الأربعاء, مارس 8, 2023
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أسماك قرش تنقض على مراهقة وتمزق فخذها وذراعها وتقطع رجل آخر! (شاهد)

شاطئ بيدادي في مدينة جابواتاو دوس غوارارابيس البرازيلية هو أكثر بقعة هجومية لأسماك القرش الدموية في العالم

كتب سالم حنفي
سمكة قرش تهاجم برازيلية watanserb.com
هجوم سابق لأسماك القرش على رجل برازيلي وتمزيق فخده
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وطن – تمزقت ذراع مراهقة برازيلية من قبل سمكة قرش بعد يوم واحد فقط من تعرض آخر للهجوم فيما يُعتقد أنها أكثر بقعة هجومية لأسماك القرش الدموية في العالم.

ووففا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، شوهدت كايلان تيموتيو فريتاس وهي تُسحب من البحر على شاطئ بيدادي في مدينة جابواتاو دوس غوارارابيس البرازيلية ، والدم ينزف من ذراعها الأيسر المقطوع.

سمكة قرش تهاجم برازيلية
هجوم سمكة القرش على مراهقة برازيلية وتمزيق فخدها وذراعها

وبحسب الصحيفة، فإنه على بعد حوالي 500 متر من الشاطىء، اقتلعت سمكة قرش قطعة ضخمة من اللحم من فخذها، مما أدى إلى تعرية عظم الفخذ.

بتر رجل المراهقة

وتم نقل المراهقة المصابة جواً إلى مستشفى في مدينة ريسيفي حيث اضطر المسعفون للأسف إلى بتر رجلها.

سمكة قرش تهاجم برازيلية
هجوم سمكة القرش على مراهقة برازيلية تسبب ببتر قدمها

وخضعت كايلان ، ضحية يوم الاثنين ، لعملية جراحية وتمت إزالة جزءا آخر من ذراعها اليسرى.

إصابات في البطن والساق

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كما أصيبت أيضا بجروح في بطنها وساقها، ولكن آخر التقارير كانت مستقرة وواعية في المستشفى.

وقال المسعف مارسيلو ألفيس لوسائل إعلام محلية: “الفريق متيقظ بالفعل بشأن هذه الأحداث التي تحدث”.

وأوضح أنه “لسوء الحظ ، هناك قانون ينص على أن السباحة غير مسموح بها ، لكن الناس يصرون على الذهاب إلى البحر”.

وقالت أخصائية علم النفس أندريا كاريبي إنها شعرت بالحيرة لأن الناس بقوا في الماء بعد الهجوم ، حيث قام رجال الإنقاذ “بسحب الناس”.

حظر سابق بمنع السباحة على الشاطئ

وتم حظر السباحة في شاطئ بيدادي منذ عام 2021 بسبب عدد هجمات أسماك القرش، حيث وضع حوالي 150 علامة تحذير على امتداد 36 كيلومترًا من ساحل ولاية بيرنامبوكو الذي يشمل الشاطئ.

سمكة قرش تهاجم برازيلية
تم حظر السباحة في شاطئ بيدادي منذ عام 2021 بسبب عدد هجمات أسماك القرش

يُعتقد أن منطقة ريسيف الكبرى ، الواقعة على هذا الامتداد ، هي أكثر بقعة هجومية لسمك القرش فتكًا في العالم.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها موطن للعديد من الأنواع بما في ذلك أسماك القرش الثور وأسماك قرش النمر وأسماك القرش الليمون ، وهي أسماك عدوانية وتوجد في المياه الضحلة.

كما أدى زيادة النشاط البشري هناك إلى زيادة الحوادث.

الصيد الجائر ساهم في انتشار القرش

وتعني الزيادة في عدد السكان أن ريسيف هي الآن رابع أكبر منطقة حضرية في البرازيل ، مع أكثر من 4 ملايين نسمة

وقد أدى هذا إلى الضغط على موطن أسماك القرش ، مما يعني ، إلى جانب عوامل أخرى مثل الصيد الجائر ، أنهم أكثر استعدادًا للاقتراب من البشر بحثًا عن الطعام.

هجوم سابق

يشار إلى أن هذا الهجوم وفع بعد يوم واحد فقط من هجوم أسماك القرش على أحد المصطافين على نفس الشاطئ الذي تعرض لقطع رجله بالكامل، كما يظهر في الفيديو أدناه.

المصدرديلي ستار + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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