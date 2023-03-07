فيديو لـ هبة عبوك تهاجم فيه أشرف حكيمي وتصفه بالخائن يشعل مواقع التواصل!

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وطن – يبدو أن تفجر قضية الاغتصاب المزعومة والمتهم بها الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، أصبحت مادة لتلفيق الشائعات خاصة فيما يتعلق بعلاقته مع زوجته الممثلة الإسبانية هبة عبوك، والتي أفادت أنباء عن اتخاذها مسارا باتجاه الطلاق.

وفي هذا السياق، تداول رواد مواقع مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو لهبة عبوك زعموا فيه بأنها تتحدث عن قضية الطلاق التي رفعتها ضد زوجها وكذلك عن وضع أطفالها.

ووفقا للفيديو المزعوم، فقد رفضت هبة عبوك خلال تصريحاتها الصحفية المزعومة الحديث عن العودة لأشرف حكيمي، واصفة إياه بأنه خائن.

وبحسب الفيديو المزعوم، طالبت الصحفيين بعدم سؤالها عن أشرف حكيمي مرة أخرى، زاعمة أن جسدها يقشعر حينما تسمع اسمه.

حقيقة الفيديو

واتضح أن الفيديو مفبرك، حيث أقدم احدهم على ترجمة حديث هبة عبوك مع الصحفيين الذي كان باللغة الإسبانية للعربية بأسلوب مضلل، حيث أن اللقاء قديم ولا علاقة له بالأزمة الحالية بينها وبين أشرف حكيمي.

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وأكد مغردون بأن الترجمة غير صحيحة، حيث أعاد البعض نشر الفيديو مع ترجمته الصحيحة، ليتضح أن أشئلة الصحفيين لهبة عبوك كانت تدور حول إن كان طفليها مختلفين في طريقة تصرفهما وهيأتهما.

لترد قائلة: “كما الليل والنهار، الأول أسمر والثاني أبيض وأشقر، كأنهما كالليل والنهار”.

ووفقا للفيديو، فقد سألتها إحدى الصحفيات إن كان قد ورث أحد ابنائها عيناها الجميلتان، لترد على ذلك بالقول: “نعم، إبني الصغير، بعض الشيء نعم”.

الترجمة الصحيحة، يا حفيدة مسيلمة الكذاب، المرجو الرتويت لفضح هذه الأفاقة على أوسع نطاق@anooore1 pic.twitter.com/HGgcZwZe0M — abuOmar_أبو عمر (@al___charif) March 6, 2023

هبة عبوك تلتزم الصمت حتى الآن

وتلتزم هبة عبوك الصمت إزاء الفضيحة التي أدت إلى اتهام شابة باريسية لزوجها أشرف حكيمي الذي يُزعم أنه أساء إليها الأسبوع الماضي في منزلها، بينما كانت هي برفقة طفليه أمين ونعيم في دبي يستمتعان بإجازة.

بيان صحفي

ووفقا لمكتبها، تخطط هبة عبوك لإصدار بيان صحفي دقيق للإبلاغ رسميًا عن انفصالها عن لاعب كرة القدم في باريس سان جيرمان . ومع ذلك ، فإن قرار فسخ الزواج ليس من الآن ، لأنه في بداية العام ترددت شائعات بأن الزوجين كانا يمران بأزمة عميقة بسبب طرق الحياة المختلفة، حيث أبلغت مقربين منها اتبعت روتينًا هادئًا وعائليًا معه ومع الأطفال بينما هو انتهز كل فرصة للاحتفال مع زملائه في الفريق، بحسب موقع “سبورتس فيندينغ” الإسباني.