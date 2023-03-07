تشكيلة ميلان ضد توتنهام والتوقيت في دوري أبطال أوروبا 2023

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وطن- يلتقي فريق ميلان أمام توتنهام، الأربعاء، في مباراة حاسمة لا تقبل القسمة على اثنين، في منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب ” استاد توتنهام”

وستبدأ صافرة بداية مباراة ميلان وتوتنهام، في منافسات دوري أبطال أوروبا، عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة ميلان وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا

كما وبتوقيت فلسطين ومصر، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تشكيلة ميلان ضد توتنهام

وسيلعب المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المباراة القوية أمام توتنهام، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: ميك مايغنان.

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دفاع التشكيلة: بيير كالولو، مالك ثياو، فيكايو توموري، تيو هرنانديز.

Final session before jetting off ✈️

London's calling, let's pick up 📞 Ultimo allenamento a Milanello e poi si parte per Londra: dai ragazzi! ❤️🖤#TOTACM #UCL #SempreMilan

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/2nwZSJBOIo — AC Milan (@acmilan) March 7, 2023

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، جونيور ميسياس، ساندورو تونالي.

مركز الهجوم: أوليفيه جيرو، شارل دي كيتيلير، ريبيتش.

تشكيلة توتنهام ضد ميلان

وسيدخل المدرب الإيطالي جولين لوبيتيغي، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه ميلان، كما يلي:

حراسة المرمى: فورستر.

دفاع التشكيلة: كريستيان روميرو، كليمو لينجليه، بن دافيس.

خط الوسط: بيدرو بورو، أوليفر سكيب، بيير هويبوغ، بيريشيتش.

كما وفي مركز الهجوم: هاري كين، سون هونيغ مين، ريتشارليسون.

معلق مباراة ميلان وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين، المعلق الجزائري حفيظ دراجي ، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

وكان فريق ميلان قد حقق الفوز النظيف على توتنهام بهدف نظيف دون رد، في مباراة ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.