واتساب يعلن عن ميزة جديدة لحماية مستخدميه من المكالمات المزعجة

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وطن- يعد تطبيق “واتساب” من أهم وأبرز تطبيقات الدردشة على الإطلاق. فهو الأكثر شهرة واستخدامًا بين العديد من المستخدمين.

ميزة جديدة

وبحسب موقع “WABetaInfo“، الذي يتابع أخبار “واتساب” أولًا بأول، فإن التطبيق يختبر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإسكات المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة أو غير موجودة في قوائم الاتصال لديهم، مع الاستمرار في إظهارها في قائمة المكالمات ومركز الإشعارات.



في الواقع، تساعد الميزة المستخدمين على تقليل مكالمات البريد العشوائي بشكل كبير، حيث أصبحت هذه من بين المشكلات التي تؤثر في ميزة المجتمعات “Communities” والتي يمكن أن يتلقى من خلالها المستخدم رسائل أو مكالمات من أي شخص في المجتمع لأن رقم منشئ المجتمع مرئي للجميع، وفقا لما أوردته صحيفة ”ذا صن” البريطانية.

وقال موقع WABetaInfo، الذي كشف عن الميزة الجديدة:”تتمتع هذه الميزة بالعديد من المزايا، مثل تقليل الانقطاعات وتجنب مكالمات البريد العشوائي.”

وليس من الواضح متى ستصل هذه الميزة إلى التطبيق.

خطوات الانضمام إلى WhatsApp beta

وفي سياق آخر، إذا كنت ترغب في الانضمام إلى واتساب بيتا (WhatsApp beta)، لتجربة النسخة التجريبية من التحديث فاتبع الخطوات التالية:

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لتنزيل واتساب بيتا لهاتفك الذكي يجب عليك الانتقال إلى غوغل بلاي (Google Play) على جهاز أندرويد (Android) والبحث عن تطبيق واتساب.

قم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى جملة “كن أحد مختبري الإصدار التجريبي”.

اضغط على زر “أشركني” ثم انقر على “انضمام” للتأكيد.

الآن كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.

ويعد الانضمام إلى WhatsApp beta على iOS أكثر صعوبة ولديه سعة محدودة.