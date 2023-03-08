أسماك قرش تنقض على مراهقة وتمزق فخذها وذراعها وتقطع رجل آخر! (شاهد)

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وطن – تمزقت ذراع مراهقة برازيلية من قبل سمكة قرش بعد يوم واحد فقط من تعرض آخر للهجوم فيما يُعتقد أنها أكثر بقعة هجومية لأسماك القرش الدموية في العالم.

ووففا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، شوهدت كايلان تيموتيو فريتاس وهي تُسحب من البحر على شاطئ بيدادي في مدينة جابواتاو دوس غوارارابيس البرازيلية ، والدم ينزف من ذراعها الأيسر المقطوع.

وبحسب الصحيفة، فإنه على بعد حوالي 500 متر من الشاطىء، اقتلعت سمكة قرش قطعة ضخمة من اللحم من فخذها، مما أدى إلى تعرية عظم الفخذ.

بتر رجل المراهقة

وتم نقل المراهقة المصابة جواً إلى مستشفى في مدينة ريسيفي حيث اضطر المسعفون للأسف إلى بتر رجلها.

ADOLESCENTE É ATACADO POR TUBARÃO EM PRAIA PERTO DO RECIFE

Banhista de 14 anos foi levado ao hospital em estado grave.

Um banhista foi atacado por um tubarão na praia, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O animal provocou um grande ferimento na coxa pic.twitter.com/Noq4UuHQlp — ROBSON CASTRO 👍 (@blogdocastro) March 7, 2023

وخضعت كايلان ، ضحية يوم الاثنين ، لعملية جراحية وتمت إزالة جزءا آخر من ذراعها اليسرى.

إصابات في البطن والساق

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كما أصيبت أيضا بجروح في بطنها وساقها، ولكن آخر التقارير كانت مستقرة وواعية في المستشفى.

وقال المسعف مارسيلو ألفيس لوسائل إعلام محلية: “الفريق متيقظ بالفعل بشأن هذه الأحداث التي تحدث”.

SHARK ATTACK!!! 🦈 MAIS OUTRO ATAQUE DE TUBARÃO EM PIEDADE. DESTA VEZ, NA ALTURA DO FLAT GOLDEN BEACH. 😳 pic.twitter.com/bmLf7k1JtC — @PAWM81 (@Alexandre_WM81) March 6, 2023

وأوضح أنه “لسوء الحظ ، هناك قانون ينص على أن السباحة غير مسموح بها ، لكن الناس يصرون على الذهاب إلى البحر”.

وقالت أخصائية علم النفس أندريا كاريبي إنها شعرت بالحيرة لأن الناس بقوا في الماء بعد الهجوم ، حيث قام رجال الإنقاذ “بسحب الناس”.

حظر سابق بمنع السباحة على الشاطئ

وتم حظر السباحة في شاطئ بيدادي منذ عام 2021 بسبب عدد هجمات أسماك القرش، حيث وضع حوالي 150 علامة تحذير على امتداد 36 كيلومترًا من ساحل ولاية بيرنامبوكو الذي يشمل الشاطئ.

يُعتقد أن منطقة ريسيف الكبرى ، الواقعة على هذا الامتداد ، هي أكثر بقعة هجومية لسمك القرش فتكًا في العالم.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها موطن للعديد من الأنواع بما في ذلك أسماك القرش الثور وأسماك قرش النمر وأسماك القرش الليمون ، وهي أسماك عدوانية وتوجد في المياه الضحلة.

كما أدى زيادة النشاط البشري هناك إلى زيادة الحوادث.

الصيد الجائر ساهم في انتشار القرش

وتعني الزيادة في عدد السكان أن ريسيف هي الآن رابع أكبر منطقة حضرية في البرازيل ، مع أكثر من 4 ملايين نسمة

وقد أدى هذا إلى الضغط على موطن أسماك القرش ، مما يعني ، إلى جانب عوامل أخرى مثل الصيد الجائر ، أنهم أكثر استعدادًا للاقتراب من البشر بحثًا عن الطعام.

هجوم سابق

يشار إلى أن هذا الهجوم وفع بعد يوم واحد فقط من هجوم أسماك القرش على أحد المصطافين على نفس الشاطئ الذي تعرض لقطع رجله بالكامل، كما يظهر في الفيديو أدناه.