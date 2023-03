تشكيلة ميلان ضد توتنهام والتوقيت في دوري أبطال أوروبا 2023

- Advertisement -

وطن- يلتقي فريق ميلان أمام توتنهام، الأربعاء، في مباراة حاسمة لا تقبل القسمة على اثنين، في منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب ” استاد توتنهام”

وستبدأ صافرة بداية مباراة ميلان وتوتنهام، في منافسات دوري أبطال أوروبا، عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

كما وبتوقيت فلسطين ومصر، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وسيلعب المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المباراة القوية أمام توتنهام، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: ميك مايغنان.

دفاع التشكيلة: بيير كالولو، مالك ثياو، فيكايو توموري، تيو هرنانديز.

