إيمان تتألق في حفل حنتها.. وظهور مميز لـ “رجوة آل سيف” (شاهد)

ستُفاجَأ.. هذا هو الراتب الذي يتقاضاه الطيار شهريًا في أوروبا؟

أخيرًا.. شركة ميتا تعيد ماسنجر إلى تطبيق فيسبوك

ابنة بيل غيتس ترث ثروته .. كم هو المبلغ الذي ستحصل عليه؟!

تغريدة مؤثرة للشيخ خالد بن خليفة بعد انتهاء رئاسته للحكومة القطرية وتفاعل واسع

المشهورة الفنزويلية تتحدى جورجينا وترد عليها.. رونالدو مارس معي الجنس وهذا دليلي! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC