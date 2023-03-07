الثلاثاء, مارس 7, 2023
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حياتنا

6 عادات ساعدت بيل غيتس في بناء ثروته البالغة 106 مليار دولار

لكي يكون في أفضل حالاته، يقول غيتس إنه ينام 7 ساعات كل ليلة

كتب ايمان الباجي
6 عادات ساعدت بيل غيتس في بناء ثروته البالغة 106 مليار دولار watanserb.com
بيل غيتس
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وطنوفقًا لمجلة فوربس، بلغ صافي ثروة الملياردير الأميركي بيل غيتس 106 مليار دولار اعتبارًا من مارس 2023.

بيل غيتس يتبرع بثروته

في هذه الفترة، يهتم غيتس بالتبرع بأمواله. في عام 2010، شارك غيتس مع زوجته السابقة ميليندا وزميله الملياردير وارن بافيت في تأسيس The Giving Pledge وهي منظمة تهدف إلى إقناع أكبر عدد ممكن من المليارديرات بالتبرع بنصف ثرواتهم لجمعيات خيرية.

تبرع غيتس بما لا يقل عن 35.8 مليار دولار من الأسهم من شركة Microsoft-الشركة التي شارك في تأسيسها- إلى مؤسسة Bill & Melinda Gates الخاصة به، وفقًا لمجلة Forbes.

في عام 2021، قدم الثنائي تبرعات بقيمة 15 مليار دولار للمؤسسة، وفقًا لما ذكرته The Chronicle of Philanthropy.

وقد يرغب رواد الأعمال الناشئين في معرفة كيف جمع غيتس ثروته حتى يتمكنوا من الانضمام إلى نادي المليارديرات في يوم من الأيام.

وفيما يلي، إليك بعض العادات التي ساعدت غيتس على تحقيق ثروة ونجاح هائل في حياته، وفقا لما أورده موقع “yahoo“.

لديه تعطش للمعرفة

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التحق غيتس بجامعة هارفارد لمدة عامين قبل أن يترك الدراسة عام 1975.

درسل غيتس علوم الكمبيوتر وانخرط أيضًا في العديد من الموضوعات الأخرى التي كانت تهمه في مدرسة Ivy League.

وقد ساهم هذا التعطش للمعرفة ورغبته في التحسين والتعلم دائمًا في نمو أعماله.

بيل غيتس

ولكونه مؤيداً قوياً للتعليم، أطلقت مؤسسته Bill & Melinda Gates Foundation برنامج التعليم العالمي في عام 2018 مع التركيز على تعليم مهارات القراءة والرياضيات لأطفال المدارس الابتدائية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والهند.

والديه كانوا داعمين جداً له

عندما سُئل في عام 1998 عن قدوته، قال غيتس إنه يتطلع إلى والديه.

قام والدا غيتس برعاية ودعم اهتمامه وشغفه بأجهزة الكمبيوتر حتى بعد أن قرر التخلي عن تعليمه في جامعة هارفارد.

يقرأ كثيراََ

في مقابلة فوربس، قال والد غيتس إن ابنه كان قارئًا متعطشًا بشكل لا يصدق عندما كان طفلاً.

مضيفََا والده:”شعرت بسعادة غامرة لأن طفلي كان قارئًا نهمًا. وقرأ كثيرًا لدرجة أنه كان عليّ أنا ووالدته وضع قاعدة وهي “لا كتب على مائدة العشاء”.”

في عام 2021، وللاحتفال باليوم العالمي للكتاب، قام غيتس بالتغريد عبر حسابه في تويتر:”أحاول أن أقرأ كل يوم، سواء كنت في المكتب أو في الخارج في نزهة على الأقدام. إنها إحدى الطرق المفضلة لدي لتعلم أشياء جديدة وفهم العالم بشكل أفضل.”

ومن المحتمل أن تكون القراءة قد ساهمت في صافي ثروة غيتس، لأنها ساعدته في تزويده بالمعرفة التي يحتاجها ليصبح رجل أعمال ناجحًا.

اختار شريك عمل عظيم

قال غيتس في مقابلة عام 1998:”أود أن أقول إن أفضل قراراتي التجارية تتعلق بالفعل باختيار الأشخاص.”

وأضاف:”ربما يكون قرار دخولي في شراكة مع بول ألين هو بالتأكيد في صدارة القائمة.”

في أبريل عام 1975 أسس بيل غيتس وبول ألين شركة مايكروسوفت لتصنيع برامج الكمبيوتر. وترك ألين   الشركة بعد ثماني سنوات، بعد تشخيص إصابته بمرض هودجكين. 

بيل غيتس وبول ألين

على مر السنين، كان لدى غيتس وألين “علاقة معقدة”، كما هو موضح في كتاب ألين “Idea Man: A Memoir by the Cofounder of Microsoft.” ومع ذلك، يعزو غيتس نجاح مايكروسوفت المبكر إلى شراكته مع ألين والدروس العديدة التي تعلموها معََا.

كان لديه صندوق طوارئ لمايكروسوفت

لكي يكون ناجحًا في حياته، علم غيتس مبكرًا أنه كان عليه أن يجمع صندوقًا طوارئ ضخمًا لشركة Microsoft، والذي من شأنه أن يبقي العمل قائمًا إذا واجهت الشركة عقبات مالية في أي وقت.

وفي مقابلة عام 2018 في برنامج “The Ellen DeGeneres Show”، قال غيتس: “كان علي دائمًا توخي الحذر حتى لا نوظف عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص. كما كنت دائمًا قلقا لأن الأشخاص الذين يعملون لدي كانوا أكبر مني ولديهم أطفال، وكنت أفكر دائمًا ماذا لو لم نحصل على رواتبنا؟.”

ينام 7 ساعات كل ليلة

على الرغم من أن العديد من رجال الأعمال الناجحين يحبون التباهي بقلة النوم التي يحصلون عليها، فإن غيتس عكس ذلك، حيث يعلم هذا الأخير أن النوم ضروري لصحته لكي يكون في أفضل حالاته.

قال لصحيفة سياتل تايمز في عام 1990: “أحب أن أنام سبع ساعات.”

مضيفََا:”على الرغم من أنه من الممتع أن أبقى مستيقظًا طوال الليل. ولكن إذا كان عليّ أن أكون مبدعًا، فأنا بحاجة إلى سبع ساعات من النوم.”

المصدرموقع "yahoo"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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