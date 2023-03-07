الثلاثاء, مارس 7, 2023
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حياتنا

فيديو لـ هبة عبوك تهاجم فيه أشرف حكيمي وتصفه بالخائن يشعل مواقع التواصل!

الفيديو مضلل وتم إضافة ترجمة غير صحيحة عليه بهدف الإثارة

كتب سالم حنفي
watanserb.com
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وطن – يبدو أن تفجر قضية الاغتصاب المزعومة والمتهم بها الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، أصبحت مادة لتلفيق الشائعات خاصة فيما يتعلق بعلاقته مع زوجته الممثلة الإسبانية هبة عبوك، والتي أفادت أنباء عن اتخاذها مسارا باتجاه الطلاق.

وفي هذا السياق، تداول رواد مواقع مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو لهبة عبوك زعموا فيه بأنها تتحدث عن قضية الطلاق التي رفعتها ضد زوجها وكذلك عن وضع أطفالها.

ووفقا للفيديو المزعوم، فقد رفضت هبة عبوك خلال تصريحاتها الصحفية المزعومة الحديث عن العودة لأشرف حكيمي، واصفة إياه بأنه خائن.

وبحسب الفيديو المزعوم، طالبت الصحفيين بعدم سؤالها عن أشرف حكيمي مرة أخرى، زاعمة أن جسدها يقشعر حينما تسمع اسمه.

حقيقة الفيديو

واتضح أن الفيديو مفبرك، حيث أقدم احدهم على ترجمة حديث هبة عبوك مع الصحفيين الذي كان باللغة الإسبانية للعربية بأسلوب مضلل، حيث أن اللقاء قديم ولا علاقة له بالأزمة الحالية بينها وبين أشرف حكيمي.

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وأكد مغردون بأن الترجمة غير صحيحة، حيث أعاد البعض نشر الفيديو مع ترجمته الصحيحة، ليتضح أن أشئلة الصحفيين لهبة عبوك كانت تدور حول إن كان طفليها مختلفين في طريقة تصرفهما وهيأتهما.

لترد قائلة: “كما الليل والنهار، الأول أسمر والثاني أبيض وأشقر، كأنهما كالليل والنهار”.

ووفقا للفيديو، فقد سألتها إحدى الصحفيات إن كان قد ورث أحد ابنائها عيناها الجميلتان، لترد على ذلك بالقول: “نعم، إبني الصغير، بعض الشيء نعم”.

هبة عبوك تلتزم الصمت حتى الآن

وتلتزم هبة عبوك الصمت إزاء الفضيحة التي أدت إلى اتهام شابة باريسية لزوجها أشرف حكيمي الذي يُزعم أنه أساء إليها الأسبوع الماضي في منزلها، بينما كانت هي برفقة طفليه أمين ونعيم في دبي يستمتعان بإجازة.

بيان صحفي

ووفقا لمكتبها، تخطط هبة عبوك لإصدار بيان صحفي دقيق للإبلاغ رسميًا عن انفصالها عن لاعب كرة القدم في باريس سان جيرمان . ومع ذلك ، فإن قرار فسخ الزواج ليس من الآن ، لأنه في بداية العام ترددت شائعات بأن الزوجين كانا يمران بأزمة عميقة بسبب طرق الحياة المختلفة، حيث أبلغت مقربين منها اتبعت روتينًا هادئًا وعائليًا معه ومع الأطفال بينما هو انتهز كل فرصة للاحتفال مع زملائه في الفريق، بحسب موقع “سبورتس فيندينغ” الإسباني.

المصدرsportsfinding + تويتر ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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