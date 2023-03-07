بعد واقعة هروب العسكري.. إحصاءات صادمة عن غزو المخدرات للكويت

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وطن – كشفت إحصاءات كويتية، عن قيمة وحجم ضبطيات المخدرات التي تمكنت الأجهزة الأمنية في البلاد من ضبطها خلال عام 2022، وذلك في أعقاب ضبط عسكري قادم من السعودية حاولت تهريب مخدرات.

وبلغ عدد قضايا المواد المخدرة خلال العام الماضي 2700 قضية متنوعة، بينها 220 قضية اتجار بالمواد المخدرة، و305 قضايا جلب مواد مخدرة من الخارج.

وزارة الداخلية تشن حربها على المخدرات :

• قيمة ضبطيات 2022 من المواد المخدرة بلغت 150 مليون دينار شملت 4 أطنان من الحشيش ونصف طن من الشبو و25 مليون حبة مخدرة .#وزارة_الداخلية#دينار pic.twitter.com/bDWQOAG1Z7 — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) March 6, 2023

ووصل عدد المتهمين 3415 متهماً، بينهم 395 متهماً بجلب المواد المخدرة، و310 متهمين بالاتجار فيها، فيما بلغ عدد المتهمين بالتعاطي 2700 متهم، كما بلغ عدد المتهمين في جنح الخمور 35 متهماً.

وواجهت وزارة الداخلية حرباً شرسة من تجار ومهربي المخدرات خلال العام الماضي وحتى الآن، حيث بلغت القيمة المالية للمخدرات المضبوطة في 2022 نحو 150 مليون دينار.

وأبرز الكميات المضبوطة تمثلت في أربعة أطنان من مادة الحشيش المخدرة، و25 مليون حبة من المؤثرات العقلية، و75 ألف زجاجة من المشروبات الروحية، و450 كيلوغراماً من مادة الشبو المخدرة، و12 كيلوغراماً من مادة الهيرويين.

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كما شملت المواد المضبوطة، 92 كيلوغراماً من مادة الماريجوانا، و82 كيلوغراماً من الكيميكال، وكيلوغرامان من الكوكايين، وكيلوغرامان من الأفيون، و320 كيلوغراماً من الليريكا.

وتسببت الجرعات الزائدة من المواد المخدرة في وفاة 51 شخصاً من المواطنين والمقيمين، بينهم امرأة واحدة، فيما أبعدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال العام الماضي 850 وافداً إلى بلدانهم لثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.

وشددت السلطات من الإجراءات لمحاصرة المهربين وتجار السموم وحماية البلاد من خطرهم، منوهاً بالتنسيق المتواصل إقليمياً ودولياً لمنع تهريب المخدرات من المنبع.

عسكري يهرب بعد ضبطية مخدرات

جاء ذلك بالتزامن مع توجيه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، بفتح تحقيق عاجل في واقعة هروب متهم حاول إدخال 18 كيلوغراماً من الحشيش أثناء تفتيش أمتعته في منفذ السالمي الحدودي، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة المقصرين.

وشدد الخالد على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين، سواء أكانوا متعاونين أم متخاذلين مع المتهم.

وكان مصدر أمني، قد أفاد بأن المتهم الهارب يعمل عسكرياً، وكان قادماً من السعودية عندما اشتبه المفتش الجمركي فيه، فأخضعه لتفتيش دقيق، وعندما عثر على كمية المخدرات في حقيبته الشخصية فر هارباً.

وأضاف المصدر أن المتهم توجه إلى المطار، وتمكن من حجز تذكرة ومن ثم الهروب إلى خارج البلاد، مبيّناً أن التحقيقات ستكشف ملابسات الواقعة، وهل هناك شبهة تواطؤ أو تخاذل مع المتهم، وفق صحيفة القبس.

وزير الداخلية الكويتي يؤكد عدم التهاون

وكان وزير الداخلية الكويتي، قد أكد الأسبوع الماضي، أنه لا تهاون في حماية المجتمع من آفة المخدرات المدمرة، مشددا على أنه لا أحد فوق القانون كائنا من كان .

جاء خلال فض أحراز ضبطية تقدر بأكثر من ربع طن من الحشيش وكمية كبيرة من المؤثرات العقلية حاول تشكيل عصابي مكون من 6 أفراد إدخالها إلى الكويت عن طريق البحر.

وأعرب الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح عن تقديره لجهود رجال الأمن المستمرة وتعاونهم المثمر في التصدي لمهربي المواد المخدرة وصد جميع أساليب ومحاولات التهريب.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت يوم الجمعة الماضي عن إحباط عملية تهريب كمية كبيرة تقدر بحوالي ربع طن من مادة الحشيش المخدرة وكمية اخرى من المؤثرات العقلية.