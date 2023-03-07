الثلاثاء, مارس 7, 2023
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سبب وفاة بدر بن سعود البوسعيدي.. صور نادرة تحكي علاقته بالسلطان قابوس

"بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي"، قضى نحبه، اليوم الثلاثاء، بعد أكثر من 4 عقود في خدمة دواليب الحكم بسلطنة عمان بداية بوزارة الخارجية، وصولا إلى وزارة الداخلية، قبل أن يتقاعد من وزارة الدفاع عام 2020

كتب فهمي الورغمي
وفاة بدر بن سعود البوسعيدي watanserb.com
وفاة بدر بن سعود البوسعيدي
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وطن- تُوفي الدبلوماسي ووزير الدفاع الأسبق بسلطنة عمان “بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي”، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 62 عاما، بعد أكثر من 4 عقود قضاها في خدمة السلطنة عبر وزارتي الداخلية والخارجية ولاحقا الدفاع.

سبب وفاة بدر بن سعود البوسعيدي

لم يصدر أي بيان أو توضيح من عائلة الراحل بدر بن سعود البوسعيدي، يوضح السبب وراء وفاته.

إلا أن حسابات عمانية وصفحات إخبارية مرموقة، أكدت أن وفاته لم تكن نتيجة لأمراض ألمت به مؤخرا، لأنه كان بصحة جيدة حتى فترة قريبة قبل رحيله.

تدرج الفقيد بدر بن سعود البوسعيدي، في العديد من المناصب السياسية والدبلوماسية في الدولة، بفضل الثقة التي مُنحت له من قبل السلطان الراحل “قابوس بن سعيد” حيث شغل مناصب مهمة في دواليب السلطنة طيلة 40 عامًا.

صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والسيد سعود بن بدر البوسعيدي رحمة الله عليه
صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والسيد سعود بن بدر البوسعيدي رحمة الله عليه

عُين الراحل في منصب سفير لسلطنة عُمان في جمهورية مصر العربية، وسفيرا لسلطنة عُمان في المملكة الأردنية الهاشمية.

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كما تم تعيينه وزيرًا للداخلية في الفترة مابين 1979 و 1997، قبل أن يُصبح الوزير المسوؤل عن شؤون الدفاع منذ 1997 حتى تقاعده عن العمل في 2020 .

وبفضل الثقة التي حظي بها من السطان الراحل قابوس بن سعيد، والتي مكنته من العمل في مناصب كثيرة وذات أهمية كبيرة في السلطنة، تحصل الفقيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي على “وسام الشمس المشرقة” من حكومة اليابان.

وفاة بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي
وفاة بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي

التعازي في وفاة الفقيد

لمكانته الكبيرة والعزيزة لدى العمانيين، تحول موقع تويتر خلال الساعات الماضية ومنذ الإعلان عن وفاة بدر بن سعود البوسعيدي، إلى دفتر عزاء، عبر خلاله الكثير من النشطاء عن تضامنهم في المصاب الذي ألم بشخصية مهمة في تاريخ السلطنة الحديث.

فكتب “نصر البوسعيدي” عبر حسابه على تويتر: “هذا الموت لا يتوقف كعادته، هو يخطف الذين نحبهم دون رحمة، رحل النقي الطيب السيد بدر بن سعود البوسعيدي ملبيا نداء ربه.”

وتابع مشيدا بالفقيد:”رحل من كان سندا جميلا لصديق دربه في النهضة قابوس بن سعيد رحمهم الله جميعا وأسكنهم الجنات، رحل الخلوق المتزن طوال مسيرته، رحل ابن نزوى إلى آخرته للأبد”.

وقال “خالد بن حمد البوسعيدي” في السياق: “فقدت سلطنة عمان اليوم واحداً من رجالها المخلصين ممن كان لهم دوراً بارزاً في نهضتها الحديثة المغفور له باذن الله تعالى السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، بعد حياة حافلة في خدمة الوطن والسُّلطان. اللهم ارحم الفقيد الغالي وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

أحمد الفطيسي” من جانبه قال: “فقدت عُمان اليوم أحد رجالات الدولة المخلصين السيد بدر بن سعود البوسعيدي .. رحمه الله بواسع رحمته ومغفرته وأدخله فسيح جناته.. خالص التعازي لأسرته وذويه.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال “محمد بن حمد الجساسي“السيد بدر بن سعود البوسعيدي رحمه الله..عرفناه أبًا حنونًا وقائدًا حكيمًا.. اللهم عامله بما أنت أهله، أنت أهل الفضل وأهل المغفرة، ولا تعامله بما هو أهله، اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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