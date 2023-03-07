تشكيلة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ 2023 في دوري أبطال أوروبا

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وطن- يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة الإياب الحاسمة أمام بايرن ميونخ، الأربعاء، من منافسات دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستنطلق صافرة بداية المباراة القوية والمثيرة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، على ملعب (أليانز أرينا)، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

كما وستكون المباراة بتوقيت القدس الشريف ومصر عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

فيما ستكون المباراة عند الساعة الثانية عشرة مساءً منتصف الليل، بتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

معلق مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المغربي جواد بده أو التونسي رؤوف خليف.

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كما وستنقل المباراة على قناة (bein sport 1)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11013. وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

وسيدخل المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، المباراة أمام بايرن ميونخ، بتشكيلة أساسية متوقعة، في منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

دفاع باريس سان جيرمان: سيرخيو راموس، ماركينهوس، نونو مينديز، أشرف حكيمي (خوان بيرنات).

خط الوسط: دانيلو بيريرا، فيراتي، كارلوس سولير، فيتور فيرايرا (وارن إيمري).

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي.

وسيغيب عن المباراة أمام البافاري، البرازيلي نيمار جونيور، وبريسنيل كيمبيمبى، واحتمالية غياب أشرف حكيمي، بسبب الإصابات.

وكان فريق باريس سان جيرمان (البي أس جي)، قد تلقى الخسارة. بهدف نظيف دون مقابل، أمام نظيره بايرن ميونخ (البافاري) في مباراة ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.