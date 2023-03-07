الثلاثاء, مارس 7, 2023
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ضابط سعودي كبير يفضح جرائم محمد بن سلمان ويشكك في سلامته العقلية (شاهد)

قال إن مهمة قوات الأمن أصبحت التجسس على المواطنين والتسبب في سجنهم وتشتيت أسرهم

كتب خالد السعدي
ضابط سعودي ينتقد انتهاكات محمد بن سلمان watanserb.com
رئيس الوزراء وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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وطن – خرج العقيد رابح بن شليويح العنزي مدير شؤون الدوريات بمنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، عن صمته متحدثا عن العديد من الانتهاكات التي تشهدها البلاد.

العنزي الذي يصف نفسه على موقع تويتر بأنه ضابط أمن سعودي مدافع عن حقوق الإنسان، قال في تغريدات، إن أكبر تهديد لأمن السعودية هو ولي العهد محمد بن سلمان، معتبرا أن الخوف والإرهاب الأمني زاد لدى كافة شرائح المجتمع في عهده.

وأضاف: “أقول لرجال الأمن.. إن من مقتضيات القسم الذي أقسمناه هو أن لا نظلم المواطنين بالتجسس عليهم والتسبب في سجنهم وتشتيت أسرهم .. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”.

وتحدّث الضابط السعودي عن تسجيل الكثير من حالات الانتحار بين السعوديين، وأرجع ذلك إلى تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي المتصل بالقمع الشديد والذي وصل ذروته بسبب سياسات محمد بن سلمان.

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كما ظهر العنزي في مقطع فيديو، هاجم فيه محمد بن سلمان وطريقة تعامله مع المعارضين في بلاده، وتحدث عن الانتهاكات التي تجري بحق السعوديين.

ووصف ابن سلمان بأنه “غير سوي عقليا” مستهجنا تسليم إدارة البلاد له، مشيرا إلى أجهزة الأمن في كل دول العالم، وظيفتها حماية الناس، لكن في السعودية، خصص الآلاف من أجل مراقبة الناس، وتتبع المعارضين.

ولفت إلى انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، يقوم بها جهاز الأمن العام السعودي، داعيا إلى التفكير في طبيعة الأوامر التي تصل للأفراد.

انتقادات للسجل الحقوقي السيئ في السعودية

وكثيرا ما وُجهت انتقادات حادة للمملكة العربية السعودية بسبب سجلها السيئ في ملف حقوق الإنسان، وسط تفاقم الانتهاكات التي يتم ارتكابها.

ففي فبراير الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إنَّ السلطات السعودية صعّدت خلال العام الماضي من حملتها القمعية الوحشية ضد الأفراد الذين يستخدمون مساحات على الإنترنت للتعبير عن آرائهم.

ووثقت المنظمة حالات 15 شخص حُكم عليهم في 2022 بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و45 عامًا لمجرد ممارستهم أنشطة سلمية على الإنترنت، بما في ذلك فترة عقوبة يُعتقد أنها الفترة الأطول التي صدرت بحق امرأة سعودية على خلفية التعبير السلمي على الإنترنت.

كما اخترقت السعودية شركة تواصل اجتماعي واحدة على الأقل للحصول بشكل غير قانوني على معلومات عن المعارضين والسيطرة على المعلومات التي تُنشر عن المملكة على الإنترنت.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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