الثلاثاء, مارس 7, 2023
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حياتنا

لحرق الدهون… تعرف على أفضل وقت لممارسة الرياضة بحسب العلم

"نط الحبل من أفضل التمارين لفقدان الوزن..."

كتب معالي بن عمر
أفضل وقت لحرق الدهون watanserb.com
أفضل وقت لحرق الدهون
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وطن-ممارسة الرياضة ضرورية لضمان سلامة الصحة البدنية والعقلية، فهي بل شكّ تساعد على التحكم في الوزن وتقوية عضلة القلب، وتحسين الدورة الدموية، وتنظيم مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى أنها تقلل من الإجهاد وتحارب الأرق. وإذا كان هدفك هو حرق الدهون، فيجب أن تعرف أفضل وقت في اليوم لممارسة الرياضة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، أظهرت دراسة جديدة من معهد كارولينسكا في السويد وجامعة كوبنهاغن في الدنمارك أن ممارسة الرياضة في أوقات مختلفة من اليوم، يمكن أن تؤثر على الجسم بطرق مختلفة، حيث تؤثر الإيقاعات اليومية للخلايا على العمليات البيولوجية التي يتم تحفيزها.

أفضل وقت في اليوم لحرق الدهون

لمعرفة ذلك، درس العلماء الأنسجة الدهنية للفئران بعد جلسة تمرين عالية الكثافة أجريت في وقتين مختلفين من اليوم: مرحلة قاموا فيها بممارسة التمرينات في فترة صباحية مبكرة ومرحلة أخرى كان على فئران التجارب التمتع ببعض الراحة في وقت مسائي مبكّر.

الرياضة في الصباح تساعد على حرق الدهون أكثر
الرياضة في الصباح تساعد على حرق الدهون أكثر

ومن جهة أخرى، إذا قمنا بذلك على البشر، فإن هذه الأطر الزمنية تتوافق مع جلسة في نهاية الصباح وأخرى في نهاية فترة ما بعد الظهر. ولقد كان الهدف من الدراسة هو تحديد كيفية تأثير الوقت من اليوم الذي تمارس فيه الرياضة على حرق الدهون، وقد نجح الباحثون في تحديده، وفق ما ترجمته “وطن“.

هذا ووجد الباحثون أن النشاط البدني في مرحلة نشطة مبكرة، ينشط الجينات المشاركة في حرق الدهون وتوليد الحرارة إلى حد كبير.

من جهته، يوضح البروفيسور جولين آر زيراث، من قسم الطب الجزيئي والجراحة وقسم علم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية في معهد كارولينسكا بشكل أدق: “تشير نتائجنا إلى أن التمارين في وقت متأخر من الصباح يمكن أن تكون أكثر فاعلية من التمارين في وقت متأخر من الليل، من حيث تعزيز التمثيل الغذائي وحرق الدهون، وإذا كان الأمر كذلك، فقد يكون ذلك مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن”.

كيف تعزز ممارسة الرياضة وظائف الدماغ؟

ممارسة الرياضة في الصباح أفضل من الليل
ممارسة الرياضة في الصباح أفضل من الليل

أفضل التمرينات التي تفقدك الوزن

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نط الحبل من أفضل التمارين لفقدان الوزن، بالإضافة إلى الفوائد الصحية التي تنجرّ عنه: فهو يحسن نظام القلب والأوعية الدموية، ويقوي الذراعين والساقين، وما إلى ذلك. واعتمادًا على شدة التدريب، يمكنك حرق 14 سعرة حرارية في الدقيقة.

يعتبر صعود السلالم من التمارين الأخرى المتاحة للجميع والتي يمكنك بواسطتها حرق المزيد من السعرات الحرارية. بالإضافة إلى زيادة القدرة التنفسية القلبية والمساعدة في التخلص من السوائل، فهو يقوي الساقين والأرداف ويحسن من القدرة الجسدية على المقاومة.

دراسة: هذا أفضل وقت لممارسة الرياضة لعمر أطول

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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