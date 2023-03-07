الثلاثاء, مارس 7, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدتفاصيل خطيرة عن جهاز التجسس الإسرائيلي المضبوط في لبنان (فيديو)
الهدهد

تفاصيل خطيرة عن جهاز التجسس الإسرائيلي المضبوط في لبنان (فيديو)

عمليات التجسس الإسرائيلية على حزب الله اللبناني تتواصل بكل الأساليب والطرق، وكان آخرها اعتماد صخرة مموهة بوصفها أداة تجسس في بلدة حولا جنوب لبنان

كتب فهمي الورغمي
جهاز التجسس الإسرائيلي في لبنان watanserb.com
جهاز التجسس الإسرائيلي في لبنان
- Advertisement -

وطن- كشفت وسائل إعلام لبنانية تابعة لـ “حزب الله”، عن كشف الحزب لجهاز تجسس إسرائيلي على شكل صخرة تشابه البيئة، على مقربة من موقع “العباد” جنوبي البلاد.

جهاز تجسس إسرائيلي في لبنان على شكل صخرة

ونشرت قناة “المنار” تقرير مصورا أظهرت خلاله لقطات لعملية الكشف عن جهاز تجسس إسرائيلي على أراضي لبنان، وهو عبارة عن صخرة مفتوحة من الداخل، حيث تم وضع جهاز تنصت أشبه بالراديو بداخلها.

وقالت القناة التابعة لحزب الله اللبناني، إنه “في إنجاز ٍجديد لها بمواجهةِ العدوان الصهيوني المتواصل على السيادة اللبنانية، تمكنت المقاومة من العثورِ على جهازٍ للتجسسِ زرعه الاحتلال بالقرب من موقعِ العباد الصهيوني داخلَ الأراضي اللبنانيةِ في بلدة حولا الجنوبية وعلى بعدِ ثلاثينَ متراً من إحدى نقاطِ العلام عند الخطِ الأزرق”.

وأوضحت المنار عبر موقعها الرسمي أن “الجهاز عبارة عن مجسم على شكل صخرة تحاكي بيئةَ المنطقة، ووضع في مكان يقصده المواطنون في إطارِ رحلات السياحة الجهادية، وهو مؤلف من بطاريةٍ وأسلاكٍ وجهازِ تنصت”.

- Advertisement -

كما وأفادت في تقريرها الذي حظي بتفاعل كبير بأن “جهاز التجسس الذي كشفته المقاومة اليوم، يبعد نحو 60 مترا عن السياج الحدودي ونقطة اعتلام الخط الأزرق و40 متراً عن موقع قوات اليونيفيل، ووضع في مكان يقف فيه كل الزائرين للمنطقة للإطلالة على الأراضي الفلسطينية والمستعمرات بسبب ميزة النقطة الجغرافية المرتفعة”.

المقاومة تكشف جهاز تجسس وضعه العدو الاسرائيلي خارج السياج الحدودي في بلدة حولا
المقاومة تكشف جهاز تجسس وضعه العدو الاسرائيلي خارج السياج الحدودي في بلدة حولا

عمليات التجسس بين حزب الله وإسرائيل

تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يكشف فيها حزب الله اللبناني، عن أساليب تجسس إسرائيلية في الأراضي اللبنانية، حتى أن “صخرة التجسس” في حد ذاتها لم تكن الأولى من نوعها التي ينشرها الاحتلال في لبنان.

حيث أكد الجيش اللبناني في بيان له بتاريخ مارس/آذار 2011، أن وحدة متخصصة قامت بتفكيك منظومة تجسس وتصوير زرعها العدو الإسرائيلي على شكل صخرة مموهة في منطقة شمع قرب مدينة صور الساحلية الجنوبية.

ولفت ذات البيان إلى أن العثور على هذه المنظومة يأتي نتيجة معلومات حصلت عليها مديرية المخابرات بالجيش من مصادر المقاومة في إشارة إلى حزب الله، مضيفا أن وحدات فنية من المديرية باشرت الكشف على المنظومة وتفكيكها ونقلها من مكانها.

