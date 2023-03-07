جاسم النبهان وزوجته المغربية.. هل لجأت إلى السحر لتتمكن منه؟ (فيديو)

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وطن– تصدر اسم النجم الكويتي، جاسم النبهان، التريند ومحركات البحث، بعد ظهوره مع سيدة مغربية تدعى أم يحيى في شوارع المغرب.

جاسم النبهان وزوجته المغربية

وتحت عنوان “جاسم النبهان وزوجته المغربية”، انتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دهشة جمهوره.

وأشار بعضهم إلى أن “أم يحيى” هي زوجة جاسم النبهان الثالثة، بينما أكد آخرون أنه تزوج مرتان فقط.

الأولى من الممثلة طيبة الفرج والتي أنجب منها 6 أبناء، أما الثانية فهي نجيبة اللنقاوي وأنجب منها ابنتين هن حصة وأسماء.

سحر وشعوذة

وبدأت الاتهامات لأم يحيى باللجوء إلى الدجالين والسحر الأسود، لتتمكن من الزواج بجاسم النبهان.

لكن الفنان الكويتي قرر الخروج عن صمته بنفسه، وظهر بفيديو أكد خلاله أن زواجهما مر عليه 6 سنوات، وأثمر عن طفل عمره 4 سنوات و4 أشهر.

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وقال جاسم النبهان بالفيديو: “هذا الزواج الجميع يعلم به، أهلي وزملائي الفنانين وغيرهم”.

كلام فاضي

ودافع الفنان عن زوجته المغربية من اتهامات لجوئها إلى السحر قائلا: “اللي يقولون قوم سوي قربان، وغيرها من الأمور اللي ما يؤمن بها أي مسلم، هذا كلام فاضي”.

وتابع: ” أنا اللي أضحي هناك في المغرب، مثل ذبيحة البيت، عقيقة الولد. يعني الواحد لما يذبح يقولوا يذبح قربان”.

ونوه النبهان إلى أنه لا يجب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الشائعات والغيبة والنميمة.

ترند " #جاسم_النبهان " الممثل جاسم النبهان يرد ويبدو غاضبًا : "انا متزوج من ٦ سنوات وعندي ولد عمره ٤ سنوات"

pic.twitter.com/q1tIr4uCEA — TRND (@NOWTRND) March 7, 2023

وظهرت زوجته في الفيديو قائلة: “أتمنى تكون وصلت الرسالة لأن ما في أي أحد يفرق بيني وبين أبو طلال إلا الموت. لأن أحبه وأحب التراب اللي يمشي عليه”.

مثقف وواعي

وكان لابنته الفنانة حصة النبهان، دوراً في الدفاع عن والدها بمجرد انتشار الخبر.

وظهرت حصة النبهان بفيديو عبرت خلاله عن استياءها من الإساءة إلى والدها بسبب زوجته المغربية.

وقالت حصة: “أبوي رجل مثقف وواعي، ويعرف الله، ويعرف اللي يسويه”.

وفي إشارة إلى زوجة والدها قالت حصة للنشطاء: “اللي هي كانت بتسويه بلحظة أنتم ساعدتوها في ثواني”.

وتابعت: “إذا أنتم راضيين، برافو عليكم كملوا كملوا”.

الشرع حلل أربعة

وأكدت ابنة جاسم النبهان زواج والدها قائلة: “الشرع محلل أربعة، أنا أمي الثانية، ما أقدر أقوله ما يتزوج. شرع الله وحلال وكل شيء، لكن الحركة اللي تسويها أم يحيى وتصور أبوي، هذا ما أقبله”.

وهاجمت حصة زوجة والدها، وطالبت النشطاء بعدم مساعدتها مردفة: “لا تسوون من جاسم النبهان محتوى، لا تعلون من اللي قاعدة تسويه”.

وختمت حصة: “أبوي مسكين ما يدري، ما يطلع بهذي الصورة، أبوي وايد هرم. وتعلمت من أبوي ثقافة يكون الواحد عقله كبير وقلبه كبير ويستوعب التنمر، خفوا يا شباب “.