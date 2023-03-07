تفاصيل خطيرة عن جهاز التجسس الإسرائيلي المضبوط في لبنان (فيديو)

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وطن- كشفت وسائل إعلام لبنانية تابعة لـ “حزب الله”، عن كشف الحزب لجهاز تجسس إسرائيلي على شكل صخرة تشابه البيئة، على مقربة من موقع “العباد” جنوبي البلاد.

جهاز تجسس إسرائيلي في لبنان على شكل صخرة

ونشرت قناة “المنار” تقرير مصورا أظهرت خلاله لقطات لعملية الكشف عن جهاز تجسس إسرائيلي على أراضي لبنان، وهو عبارة عن صخرة مفتوحة من الداخل، حيث تم وضع جهاز تنصت أشبه بالراديو بداخلها.

المقاومة الاسلامية تكتشف جهاز تجسس صهيوني زرعه جنود الجيش الصهيوني على مقربة من موقع "العباد" داخل الاراضي اللبنانية. pic.twitter.com/nnjEKWPeOL — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) March 6, 2023

وقالت القناة التابعة لحزب الله اللبناني، إنه “في إنجاز ٍجديد لها بمواجهةِ العدوان الصهيوني المتواصل على السيادة اللبنانية، تمكنت المقاومة من العثورِ على جهازٍ للتجسسِ زرعه الاحتلال بالقرب من موقعِ العباد الصهيوني داخلَ الأراضي اللبنانيةِ في بلدة حولا الجنوبية وعلى بعدِ ثلاثينَ متراً من إحدى نقاطِ العلام عند الخطِ الأزرق”.

#شاهد| "حزب الله" اللبناني يتمكن من اكتشاف جهاز تجسس إسرائيلي على شكل صخرة تشابه البيئة على مقربة من موقع "العباد" داخل الأراضي اللبنانية. pic.twitter.com/d4rFmSpc19 — فلسطين الآن (@paltimes2015) March 7, 2023

وأوضحت المنار عبر موقعها الرسمي أن “الجهاز عبارة عن مجسم على شكل صخرة تحاكي بيئةَ المنطقة، ووضع في مكان يقصده المواطنون في إطارِ رحلات السياحة الجهادية، وهو مؤلف من بطاريةٍ وأسلاكٍ وجهازِ تنصت”.

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كما وأفادت في تقريرها الذي حظي بتفاعل كبير بأن “جهاز التجسس الذي كشفته المقاومة اليوم، يبعد نحو 60 مترا عن السياج الحدودي ونقطة اعتلام الخط الأزرق و40 متراً عن موقع قوات اليونيفيل، ووضع في مكان يقف فيه كل الزائرين للمنطقة للإطلالة على الأراضي الفلسطينية والمستعمرات بسبب ميزة النقطة الجغرافية المرتفعة”.

عمليات التجسس بين حزب الله وإسرائيل

تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يكشف فيها حزب الله اللبناني، عن أساليب تجسس إسرائيلية في الأراضي اللبنانية، حتى أن “صخرة التجسس” في حد ذاتها لم تكن الأولى من نوعها التي ينشرها الاحتلال في لبنان.

حيث أكد الجيش اللبناني في بيان له بتاريخ مارس/آذار 2011، أن وحدة متخصصة قامت بتفكيك منظومة تجسس وتصوير زرعها العدو الإسرائيلي على شكل صخرة مموهة في منطقة شمع قرب مدينة صور الساحلية الجنوبية.

ولفت ذات البيان إلى أن العثور على هذه المنظومة يأتي نتيجة معلومات حصلت عليها مديرية المخابرات بالجيش من مصادر المقاومة في إشارة إلى حزب الله، مضيفا أن وحدات فنية من المديرية باشرت الكشف على المنظومة وتفكيكها ونقلها من مكانها.

وأوضح إن المنظومة المكتشفة عبارة عن خمسة أجزاء تحتوي على نظام تصوير، ونظام إرسال الصور، ونظام استقبال إشارات التحكم في المنظومة، ومصادر تغذية بالطاقة كافية لمدة طويلة، وجهاز تبريد.

وأشار في السياق أن المنظومة المكتشفة تؤمن تغطية الساحل الجنوبي الممتد من البياضة (القريبة من الحدود مع إسرائيل) إلى مدينة صور (نحو 15 كيلومترا) وهي تعمل بتقنية فنية عالية، حيث يتم تشغيلها بواسطة طائرات الاستطلاع التي تلتقط الصور مباشرة من نظام التصوير في المنظومة.