عمليات التجسس بين حزب الله وإسرائيل
عمليات التجسس بين حزب الله وإسرائيل

وأوضح إن المنظومة المكتشفة عبارة عن خمسة أجزاء تحتوي على نظام تصوير، ونظام إرسال الصور، ونظام استقبال إشارات التحكم في المنظومة، ومصادر تغذية بالطاقة كافية لمدة طويلة، وجهاز تبريد.

وأشار في السياق أن المنظومة المكتشفة تؤمن تغطية الساحل الجنوبي الممتد من البياضة (القريبة من الحدود مع إسرائيل) إلى مدينة صور (نحو 15 كيلومترا) وهي تعمل بتقنية فنية عالية، حيث يتم تشغيلها بواسطة طائرات الاستطلاع التي تلتقط الصور مباشرة من نظام التصوير في المنظومة.

المصدرتويتر، موقع المنار، الجزيرة، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

الحفرة الغامضة في لبنان.. العلم يقول كلمته بعد موجة جدل وخوف (شاهد)

الهدهد

ماذا توقع لـ لبنان؟.. عالم الزلازل الهولندي “هوغربيتس” يثير الجدل مجددا

الهدهد

حريق ضخم يلتهم مخيما للاجئين السوريين في عرسال اللبنانية “لقطات مفزعة”

الهدهد

بعد الوصول لجثته.. حل لغز جريمة الشيخ أحمد الرفاعي ومفاجأة بشأن الجناة

الهدهد

خطة جهنمية لسيدة سورية حاولت بيع ابنتها للعمل بالدعارة في لبنان “فيديو”

اقتصاد

اتهام محافظ البنك المركزي في قضية الاختلاس الكبير.. ما الذي يخيف اللبنانيين؟

الهدهد

بعد هجوم مئات المعجبين عليها في لبنان.. من هي التيك توكر بيسان إسماعيل وعمرها وديانتها؟

الهدهد

الشيخ أبو القطع صاحب واقعة لعب الكرة في المسجد يفجر مفاجآت مدوية في ظهوره الأول

حياتنا

مريم حسين تستفز اللبنانيين بهذا الفيديو المسيء! (شاهد)

الهدهد

“الآباء يتخلون عن أبنائهم”… تقرير صادم يكشف آثار الانهيار الاقتصادي في لبنان على العائلات

الهدهد

تركوها تقاوم المرض وحدها.. لقطات مبكية لسيدة لبنانية تستغيث من داخل المستشفى

تقارير

موقع ألماني: المصريون يواجهون نفس مشاكل اللبنانيين وإذا ساءت الأوضاع فالسيناريوهات مخيفة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هبة عبوك شبه عارية وهذا ما كانت تفعله بليلة اغتصاب حكيمي لمتهمته (شاهد)

للمرة الثانية.. كرة جديدة غريبة تظهر بأحد كهوف اليابان وتثير الهلع

فيديو لمغربية تلِد بالشارع فجر الغضب.. مُنعت من دخول المستشفى والسبب صادم!

مفاجأة بشأن الوفاة المريبة للسبسي تفجرها محامية تونسية.. معلومات خطيرة وصلتها

وضع قلب ورئة شيرين الطحان السيء يقودها للعناية.. تفاصيل إصابتها بمرض خبيث

أسطوري.. فستان زفاف الأميرة إيمان والملكة رانيا تضع اللمسة الأخيرة

إيلون ماسك يخشى الاغتيال ولا يثق بأحد.. هذا ما يفعله حتى أثناء ذهابه للحمام

سبب وفاة بدر بن سعود البوسعيدي.. صور نادرة تحكي علاقته بالسلطان قابوس

المغرب يتفوق على الجزائر في مؤشر القوة الناعمة.. ماذا عن القوة الصلبة؟

مصمم “فيديو الفهد” الذي أثار الجدل بسلطنة عمان يخرج عن صمته

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC