سبب وفاة بدر بن سعود البوسعيدي.. صور نادرة تحكي علاقته بالسلطان قابوس

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وطن- تُوفي الدبلوماسي ووزير الدفاع الأسبق بسلطنة عمان “بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي”، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 62 عاما، بعد أكثر من 4 عقود قضاها في خدمة السلطنة عبر وزارتي الداخلية والخارجية ولاحقا الدفاع.

سبب وفاة بدر بن سعود البوسعيدي

لم يصدر أي بيان أو توضيح من عائلة الراحل بدر بن سعود البوسعيدي، يوضح السبب وراء وفاته.

إلا أن حسابات عمانية وصفحات إخبارية مرموقة، أكدت أن وفاته لم تكن نتيجة لأمراض ألمت به مؤخرا، لأنه كان بصحة جيدة حتى فترة قريبة قبل رحيله.

تدرج الفقيد بدر بن سعود البوسعيدي، في العديد من المناصب السياسية والدبلوماسية في الدولة، بفضل الثقة التي مُنحت له من قبل السلطان الراحل “قابوس بن سعيد” حيث شغل مناصب مهمة في دواليب السلطنة طيلة 40 عامًا.

#صورة_نادرة_جداً

صاحب السمو السيد #شهاب_بن_طارق بن تيمور نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والسيد سعود بن بدر البوسعيدي رحمة الله عليه والشيخ احمدبن خلفان الغفيلي

الصورة في مزرعة والد الشيخ احمدالغفيلي رحمة الله عليه بولاية لوى عام 1975م . #عُمان pic.twitter.com/CLD34UNrL1 — عمان المحبه (@oman_br) March 7, 2023

عُين الراحل في منصب سفير لسلطنة عُمان في جمهورية مصر العربية، وسفيرا لسلطنة عُمان في المملكة الأردنية الهاشمية.

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كما تم تعيينه وزيرًا للداخلية في الفترة مابين 1979 و 1997، قبل أن يُصبح الوزير المسوؤل عن شؤون الدفاع منذ 1997 حتى تقاعده عن العمل في 2020 .

وبفضل الثقة التي حظي بها من السطان الراحل قابوس بن سعيد، والتي مكنته من العمل في مناصب كثيرة وذات أهمية كبيرة في السلطنة، تحصل الفقيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي على “وسام الشمس المشرقة” من حكومة اليابان.

أعلنت حكومة #اليابان في الثالث من نوفمبر 2021 منح "وسام الشمس المشرقة – النجمة الذهبية والفضية" للسيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، الوزير السابق المسؤول عن شؤون الدفاع لدى سلطنة #عمان#秋の叙勲@japanembassyOMN pic.twitter.com/D3pp1snjA5 — أخبار سفاراتنا🇴🇲 (@omanempassy) November 8, 2021

التعازي في وفاة الفقيد

لمكانته الكبيرة والعزيزة لدى العمانيين، تحول موقع تويتر خلال الساعات الماضية ومنذ الإعلان عن وفاة بدر بن سعود البوسعيدي، إلى دفتر عزاء، عبر خلاله الكثير من النشطاء عن تضامنهم في المصاب الذي ألم بشخصية مهمة في تاريخ السلطنة الحديث.

فكتب “نصر البوسعيدي” عبر حسابه على تويتر: “هذا الموت لا يتوقف كعادته، هو يخطف الذين نحبهم دون رحمة، رحل النقي الطيب السيد بدر بن سعود البوسعيدي ملبيا نداء ربه.”

وتابع مشيدا بالفقيد:”رحل من كان سندا جميلا لصديق دربه في النهضة قابوس بن سعيد رحمهم الله جميعا وأسكنهم الجنات، رحل الخلوق المتزن طوال مسيرته، رحل ابن نزوى إلى آخرته للأبد”.

هذا الموت لا يتوقف كعادته،

هو يخطف الذين نحبهم دون رحمة،

رحل النقي الطيب السيد بدر بن سعود البوسعيدي ملبيا نداء ربه،

رحل من كان سندا جميلا لصديق دربه في النهضة #قابوس_بن_سعيد رحمهم الله جميعا وأسكنهم الجنات،

رحل الخلوق المتزن طوال مسيرته، رحل ابن #نزوى إلى آخرته للأبد.. pic.twitter.com/yEN1546HWo — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) March 7, 2023

وقال “خالد بن حمد البوسعيدي” في السياق: “فقدت سلطنة عمان اليوم واحداً من رجالها المخلصين ممن كان لهم دوراً بارزاً في نهضتها الحديثة المغفور له باذن الله تعالى السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، بعد حياة حافلة في خدمة الوطن والسُّلطان. اللهم ارحم الفقيد الغالي وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

فقدت #سلطنة_عمان اليوم واحداً من رجالها المخلصين ممن كان لهم دوراً بارزاً في نهضتها الحديثة المغفور له باذن الله تعالى #السيد_بدر_بن_سعود_بن_حارب البوسعيدي، بعد حياة حافلة في خدمة الوطن والسُّلطان. اللهم إرحم الفقيد الغالي وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك. إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/PuS0mWSVvx — خالد بن حمد البوسعيدي (@SayyidKhalid) March 7, 2023

“أحمد الفطيسي” من جانبه قال: “فقدت عُمان اليوم أحد رجالات الدولة المخلصين السيد بدر بن سعود البوسعيدي .. رحمه الله بواسع رحمته ومغفرته وأدخله فسيح جناته.. خالص التعازي لأسرته وذويه.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

فقدت عُمان اليوم أحد رجالات الدولة المخلصين السيد بدر بن سعود البوسعيدي .. رحمه الله بواسع رحمته ومغفرته وأدخله فسيح جناته.. خالص التعازي لأسرته وذويه.. إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/LgMU1xTfTm — Dr. Ahmed Al Futaisi (@ahmedalfutaisi) March 7, 2023

وقال “محمد بن حمد الجساسي“السيد بدر بن سعود البوسعيدي رحمه الله..عرفناه أبًا حنونًا وقائدًا حكيمًا.. اللهم عامله بما أنت أهله، أنت أهل الفضل وأهل المغفرة، ولا تعامله بما هو أهله، اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله”.