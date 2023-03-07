كيليان مبابي يهدد القضاء الفرنسي إذا تمت محاكمة أشرف حكيمي.. ما حقيقة هذا الخبر؟!

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وطن– تزامناً مع توجيه الادعاء العام الفرنسي الاتهام رسمياً للاعب باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، بالاغتصاب، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتناول إشاعات عن موقف رفيق دربه وصديقه الفرنسي كيليان مبابي من الجريمة المنسوبة لـ”حكيمي”.

وانتشرت خلال اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إشاعاتٌ تقول، إن كيليان مبابي “هدّد القضاء الفرنسي بالاعتزال دولياً في حال تمت محاكمة زميله المقرب أشرف حكيمي”.

“أخبار كاذبة”

من جانبها، أكدت منصة “ما تصدقش” المتخصصة في محاربة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضلّلة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن “الكلام ده غير صحيح. كيليان مبابي لم يهدد القضاء الفرنسي بالاعتزال الدولي، ولم يعلق حتى الآن على الاتهامات الموجهة لأشرف حكيمي”.

– الكلام ده غير صحيح. كيليان مبابي لم يهدد القضاء الفرنسي بالاعتزال الدولي، ولم يعلق حتى الآن على الاتهامات الموجهة لأشرف حكيمي. ✅✅ @KMbappe #متصدقش

البوست المنتشر:https://t.co/3GqBsm60iJhttps://t.co/K9f8v0Ov9mhttps://t.co/uE1uL9PMfX — متصدقش (@matsda2sh) March 6, 2023

وكشفت المنصة، عن أن “آخر تصريحات مبابي لوسائل الإعلام الفرنسية كانت يوم 4 مارس 2023، حين أصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 201 هدف، حيث أعرب عن سعادته بالإنجاز، وقال: “ألعب من أجل صناعة التاريخ في فرنسا وقلت دائمًا إنني أريد أن أصنع التاريخ في فرنسا”.

– آخر تصريحات مبابي لوسائل الإعلام الفرنسية كانت يوم 4 مارس 2023، حين أصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 201 هدف، حيث أعرب عن سعادته بالإنجاز وقال: "ألعب من أجل صناعة التاريخ في فرنسا وقلت دائمًا أنني أريد أن أصنع التاريخ في فرنسا". ✅✅ @PSG_English #متصدقش — متصدقش (@matsda2sh) March 6, 2023

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وأضاف “مبابي” في تصريحات نقلها موقع “فرانس24“، قائلاً: “بالنسبة لي، بصفتي مواطنًا باريسيًا، هذا أمر خاص. إذا قال لي أحدهم إنني سأحقّق هدفًا لتحطيم الرقم القياسي بينما كنت أرتدي شارة الكابتن، فلن أصدق ذلك”.

آخر ظهور لكيليان مبابي

كما لفتت المنصة إلى أنّ “آخر ظهور لمبابي مع حكيمي كان يوم الجمعة 3 مارس، خلال تدريبات فريق باريس سان جيرمان، وكان حكيمي يضحك مع زملائه قُبيل خضوعه للتحقيق أمام المدعي العام في نانتير بضاحية باريس، الذي وجّه إليه تهمة اغتصاب امرأة داخل منزله، في فبراير الماضي”.

آخر ظهور لمبابي مع حكيمي كان يوم الجمعة 3 مارس، خلال تدريبات فريق باريس سان جيرمان، وكان حكيمي يضحك مع زملائه قُبيل خضوعه للتحقيق أمام المدعي العام في نانتير بضاحية باريس، الذي وجه إليه تهمة اغتصاب امرأة داخل منزله، في فبراير الماضي. ✅✅#متصدقش — متصدقش (@matsda2sh) March 6, 2023

أشرف حكيمي يشارك في تدريبات سان جيرمان بعد التحقيق معه

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، مجموعةً من الصور للظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي في أثناء التدريبات مع الفريق.

وقالت الصحيفة، إنه تم تصويره وهو يمزح مع النجمين ميسي ومبابي في ملعب تدريب النادي في سان جيرمان أونلي، غرب باريس.

ولفتت إلى أن ذلك جاء عقب توجيه الاتهام رسميًا إلى حكيمي -أحد اللاعبين الأعلى أجراً في العالم- من قبل القضاة الفرنسيين.

ونقلت االصحيفة عن متحدث باسم النيابة العامة في نانتير، إن القضاة استجوبوه قبل أن يوضع تحت الإشراف القضائي بتهم أولية بالاغتصاب، مشيرةً إلى أن القضاة أتاحوا مزيدًا من الوقت للتحقيق قبل اتخاذ قرار بإحالة القضية إلى المحاكمة.

أشرف حكيمي يؤكد أنه تعرّض لأمر مدبّر

يشار إلى أن جيران النجم المغربي أشرف حكيمي في ضاحية خيتافي بمدريد، قد كشفوا أن اللاعب يشعر بأنه تمّ خداعه، وأن اتهام الفتاة له بالاعتداء جنسياً عليها واغتصابها كان “أمراً مدبّراً”.

وفي تصريحات لبرنامج “فييتسا”، قال صديق طفولة حكيمي وجاره في الحي الذي نشأ به، إن اللاعب أخبره مباشرة بعد انتشار الأخبار: “ما حدث كان مدبراً، وأنه -حكيمي- تم خداعه”.

ووفقاً لما نقله موقع “العربية” عن برنامج “فييستا”، واصل صديقه الذي لم يتمّ الكشف عن هويته بالقول: “عائلة حكيمي تعاني من انتشار تلك القصة، لكن الله وحده أعلم بالحقيقة”.

من جانبه، أبدى مجموعة من جيران لاعب باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، ثقتهم برواية النجم المغربي، وأنه بريء مما تم اتهامه به، وأنهم واثقون من براءته في النهاية.