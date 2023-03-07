وضع قلب ورئة شيرين الطحان السيء يقودها للعناية.. تفاصيل إصابتها بمرض خبيث

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وطن- تعرضت الفنانة المصرية “شيرين الطحان”، لوعكة صحية دخلت على إثرها إلى أحد مستشفيات العاصمة القاهرة، وكشف مقربون منها أن أزمتها الصحية كبيرة مما أدى إلى دخولها العناية المركزة.

شيرين الطحان تخضع حاليا لإشراف طبي

وتعاني شيرين الطحان، من أزمة حادة بالتنفس، نتيجة مشاكل بالقلب والرئة وتخضع حاليا لإشراف طبي بعدما قامت بإجراء عدد من التحاليل والفحوصات اللازمة.

وكانت الإعلامية “صفاء جلال” أعلنت تعرض الفنانة شيرين الطحان، لأزمة صحية خلال الساعات الماضية أدت إلى نقلها العناية المركز بأحد المستشفيات الكبرى، مطالبة من جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

ونشرت صفاء جلال، صورة لـ شيرين الطحان، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: ادعوا لحبيبتي الجميلة شيرين الطحان في العناية المركزة.. ادعولها ربنا يشفيها ويعافيها يا رب.”

وقالت “صفاء جلال” في تصريحات لموقع “القاهرة 24” المحلي: “هي ما زالت في العناية المركزة، بقالها فترة كانت مريضة وعندها أزمة في التنفس.”

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موضحة: “ولما راحت المستشفى لإجراء تحاليل وفحوصات اكتشفت إن عندها بعض المشاكل صحية، واضطر الطبيب المتابع للحالة يحجزها في العناية المركزة، ادعولها.”

صفاء جلال تكشف حقيقة إصابة شيرين الطحان بالسرطان

كما كشفت صفاء جلال، حقيقة الأنباء المتداولة عن إصابة شيرين الطحان بالسرطان.

وقالت إن شيرين ، أصيبت بالسرطان خلال الفترة الماضية، ولكن تعافت منه بشكل كامل، وهي حاليًا تعاني من بعض المضاعفات في التنفس والرئة أدت إلى دخولها غرفة العناية المركزة.

وكانت الفنانة شيرين الطحان قد كشفت في تصريحات صحفية أنها كانت تعاني مشكلة في القلب والرئة، وعندما دخلت الطوارئ كان اشتباه في جلطة، وأجرت تحاليل وكانت الصفائح الدموية سيئة وكان يجب نقل بوتاسيوم ودم.

وتابعت شيرين الطحان: “حجزوني ولكن عشان مش بحب المستشفيات خرجت على مسؤوليتي، ولكن مجرد ما وصلت البيت تعبت ودخلت غرفة العناية المركزة، ولكن امبارح اتنقلي البوتاسيوم، ومنتظرة يتنقلي أكياس الدم.”

من هي شيرين الطحان؟

وشيرين الطحان مواليد 1976، تخرجت في كلية التجارة، ثم عملت مقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات، ورشحها المخرج أحمد يسري للمشاركة في بطولة فيلم “45 يوم”، ثم قدمت أدوارًا عدة في بعض المسلسلات، منها رقم مجهول، واسم مؤقت، والسبع وصايا.

واستطاعت شيرين الطحان خلال فترة قصيرة أن تلفت إليها الأنظار، في “الكاريزما” التي تمتلكها على الشاشة.

وعلى الرغم من قصر مشوارها الفني، إلا أنها استطاعت أن تترك بصمة من خلال بعض الأعمال على مدار الثلاث سنوات الأخيرة. ولعل كان آخرها شخصية “ماجدة” في “السبع وصايا”.

وشاركت شيرين الطحان كذلك كممثلة في مسلسل «رمضان كريم»، في موسم رمضان 2017 وجسدت دور زوجة الحناوي، إلى جانب نخبة كبيرة من النجوم.