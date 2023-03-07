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عثمان الخميس برفقة فنانات بدون حجاب.. فيديو أشعل مواقع التواصل.. ما القصة؟ (شاهد)

الشيخ عثمان الخميس لبى دعوة وزارة الداخلية الكويتية للمشاركة في احتفالية أسبوع المرور الخليجي الموحد

باسل النجار
كتب باسل النجار
عثمان الخميس أسبوع المرور الخليجي الموحد watanserb.com
الشيخ الكويتي عثمان الخميس

وطن – من باب الاصطياد في الماء العكر، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر مقطع فيديو للشيخ الكويتي عثمان الخميس برفقة عدد من الفنانين والفنانات الكويتيات خلال إحدى الفعاليات.

ووفقا للفيديو، فقد ظهرت الممثلتان الكويتيتان حياة الفهد وسعاد عبدالله تجلسان في إحدى القاعات مع فنانين اخرين، وعلى الناحية الجانبية الشيخ عثمان الخميس، وهو ما اثار حالة من الجدل، دفعت العديد من المتصيدين لانتقاد وجود الشيخ “الخميس” في مكان واحد مع الممثلات والممثلين.

متصيدون يستغلون الفيديو للإساءة للشيخ عثمان الخميس

وتعليقا على الفيديو المنشور، تساءل مغردون ينبذون الشيخ عثمان الخميس ويتصيدون له الأخطاء للتدليل والتشكيك في قيمته العالية لدى غالبية المواطنين الخليجيين والعرب بشكل عام، عن سبب تواجده مع الفنانين في مكان واحد.

وفي هذا السياق، قالت مغردة: “وش السالفه وش يسوون مع بعض”.

وقال مغرد آخر ساخرا:” قهوه وحلا افا ي عثمان خميس”.

وسخر آخر من تواجد الشيخ عثمان الخميس بالقول:” مطوع وجالس مع حريم ؟؟”.

أما المغردة “نور” فحاولت استغلال الموقف للتنفيس عن حقده على الشيخ، قائلة: “ايوا ..اجل ما تحط صورنا في الانستا …مع التحفظ بس ماودي اغلط”.

وقال آخر:” هذا اللي ازعجنا في الدين اخرتها يتبطح مع المزز الستينيات”.

حقيقة الفيديو

من جانبهم، فند مغرودن آخرون ادعاءات المتصيدين الذين يحاولون تشويه صورة الشيخ عثمان الخميس.

وكشفوا ان الشيخ عثمان الخميس كان حاضرا بدعوة رسمية من وزارة الداخلية الكويتية في إطار الاحتفال بيوم المرور الخليجي الموحد.

وأكدوا بأن الفنانين الذين ظهروا في الفيديو تمت دعوتهم أيضا من قبل الداخلية الكويتية من اجل الاحتفال بهذه المناسبة، والتم تم فيها زيارة المصابين من حوادث المرور في المستشفيات.

وانطلقت، الأحد، فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ 36 في الكويت تحت شعار (حياتك أمانة) وتستمر حتى 9 مارس/آذار الجاري بحضور حضر سفراء دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الوكلاء المساعدين والقيادات الأمنية وقيادات قطاع المرور والعمليات.

هدف أسبوع المرور الخليجي الموحد

يشار إلى أن أسبوع مرور مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، يهدف إلى التوعية المرورية لمختلف شرائح المجتمع مما يسهم في خفض الحوادث المرورية بدول المجلس. وتقام فعاليات أسبوع مرور مجلس التعاون كل عام.

إقرار أسبوع المرور الخليجي الموحد

وكان الاجتماع الثالث لوزراء الداخلية بدول المجلس الذي عقد في العاصمة السعودية، الرياض، في نوفمبر/تشرين الثني 1983، قد أقر إقامة “أسبوع مرور مجلس التعاون لدول الخليج العربية”ن تشترك فيه جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بأسبوع المرور. ويهدف النظام إلى التوعية المرورية لمختلف شرائح المجتمع مما يسهم في خفض الحوادث المرورية بدول المجلس. وتقام فعاليات أسبوع مرور مجلس التعاون كل عام.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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