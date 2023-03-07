لحرق الدهون… تعرف على أفضل وقت لممارسة الرياضة بحسب العلم

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وطن-ممارسة الرياضة ضرورية لضمان سلامة الصحة البدنية والعقلية، فهي بل شكّ تساعد على التحكم في الوزن وتقوية عضلة القلب، وتحسين الدورة الدموية، وتنظيم مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى أنها تقلل من الإجهاد وتحارب الأرق. وإذا كان هدفك هو حرق الدهون، فيجب أن تعرف أفضل وقت في اليوم لممارسة الرياضة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، أظهرت دراسة جديدة من معهد كارولينسكا في السويد وجامعة كوبنهاغن في الدنمارك أن ممارسة الرياضة في أوقات مختلفة من اليوم، يمكن أن تؤثر على الجسم بطرق مختلفة، حيث تؤثر الإيقاعات اليومية للخلايا على العمليات البيولوجية التي يتم تحفيزها.

أفضل وقت في اليوم لحرق الدهون

لمعرفة ذلك، درس العلماء الأنسجة الدهنية للفئران بعد جلسة تمرين عالية الكثافة أجريت في وقتين مختلفين من اليوم: مرحلة قاموا فيها بممارسة التمرينات في فترة صباحية مبكرة ومرحلة أخرى كان على فئران التجارب التمتع ببعض الراحة في وقت مسائي مبكّر.

ومن جهة أخرى، إذا قمنا بذلك على البشر، فإن هذه الأطر الزمنية تتوافق مع جلسة في نهاية الصباح وأخرى في نهاية فترة ما بعد الظهر. ولقد كان الهدف من الدراسة هو تحديد كيفية تأثير الوقت من اليوم الذي تمارس فيه الرياضة على حرق الدهون، وقد نجح الباحثون في تحديده، وفق ما ترجمته “وطن“.

هذا ووجد الباحثون أن النشاط البدني في مرحلة نشطة مبكرة، ينشط الجينات المشاركة في حرق الدهون وتوليد الحرارة إلى حد كبير.

من جهته، يوضح البروفيسور جولين آر زيراث، من قسم الطب الجزيئي والجراحة وقسم علم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية في معهد كارولينسكا بشكل أدق: “تشير نتائجنا إلى أن التمارين في وقت متأخر من الصباح يمكن أن تكون أكثر فاعلية من التمارين في وقت متأخر من الليل، من حيث تعزيز التمثيل الغذائي وحرق الدهون، وإذا كان الأمر كذلك، فقد يكون ذلك مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن”.

أفضل التمرينات التي تفقدك الوزن

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نط الحبل من أفضل التمارين لفقدان الوزن، بالإضافة إلى الفوائد الصحية التي تنجرّ عنه: فهو يحسن نظام القلب والأوعية الدموية، ويقوي الذراعين والساقين، وما إلى ذلك. واعتمادًا على شدة التدريب، يمكنك حرق 14 سعرة حرارية في الدقيقة.

يعتبر صعود السلالم من التمارين الأخرى المتاحة للجميع والتي يمكنك بواسطتها حرق المزيد من السعرات الحرارية. بالإضافة إلى زيادة القدرة التنفسية القلبية والمساعدة في التخلص من السوائل، فهو يقوي الساقين والأرداف ويحسن من القدرة الجسدية على المقاومة.