الثلاثاء, مارس 7, 2023
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رياضة

تشكيلة ميلان ضد توتنهام والتوقيت في دوري أبطال أوروبا 2023

مواجهات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ميلان ضد توتنهام watanserb.com
تشكيلة ميلان ضد توتنهام
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وطن- يلتقي فريق ميلان أمام توتنهام، الأربعاء، في مباراة حاسمة لا تقبل القسمة على اثنين، في منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب ” استاد توتنهام”

وستبدأ صافرة بداية مباراة ميلان وتوتنهام، في منافسات دوري أبطال أوروبا، عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة ميلان وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا

كما وبتوقيت فلسطين ومصر، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الثانية عشرة  مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تشكيلة ميلان ضد توتنهام

وسيلعب المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المباراة القوية أمام توتنهام، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى:  ميك مايغنان.

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دفاع التشكيلة: بيير كالولو، مالك ثياو، فيكايو توموري، تيو هرنانديز.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، جونيور ميسياس، ساندورو تونالي.

مركز الهجوم: أوليفيه جيرو، شارل دي كيتيلير، ريبيتش.

تشكيلة توتنهام ضد ميلان

وسيدخل المدرب الإيطالي جولين لوبيتيغي، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه ميلان، كما يلي:

حراسة المرمى: فورستر.

دفاع التشكيلة: كريستيان روميرو، كليمو لينجليه، بن دافيس.

خط الوسط: بيدرو بورو، أوليفر سكيب، بيير هويبوغ، بيريشيتش.

كما وفي مركز الهجوم: هاري كين، سون هونيغ مين، ريتشارليسون.

تدريبات ميلان
تدريبات ميلان

معلق مباراة ميلان وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين، المعلق الجزائري حفيظ دراجي ، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

وكان فريق ميلان قد حقق الفوز النظيف على توتنهام بهدف نظيف دون رد، في مباراة ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

توتنهام
توتنهام
المصدروطن + نادي ميلان + نادي توتنهام
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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