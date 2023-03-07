الثلاثاء, مارس 7, 2023
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رياضة

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ 2023 في دوري أبطال أوروبا

منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ watanserb.com
تشكيلة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ
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وطن- يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة الإياب الحاسمة أمام بايرن ميونخ، الأربعاء، من منافسات دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستنطلق صافرة بداية المباراة القوية والمثيرة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، على ملعب (أليانز أرينا)، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

كما وستكون المباراة بتوقيت القدس الشريف ومصر عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

فيما ستكون المباراة عند الساعة الثانية عشرة مساءً منتصف الليل، بتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

معلق مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المغربي جواد بده أو التونسي رؤوف خليف.

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كما وستنقل المباراة على قناة (bein sport 1)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11013. وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

وسيدخل المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، المباراة أمام بايرن ميونخ، بتشكيلة أساسية متوقعة، في منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

دفاع باريس سان جيرمان: سيرخيو راموس، ماركينهوس، نونو مينديز، أشرف حكيمي (خوان بيرنات).

خط الوسط: دانيلو بيريرا، فيراتي، كارلوس سولير، فيتور فيرايرا (وارن إيمري).

ميسي في تدريبات باريس سان جيرمان
ميسي في تدريبات باريس سان جيرمان

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي.

وسيغيب عن المباراة أمام البافاري، البرازيلي نيمار جونيور، وبريسنيل كيمبيمبى، واحتمالية غياب أشرف حكيمي، بسبب الإصابات.

وكان فريق باريس سان جيرمان (البي أس جي)، قد تلقى الخسارة. بهدف نظيف دون مقابل، أمام نظيره بايرن ميونخ (البافاري) في مباراة ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

تدريبات باريس سان جيرمان
تدريبات باريس سان جيرمان
المصدروطن + نادي باريس سان جيرمان + نادي بايرن ميونخ
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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