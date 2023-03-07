عثمان الخميس برفقة فنانات بدون حجاب.. فيديو أشعل مواقع التواصل.. ما القصة؟ (شاهد)

وطن – من باب الاصطياد في الماء العكر، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر مقطع فيديو للشيخ الكويتي عثمان الخميس برفقة عدد من الفنانين والفنانات الكويتيات خلال إحدى الفعاليات.

ووفقا للفيديو، فقد ظهرت الممثلتان الكويتيتان حياة الفهد وسعاد عبدالله تجلسان في إحدى القاعات مع فنانين اخرين، وعلى الناحية الجانبية الشيخ عثمان الخميس، وهو ما اثار حالة من الجدل، دفعت العديد من المتصيدين لانتقاد وجود الشيخ “الخميس” في مكان واحد مع الممثلات والممثلين.

الشيخ عثمان الخميس و الممثلتين حياة الفهد و سعاد عبدالله pic.twitter.com/4aoU29P2VC — Trend pase (@trend_pase) March 6, 2023

متصيدون يستغلون الفيديو للإساءة للشيخ عثمان الخميس

وتعليقا على الفيديو المنشور، تساءل مغردون ينبذون الشيخ عثمان الخميس ويتصيدون له الأخطاء للتدليل والتشكيك في قيمته العالية لدى غالبية المواطنين الخليجيين والعرب بشكل عام، عن سبب تواجده مع الفنانين في مكان واحد.

وفي هذا السياق، قالت مغردة: “وش السالفه وش يسوون مع بعض”.

وش السالفه وش يسوون مع بعض — عائشة (@5ruugj) March 6, 2023

وقال مغرد آخر ساخرا:” قهوه وحلا افا ي عثمان خميس”.

قهوه وحلا افا ي عثمان خميس — 💙🥈🥈🥈🥈🥈 (@FTH_888) March 6, 2023

وسخر آخر من تواجد الشيخ عثمان الخميس بالقول:” مطوع وجالس مع حريم ؟؟”.

مطوع وجالس مع حريم ؟؟ — ديسمبر (@cx_772) March 7, 2023

أما المغردة “نور” فحاولت استغلال الموقف للتنفيس عن حقده على الشيخ، قائلة: “ايوا ..اجل ما تحط صورنا في الانستا …مع التحفظ بس ماودي اغلط”.

ايوا 😩 اجل ما تحط صورنا في الانستا …مع التحفظ بس ماودي اغلط — noooor🌹 (@noooooormm) March 7, 2023

وقال آخر:” هذا اللي ازعجنا في الدين اخرتها يتبطح مع المزز الستينيات”.

هذا اللي ازعجنا في الدين اخرتها يتبطح مع المزز الستينيات 😂😂 — هلوسه العطوي #شيخكم (@kocxua) March 6, 2023

حقيقة الفيديو

من جانبهم، فند مغرودن آخرون ادعاءات المتصيدين الذين يحاولون تشويه صورة الشيخ عثمان الخميس.

وكشفوا ان الشيخ عثمان الخميس كان حاضرا بدعوة رسمية من وزارة الداخلية الكويتية في إطار الاحتفال بيوم المرور الخليجي الموحد.

وأكدوا بأن الفنانين الذين ظهروا في الفيديو تمت دعوتهم أيضا من قبل الداخلية الكويتية من اجل الاحتفال بهذه المناسبة، والتم تم فيها زيارة المصابين من حوادث المرور في المستشفيات.

الشيخ مدعو من وزارة الداخليه لاسبوع المرور جزاه الله خير اجاب الدعوة اما البقيه فهم مدعوين ضمن البقيه التزوير و محاوله اظهار الشيخ بطريقة لأهداف معروفه وفرح من في قلوبهم مرض وسبحان الله كشفهم الله لحقدهم على الشيخ ومحبين الشيخ ويبقى ابا فاطمة اسد السنه وليخسىء الخاسؤون pic.twitter.com/8lb7x8Dq1n — '' ذعذاع الشمال (@bader__bg) March 7, 2023

وانطلقت، الأحد، فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ 36 في الكويت تحت شعار (حياتك أمانة) وتستمر حتى 9 مارس/آذار الجاري بحضور حضر سفراء دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الوكلاء المساعدين والقيادات الأمنية وقيادات قطاع المرور والعمليات.

هدف أسبوع المرور الخليجي الموحد

يشار إلى أن أسبوع مرور مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، يهدف إلى التوعية المرورية لمختلف شرائح المجتمع مما يسهم في خفض الحوادث المرورية بدول المجلس. وتقام فعاليات أسبوع مرور مجلس التعاون كل عام.

إقرار أسبوع المرور الخليجي الموحد

وكان الاجتماع الثالث لوزراء الداخلية بدول المجلس الذي عقد في العاصمة السعودية، الرياض، في نوفمبر/تشرين الثني 1983، قد أقر إقامة “أسبوع مرور مجلس التعاون لدول الخليج العربية”ن تشترك فيه جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بأسبوع المرور. ويهدف النظام إلى التوعية المرورية لمختلف شرائح المجتمع مما يسهم في خفض الحوادث المرورية بدول المجلس. وتقام فعاليات أسبوع مرور مجلس التعاون كل عام.