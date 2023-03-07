الثلاثاء, مارس 7, 2023
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حياتنا

هذا ما سيحدث لك إذا لم تقم بتنظيف أسنانك قبل النوم..وفقا للأطباء

إذا نسي شخص ما تنظيف أسنانه في الليل، فقد تكون التداعيات أكثر خطورة ويمكن أن يصيب بأمراض اللثة

كتب ايمان الباجي
هذا ما سيحدث لك إذا لم تقم بتنظيف أسنانك قبل النوم..وفقا للأطباء watanserb.com
تنظيف الأسنان
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وطن– على الرغم من أننا أحيانا نتبع روتين جيد للحفاظ على نظافة فمنا، إلا أننا قد ننسى في بعض الأوقات تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل أن النوم.

ولكن هل يمكن أن يؤدي عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل النوم إلى إلحاق الضرر بها؟

في حين أنه من الصحيح أن تفويت التنظيف الليلي بالفرشاة في بعض الأحيان لن يتسبب في حدوث تغييرات على الفور، إلا أنها في الواقع عادة من الضروري تجنبها، كما يقول جريج جريلو، طبيب الأسنان في Express Dentist.

ويحذر جريلو بالقول:”إن الذهاب إلى الفراش دون تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط من حين لآخر قد لا يسبب أي ضرر طويل الأمد، ولكنه يعتمد أيضًا على المخاطر الجينية والغذائية لكل مريض.”

ولكن قالت مجلة “باست لايف الأمريكية إن تخطي تنظيف الأسنان بالفرشاة في الليل قد يزيد من مخاطر تعرضك لعواقب طويلة المدى.

تراكم البلاك والجبر

البلاك هو غشاء رقيق ولزج من البكتيريا التي تتشكل باستمرار على أسنانك وقد تؤدي بمرور الوقت إلى تسوس الأسنان”، حسب ما أكدته جويس كاهنج، طبيبة الأسنان في كوستا ميسا، كاليفورنيا.

قد ننسى في بعض الأوقات تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل أن النوم
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يساعد التنظيف بالفرشاة والخيط في إزالة البلاك والحطام من المناطق التي لا تستطيع فرشاة الأسنان الوصول إليها.

لكن خبراء موقع WebMD يحذرون من أنه إذا بقي البلاك على الأسنان بدون مراقبة، يستمر في النمو والتصلب، مما قد يسبب مشاكل خطيرة، بما في ذلك أمراض اللثة.

خروج رائحة فم كريهة

هناك أنواع عديدة من البكتيريا في العالم، بعضها جيد وبعضها الآخر ضار. وبغض النظر عن مقدار تنظيف أسنانك بالفرشاة، فإن البكتيريا ستنمو في فمك، خاصة في الليل.

وفي هذا السياق، يقول جريلو إن اللعاب أثناء النهار “يساعد في تنظيف الفم ويخلق حاجزًا أقوى ضد الأحماض.”

 وأضاف جريلو:”في الليل يمكن أن يتراكم البلاك ويسبب لك رائحة فم كريهة.”

تغير لون الأسنان

تقول عيادة كليفلاند إن هناك عدّة أشياء قد تؤثر في لون الأسنان وتحوّلها إلى درجات من اللون الأصفر، بما في ذلك القهوة والكولا وبعض الحالات الطبية.

لكن تخطي تنظيف الأسنان والخيط يمكن أن يؤدي إلى تحولها للون الأصفر أيضًا.

فإذا لم تقم بالتنظيف بالفرشاة قبل النوم كل ليلة، فقد يتغير لونها. وللحفاظ على أسنانك، تأكد من تنظيفها بالفرشاة والخيط كل ليلة قبل النوم. 

عواقب طويلة المدى

إذا نسي شخص ما تنظيف أسنانه في الليل، فقد تكون التداعيات أكثر خطورة ويمكن أن يصيب بأمراض اللثة، مما يؤدي إلى فقدان الأسنان، وانحسار اللثة، وحتى فقدان عظم الفك.

أمراض اللثة

ويشير جريلو أيضًا إلى أن “سوء نظافة الفم قد ارتبطت بمشكلات صحية أخرى، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.”

وتظهر الأبحاث أن تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا يمكن أن يساعد في الواقع في تقليل خطر الإصابة بالخرف. بالإضافة إلى ذلك، تم ربط أمراض اللثة بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية.

المصدرباست لايف، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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